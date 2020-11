سرویس اشتراکی فورتنایت به قیمت ماهیانه ۱۲ دلار معرفی شد

شرکت اپیک گیمز از سرویس اشتراک بازی فورتنایت رونمایی کرد. این اشتراک به ازای ۱۲ دلار در کنار اجازه‌ی دسترسی به بتل پس بازی فورتنایت، اسکین‌های اختصاصی و پول داخل بازی به مشترکان خود می‌دهد.

فورتنایت به معنای واقعی کلمه بزرگ شده. این بازی در سبک بتل رویال است؛ یعنی گیم‌پلی آن از مبارزات میان تعداد زیادی بازی‌کن در یک جزیره تشکیل شده. بازی‌کنان باید در این جزیره یکدیگر را شکست بدهند تا به مرور زمان بازی‌کنان مغلوب از بازی حذف شوند و تنها یک برنده باقی بماند. این بازی با خصوصیات خود موفق شده تا دامنه‌ی وسیعی از مخاطبان را هدف قرار دهد و با همه‌گیر شدن، رکورد‌های بسیاری را به نام خود ثبت کند.

یتم‌های انحصاری که با اشتراک فورتنایت دریافت می‌شوند، فقط برای مشترکان در دسترس خواهند بود و از هیچ‌جای دیگر قابل دریافت نیستند.

امروزه سرویس‌های اشتراکی همانند فورتنایت طرفداران بسیاری دارند و اکثر شرکت‌ها ترجیح می‌دهند اشتراک‌هایی برای سرویس‌های خود ارایه دهند. بازی فورتنایت هم بالاخره قرار است اشتراک مخصوص به خود را داشته باشد. سرویس اشتراک بازی فورتنایت، «دارودسته‌ی فورتنایت» (Fortnite Crew) نام و ۱۲ دلار قیمت دارد.

بازی‌کنانی که مشترک سرویس اشتراکی بازی فورتنایت شوند به بتل پس بازی دسترسی خواهند داشت و هر ماه ۱۰۰۰ سکه‌ی مخصوص داخل بازی یا همان V-Buck به همراه آیتم‌های انحصاری اشتراک بازی فورتنایت دریافت خواهند کرد. آیتم‌های انحصاری که همراه با اشتراک بازی فورتنایت دریافت می‌شوند، فقط برای مشترکان در دسترس خواهند بود و از هیچ‌جای دیگر قابل دریافت نیستند. تصویر آیتم اختصاصی اولین دوره‌ی اشتراک بازی فورتنایت را که یک پوسته و کلنگ است، می‌توانید در بالای این مطلب مشاهده کنید.

با وجود این که دسترسی به بتل پس بازی فورتنایت به ازای ۱۰ دلار برای چند ماه وجود دارد، این اشتراک ۱۲ دلاری تنها به شکل ماهیانه اجازه‌ی دسترسی به بتل پس این بازی را می‌دهد. البته با وجود قیمت بالاتر این اشتراک مزایای دریافتی از آن بسیار بیش‌تر از بتل پس بازی فورتنایت هستند. قیمت ۱۰۰۰ سکه‌ی دریافتی ماهیانه از این سرویس اشتراک به خودی خود کمی کم‌تر از ۱۲ دلار ارزش دارد؛ یعنی می‌توان گفت بازی فورتنایت برای بازی‌کنانی که ماهیانه ۱۰۰۰ سکه‌ی داخل بازی را خریداری کنند، اجازه‌ی دسترسی رایگان به بتل پس بازی برای آن ماه را در کنار آیتم‌های اضافه می‌دهد.

سرویس اشتراک بازی فورتنایت روز ۲ دسامبر (۱۲ آذر) کار خود را هم‌زمان با آغاز فصل پنجم قسمت دوم بازی فورتنایت شروع می‌کند. می‌توانید با هزینه‌ی ماهیانه ۱۲ دلار وارد «دارودسته‌ی فورتنایت» شوید.

منبع:‌ وب‌سایت رسمی فورتنایت

