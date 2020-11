استودیوی Yellow Brick Games توسط کارگردان دراگون ایج تاسیس شد

به‌تازگی مایک لیدلاو، کارگردان سری بازی دراگون ایج، در کنار فردریک سینت لورانت بی، جف اسکالسکی و توماس ژیرو که همگی از کارکنان سابق و با تجربه‌ی یوبیسافت بوده‌اند، اعلام کرده‌اند که آن‌ها استودیو بازی‌سازی جدیدی به‌ نام Yellow Brick Games را تأسیس کرده‌اند. استودیو Yellow Brick Games در کِبِک کانادا تأسیس شده است.

در بخشی از توضیحاتی که برای تأسیس استودیو جدید در سایت رسمی آن‌ موجود است، اعلام شده که این استودیو روی ساخت عناوین با کیفیتی که تجربه‌ی بازیکن را در اولویت خود قرار می‌دهند، کار می‌کند و بر طراحی گیمپلی خلاقانه‌ یا مجموعه‌های نو و اصیل تمرکز دارد. تجربه‌ی بالا و سابقه‌ی کاری اعضای اصلی این استودیو که درگذشته روی بعضی از سری بازی‌های معروف دنیای بازی‌های ویدیویی کار کرده‌اند، می‌تواند امیدوارکننده باشد و هدف استودیو را باورپذیرتر کند.

در توضیحات موجود در سایت رسمی استودیو Yellow Brick Games نوشته شده که این استودیو در سال ۲۰۲۰ در شهر زیبای کبک، مرکز اصلی بازی‌سازی کانادا، تأسیس شده است. این استودیو جدید، توسط گروهی از اعضای باتجربه‌ی صنعت بازی‌های ویدیویی خلق شده تا این استودیو کوچک اما با مهارت و چابک، روی پروژه‌هایی با گیمپلی خلاقانه و برجسته کار کند.

در ادامه‌ی توضیحات سایت این استودیو نوشته شده است:

ما عمیقاً به خلق بازی‌های دیجیتال خلاقانه باور داریم. هرچه یک بازی تعامل و آزادی بیش‌تری به بازیکن دهد، تجربه‌ی آن برای بازیکن جذاب‌تر و درگیر کننده می‌شود، البته به شرطی که قواعدی وجود داشته باشد که آن تعامل‌ها را هدایت کند. ما فکر می‌کنیم که یک اثر برجسته‌ی نوظهور می‌تواند بازیکنان را از طریق خلاقیت و ابزاری که به او پیشنهاد می‌دهد، درگیر سازد و به او اجازه می‌دهد تا بازیکنان تجربه‌های خود را با ما اشتراک بگذارند.

همچنین در بخش مهمی از این نوشته به توضیحاتی در مورد نحوه‌ی کاری و سلامت اعضای استودیو پرداخته شده است. در این بخش آمده:

استودیو Yellow Brick Games همان‌گونه که چالش ساخت بازی‌های عالی را می‌پذیرد، چالش ساخت فرهنگ کاری سالمی را نیز در مقابل خود می‌بیند. فرهنگ ما، فرهنگ تعهد است، جایی که تیم ما بتواند کاری را در زمان مشخصی انجام دهد و هر کدام از اعضا به زمان تعیین‌شده پایبند باشند. ما همچنین سلامتی کارکنان و اعضای تیم را جدی می‌گیریم و برنامه‌های خود را با انعطاف‌پذیری طراحی می‌کنیم تا محلی را برای ذات خلاقیت غیرقابل‌پیش‌بینی بازی‌ها و بروز توانایی‌های توسعه‌دهندگان خود فراهم کنیم.

همچنین در انتها در بخشی از این معرفی، اعلام شده که استودیو Yellow Brick Games به ایجاد موقعیت‌های برابر میان کارمندان توجه دارد و برای آن اهمیت زیادی قائل است. در این متن اشاره شده که آن‌ها شدیداً باور دارند که همیشه بهترین تیم‌ توسعه‌دهندگان از اعضای متنوعی تشکیل‌ شده‌اند که این باعث می‌شود افراد مختلف با جنسیت‌ یا زمینه‌های متفاوت تشویق به توسعه‌ی بازی شوند.

منبع: Gematsu

