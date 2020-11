شرکت برادران وارنر از جدیدترین محتوای دانلودی بازی مورتال کامبت ۱۱ رونمایی کرد. این محتوای دانلودی حاوی پوسته‌های شخصیت‌های فیلم مورتال کامبت برای بازی مورتال کامبت ۱۱ است.

سری بازی‌های مورتال کامبت به جای تلاش در ارایه دادن بهترین و متعادل‌ترین گیم‌پلی مبارزه‌ای ممکن، اولویت اصلی خود را تقدیم کردن سرگرم‌کننده‌ترین تجربه‌ی ممکن قرار داده‌اند. البته نمی‌گوییم که بازی‌های مورتال کامبت بازی‌های مبارزه‌ای بدی هستند اما حقیقتا با بررسی خواسته‌های اکثریت بازی‌کنان سری مورتال کامبت، می‌توانیم پی ببریم دغدغه‌ی بیش‌تر بازی‌کنان این سری برای خشونت و اتفاقات جالب مانند حضور شخصیت‌های مهمان است.

سازنده‌های سری بازی‌های مورتال کامبت همیشه مهمان‌ها و پوسته‌های جالبی به این سری از بازی‌ها اضافه می‌کنند که بسیاری از آن‌ها از فیلم‌های قدیمی و خاطره انگیز تشکیل شده‌اند. جدیدترین محتوای اضافه‌ی این بازی پوسته‌هایی از سه شخصیت‌ جانی کیج، سونیا بلید و رایدن را دارد. این بسته از پوسته‌ها ظاهر شخصیت‌های نام برده شده را شبیه‌ به همین مبارزان از فیلم مورتال کامبت که در سال ۱۹۹۵ ساخته شد، می‌کنند. فیلم مورتال کامبت بهترین فیلمی که از روی بازی‌ها ساخته شده به شمار نمی‌رود اما بدون شک بهترین آهنگ بازی‌های مبارزه‌ای را در خود دارد؛ بهترین آهنگ بازی که در خود بازی‌های اصلی استفاده نشده!

البته بسته‌ی پوسته‌های فیلم مورتال کامبت چیزی بیش‌تر از یک تغییر ظاهری است و حتی صدای شخصیت‌های بازی را شبیه به بازیگران اصلی فیلم مورتال کامبت می‌کند. در این فیلم کریستوفر لمبرت در نقش رایدن، لیندن اشبی در نقش جانی کیج و بریجت ویلسون در نقش سونیا بلید ایفای نقش می‌کنند.

بازی مورتال کامبت ۱۱ را می‌توانید همین حالا روی پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوترهای شخصی از طریق استیم و گوگل استیدیا بازی کنید. بسته‌ی دانلودی مجموعه‌ی پوسته‌های فیلم مورتال کامبت برای بازی مورتال کامبت ۱۱ را می‌توان با قیمت ۶ دلار خریداری کرد.

در ادامه می‌توانید تریلر پوسته‌های شخصیت‌های فیلم مورتال کامبت برای بازی مورتال کامبت را ببینید.

