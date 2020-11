حساب توییتر رسمی بازی امانگ آس از نقشه‌ی جدید این بازی همراه با انتشار یک تصویر، پرده‌برداری کرده. البته بجز این تصویر، خبری از اطلاعات دیگر نیست و قرار است در آینده اطلاعات بیش‌تری از این نقشه منتشر شوند.

به لطف بیماری کووید-۱۹ تقریبا تمام مردم خانه نشین شده‌اند و ارتباطات اجتماعی کاهش یافته. در این زمان بازی‌های آنلاین فرصتی بسیار عالی برای برآورده کردن نیاز‌های اجتماعی هستند. خانه‌نشینی و گرایش به بازی‌های آنلاین باعث شده برخی از این بازی‌ها انفجار عظیم و باورنکردنی در جذب شدن تعداد زیادی بازی‌کن را تجربه کنند. یکی از این بازی‌های آنلاین که چنین انفجاری را تجربه کرده،‌ بازی امانگ آس است.

بازی امانگ آس چیزی شبیه به بازی دورهمی مافیا است. همان بازی که در آن گروهی دور هم جمع می‌شوند و عده‌ای از آن‌ها به طور شانسی تبدیل به گروه مافیا می‌شوند و باید گروه دیگر را که شهروند هستند، نابود کنند. بازی امانگ آس یک پیاده‌سازی آنلاین از بازی مافیا است. البته بازی امانگ آس به دلیل تغییراتی که در این فرمول ایجاد می‌کند توانسته جذابیت‌های مخصوص به خود را ایجاد کند.

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های طرفداران بازی امانگ آس داستن نقشه‌ای جدید برای این بازی است. در حال حاضر این بازی تنها یک نقشه دارد و بسیاری از افراد از این که قدرت انتخاب ندارند خسته شده‌اند. سازنده‌های این بازی هم به صدای طرفداران گوش داده‌اند و قرار است نقشه‌ی جدیدی را به این بازی بازی اضافه کنند.

حدود یک ماه است که سازنده‌های بازی امانگ آس حساب رسمی توییتر این بازی را برپا کرده‌اند. نقشه‌ی جدید بازی امانگ آس در این حساب توییتر معرفی و تصویری از آن نیز منتشر شده. در ادامه می‌توانید تصویر این نقشه را ببینید.

با توجه به تصویر نقشه‌ی جدید بازی امانگ آس می‌توانیم بگوییم طراحی این نقشه سرزنده‌تر است و حال‌و‌هوایی متفاوت با نقشه‌ی قبلی بازی که تاریک بود دارد. البته هیچ اطلاعات یا تصاویر دیگری از این نقشه منتشر نشده‌اند و قرار است اطلاعات بیش‌تر هم‌زمان با مراسم گیم آواردز امسال منتشر شوند.

می‌توانید همین حالا بازی امانگ آس را برای موبایل یا کامپیوتر‌های شخصی دانلود کنید. اطلاعات بیش‌تر در مورد نقشه‌ی جدید بازی امانگ آس هم‌زمان با مراسم گیم آواردز در تاریخ ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر) منتشر خواهد شد.

