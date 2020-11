اگر به خاطر داشته باشید، مدتی پیش بر اساس گفته‌های یکی از تحلیل‌گران فروش بازی‌ها، مشخص شد که بازی اونجرز حدود ۶۰ میلیون دلار ضرر به اسکوئر انیکس وارد کرده است، اخیراً اسکوئر انیکس در گزارش مالی جدید خود این ضرر وارد شده به بخش‌ بازی‌های اچ‌دی خود را تائید کرده است و اعلام کرده که این بازی نتوانسته انتظارات آن‌ها را برآورده کند.

اسکوئر انیکس در این گزارش اعلام کرده که در پی عرضه بازی مارول اونجرز، این شرکت در سه‌ماهه‌ای که به ۳۰ سپتامبر ختم می‌شد، حدود ۷ میلیارد ین (۶۷.۱ میلیون دلار و ۵۰.۲ میلیون پوند) ضرر کرده است. از همین رو، یوسوکه ماتسودا، رئیس اسکوئر انیکس، تائید کرده که این بازی سرویس محور نتوانسته در ماه‌های اول عرضه‌اش هزینه‌ی ساخت خود را جبران کند.

در اخبار قبلی هم یکی از تحلیلگران که روی داده‌ها فروش ژاپن کار می‌کند، ادعا کرده بود که ساخت و عرضه‌ی بازی اونجرز ۱۹۰ میلیون دلار برای اسکوئر انیکس خرج برداشته است اما فقط توانسته حدود سه میلیون نسخه به فروش برساند که طبیعتاً با انتظارات اسکوئر انیکس و همین‌طور با انتظاراتی که از نام اونجرز می‌رود، فاصله‌ی بسیار زیادی دارد.

یوسوکه ماتسودا در بخشی از گزارش مالی اخیر این شرکت می‌گوید: «در اثر فروش اولیه بازی Marvel’s Avengers که کمتر از انتظارات ما بود و نتوانست حتی هزینه‌های ناشی از ساخت بازی را برگرداند، بخش بازی‌های اچ‌دی ما با ضرر عملیاتی مواجه شده است»

ماتسودا در ادامه اضافه می‌کند: «علاوه بر استهلاک هزینه‌های توسعه‌ی بازی، یکی از هزینه‌های مهم و برجسته‌ی دیگری که با این بازی همراه بوده، بحث تبلیغات عظیم آن است که در زمان تأخیر بازی به خاطر همه‌گیری کووید-۱۹ مجبور شدیم آن‌ تبلیغات بزرگ را انجام دهیم تا بتوانیم هیجان را نزد طرفداران نگه داریم.»

بازی اونجرز در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۴ شهریور ۱۳۹۹) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، گوگل استیدیا و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازی اونجرز در بخش آنلاین آن بود که نتوانست طرفداران را به خود جذب کند. در زمان عرضه، بازی از مشکلات فنی بسیاری لطمه خورد که البته کریستال داینامیکس، استودیو سازنده‌ی بازی، با چند به‌روزرسانی بزرگ تلاش کرد که این مشکلات را رفع کند. هرچند بعضی از این مشکلات رفع شد اما همچنان بازی از مشکلات فنی و ساختاری زیادی رنج می‌برد که تاکنون مانع برطرف شدن خواسته‌ی کریستال داینامیکس و اسکوئر انیکس بوده است.

علاوه بر مشکلات فنی، کمبود محتوای پس از عرضه و همین‌طور تأخیر برخی از گسترش‌دهنده‌های بازی و همین‌طور نسخه‌ی نسل بعدی آن به مشکلات بازی اضافه‌ کرده است‌. تأخیر در عرضه‌ی این محتوا طبیعتاً به یک بازی سرویس‌‌ محور مثل اونجرز لطمه‌ی زیادی وارد می‌کند و باعث شکست آن می‌شود.

باوجود همه‌ی این‌ها، کریستال داینامیکس همچنان باور دارد که پس از برطرف کردن این مشکلات و عرضه‌ی محتواهای بعدی و پشتیبانی از بازی که همگی باعث بهبود آن خواهند شد، بازیکنان دوباره به‌سوی بازی Marvel’s Avengers بازخواهند گشت و جذب آن خواهند شد.

هفته‌ی پیش اعلام شد که اولین قهرمان قابل‌بازی که به بازی اضافه خواهد شد، کیت بیشاپ خواهد بود که در ابتدا قرار بود در ماه اکتبر به بازی بیاید اما عرضه‌ی گسترش‌دهنده‌ی مخصوص آن برای بازی با تأخیر روبه‌رو شد و اکنون او در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ (۸ دسامبر ۲۰۲۰) میهمان طرفداران بازی خواهد بود.

در حین پرسش ‌و پاسخی که امروز منتشر شد، ماتسودا هم اعلام کرد که امیدوار است که عملکرد ضعیف اولیه بازی با عرضه‌ی محتوای جدید قابل‌توجه و برجسته در نیمه‌ی دوم سال مالی، باعث شود وضع بازی بهتر شود و بتواند این ضرر را جبران کند. او می‌گوید: «در نیمه‌ دوم سال مالی، ما امیدواریم که با عرضه‌ی محتوای بیش‌تر، بازی بتواند فروش بهتری را تجربه کند و عملکرد ضعیف خود را جبران سازد.»

منبع: VGC

