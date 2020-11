در بیانیه‌ای که اخیراً توسط سونی منتشر شده است، آن‌ها اعلام کردند که کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ توانسته عرضه‌ی بسیار موفقیت‌آمیزی را پشت سر بگذارد و بزرگ‌ترین فروش افتتاحیه تاریخ کنسول‌ها را تجربه کند. پلی‌استیشن ۵ در تاریخ ۲۲ آبان در آمریکا و ژاپن و در ۲۹ آبان در اروپا و سایر نقاط جهان عرضه شد.

هرچند سونی بازه‌ی زمانی دقیقی را برای این آمار مشخص نکرده و فقط این نکته را گفته که پلی‌استیشن ۵ بهترین عملکرد را در زمان عرضه نسبت به دیگر کنسول‌های این شرکت داشته است. در سال ۲۰۱۳ سونی اعلام کرده بود که کنسول پلی‌استیشن ۴ توانسته در ۲ هفته به فروشی بالغ بر ۲.۱ میلیون دستگاه دست پیدا کند که این رکوردی برای سونی و همچنین صنعت به حساب می‌آمد. همان زمان، طبق گزارش رسمی و موثقی که منتشر شدند، اعلام شد که پلی‌استیشن ۴ در زمان عرضه بهترین فروش را در میان تمامی کنسول‌ها تجربه کرده است. اکنون، هرچند سونی هنوز چنین چیزی را برای پلی‌استیشن ۵ به‌صورت رسمی اعلام نکرده اما با توجه به اینکه توانسته از عملکرد پلی‌استیشن ۴ پیشی بگیرد، می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر بزرگ‌ترین فروش افتتاحیه تاریخ کنسول‌ها برای پلی‌استیشن ۵ بوده است و به این ترتیب این کنسول رکورد جدیدی را برای خود ثبت کرده است.

چنین چیزی قابل‌پیش‌بینی بود چراکه هم به خاطر عملکرد خوب سونی در نسل هشتم، تقاضا برای کنسول PS5 بسیار بالا بود و هم اینکه برخلاف PS4، کنسول جدید سونی در همه‌ی مناطق تقریباً همزمان (فقط با یک هفته تاخیر) عرضه شده است، درحالی که پلی‌استیشن ۴ چند ماه پس از عرضه در آمریکا و اروپا در ژاپن منتشر شد. البته این را باید گفت که تقاضا همچنان برای پلی‌استیشن ۵ بسیار زیاد بوده است و بسیاری حتی موفق نشده‌اند آن را از فروشگاه‌های رسمی تهیه کنند؛ چراکه موجودی آن به اتمام رسیده بود. جیم رایان، رییس پلی‌استیشن، چندی پیش اعلام کرد که همه‌ی موجودی پلی‌استیشن ۵ به فروش رسیده است. این یعنی اگر موجودی بیش‌تر توسط سونی عرضه می‌شد، احتمالاً اکنون شاهد افزایش بیش‌تر فروش آن بودیم.

سونی هنوز آمار دقیقی از فروش افتتاحیه پلی‌استیشن ۵ ارائه نکرده است اما در پست توییتر خود نوشت:

ما می‌خواهیم از تمامی گیمرها در سراسر جهان تشکر کنیم که باعث شدند پلی‌استیشن ۵ به بزرگ‌ترین کنسول ما از نظر فروش در زمان عرضه‌ی خود تبدیل شود. تقاضا برای پلی‌استیشن ۵ بی‌سابقه و بی‌نظیر بود، به همین خاطر خواستیم اعلام کنیم که به‌ زودی و تا انتهای سال کنسول‌های بیش‌تری در فروشگاه‌ها موجود خواهد شد.

در گذشته سونی اعلام کرده بود که انتظار دارد کنسول پلی‌استیشن ۵ تا انتهای سال مالی که در ۳۱ مارس ۲۰۲۱ (۱۱ فروردین ۱۴۰۰) به پایان می‌رسد، بتواند به فروشی بالغ بر ۷.۶ میلیون دستگاه برسد که این از رقم از فروش کنسول پلی‌استیشن ۴ در زمان مشابه، بیش‌تر بوده است.

قبل از عرضه کنسول، جیم رایان در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده بود که تقاضا برای کنسول پلی‌استیشن ۵ بسیار قابل‌توجه است. رایان همچنین گفته بود که آن‌ها موفق شده‌اند در ۱۲ ساعت ابتدایی که کنسول پلی‌استیشن ۵ برای پیش‌ فروش موجود شد، بیش از ۱۲ هفته اول پیش فروش پلی‌استیشن ۴ فروش کنند. او حتی در آن زمان هم با توجه به تقاضای عظیمی که برای کنسول شده بود، اعلام کرد که ممکن است تمام افرادی که بخواهند کنسول را در زمان عرضه تهیه‌ کنند، موفق به این کار نشوند و موجودی به اتمام برسد. حال با توجه به اینکه سونی گفته موجود‌ی‌های بیش‌تری از کنسول در ماه‌های آینده منتشر می‌کند، طرفداران می‌توانند منتظر بمانند تا کنسول را بعد از موجودی کنسول و با متعادل شدن قیمت آن خریداری کنند.

از آن طرف، مایکروسافت هم چندی پیش اعلام کرده بود که ایکس باکس سری ایکس و سری اس در مجموع توانسته‌اند رکورد فروش ۲۴ ساعت آغازین عرضه‌ی تاریخ ایکس باکس را از آن خود کنند تا قبل از این، ایکس باکس وان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود و توانسته بود در ۲۴ ساعت اول بیش از ۱ میلیون نسخه بفروشد، پرفروش‌ترین کنسول ایکس باکس در ۲۴ ساعت آغازین عرضه لقب داشت. البته، مایکروسافت هم مانند سونی با کمبود موجودی کنسول مواجه بوده است.

