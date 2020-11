جدیدترین آپدیت بازی اساسینز کرید ولهالا امکان انتخاب حالت گرافیکی ۳۰ فریم بر ثانیه را فراهم می‌کند. حالا بازی‌کنان بین دو حالت کیفیت بهتر و فریم ریت بالاتر حق انتخاب دارند.

بازی اساسینز کرید ولهالا از اولین بازی‌های عرضه شده برای کنسول‌های نسل نهم به شمار می‌رود و چند هفته‌ای از عرضه‌ی آن می‌گذرد. شرکت یوبی‌سافت اولین آپدیت این بازی را منتشر کرده که در آن مشکلات و باگ‌های مختلفی از این بازی رفع می‌شوند.

مهم‌ترین قابلیت جدیدی که همراه این آپدیت به بازی اساسینز کرید ولهالا اضافه می‌شود امکان انتخاب میان دو حالت گرافیکی برای کنسول‌های نسل نهم است. در حالت پیشفرض، تنظیمات گرافیکی و وضوح تصویر این بازی به شکل پویا طوری تنظیم می‌شوند که نرخ فریم به شکل ثابت ۶۰ فریم بر ثانیه باشد. حالا بازی‌کنان می‌توانند حالت ثانویه‌ی بازی را انتخاب کنند که در این حالت کیفیت و وضوح تصویر، اولویت بالاتری نسبت به نرخ فریم دارند.

کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس به شکل پیشفرض این بازی را در حالت ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهند کرد و در صورتی که بازی‌کن به کیفیت بالاتر علاقه داشته باشد می‌تواند حالت دوم را انتخاب کند. البته کنسول ایکس‌باکس سری اس به دلیل قدرت پایین‌تر به صورت پیشفرض بازی را روی حالت ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد کرد.

انتخاب حالت گرافیکی تنها ویژگی این آپدیت بازی اساسینز کرید ولهالا نیست. در این آپدیت ثبات بازی هنگام اجرا بالا رفته. مخصوصا در نسخه‌ی کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس که دچار مشکل بریدگی صفحه بودند. همچنین باگ‌های مختلفی از این بازی مانند باگ‌های مرتبط با یادداشت‌های بازی و عدم توجه شخصیت‌های بازی به دزدی در این آپدیت رفع شده‌اند. در کنار رفع باگ‌ها، آپدیت جدید بازی اساسینز کرید ولهالا برد و مدت زمان دید مخصوص بازی را افزایش می‌دهد.

نقدها و نمرات Assassin’s Creed Valhalla منتشر شدند

بازی اساسینز کرید ولهالا هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان،‌ کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا در دسترس است.

منبع:‌ یوروگیمر

The post آپدیت جدید Assassin’s Creed Valhalla سرعت اجرای بازی را کم می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala