هرچند ایکس باکس سری ایکس مشخصات سخت‌افزار قوی‌تری نسبت به پلی‌استیشن ۵ دارد، اما در این چند روز اخیر پس از مقایسه عملکرد اجرایی چند بازی مختلف روی کنسول‌های نسل نهمی سونی و مایکروسافت، چند بازی عملکرد بهتری را روی پلی‌استیشن ۵ داشتند و گاه عملکرد ایکس‌باکس سری ایکس و سری اس دارای مشکلاتی شده بود. بااین‌حال، ظاهراً مایکروسافت از مشکلات این بازی‌ها خبر دارد و اکنون وعده‌ی برطرف کردن آن‌ها را داده است.

هرچند مایکروسافت در تبلیغات کنسول ایکس باکس سری ایکس آن را به‌عنوان قوی‌ترین کنسول جهان خطاب می‌کرد، در بررسی‌های دیجیتال فاندری از بازی‌هایی نظیر دویل می کرای ۵، اساسینز کرید: والهالا و درت ۵، عملکرد ایکس‌باکس سری ایکس در بخش‌هایی نسبت به پلی‌استیشن ۵ ضعیف‌تر یا بهتر است بگوییم که با کمبودهایی مواجه بوده است.

برای مثال، دیجیتال فاندری در توضیح خود برای عملکرد اجرایی دویل می کرای روی کنسول‌های نسل نهمی نوشته است‌: «اگر بخواهیم نسبتی میان مشخصات سخت‌افزاری کنسول‌ها روی کاغذ و تجربه‌ی واقعی آن‌ها روی صفحه‌ی نمایش را در نظر بگیریم، پلی‌استیشن ۵ یا چیزهایی خاصی در چنته دارد و بیش‌ازحد خود عمل می‌کند یا ایکس باکس سری ایکس از توانایی و پتانسیل کامل خود هنوز بهره نبرده است.»

دیجیتال فاندری در توضیح برای جمع‌بندی عملکردی بازی اساسینز کرید: والهالا روی این دو کنسول نوشته: «تفاوت کلیدی در اینجاست که پلی‌استیشن ۵ در زمان‌های بیش‌تری به نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه نزدیک‌تر است، درحالی‌که سری ایکس گاهی در آن با مشکلاتی روبه‌‌رو است.»

برای بازی درت ۵ هم‌چنین مشکلاتی وجود دارد که البته سازندگان بازی خود اعلام کرده‌اند که مشکلات در عملکرد کنسول ایکس‌باکس سری ایکس و سری اس بیش‌تر باگ بوده‌اند و برطرف خواهند شد.

از آن‌سو، در گفتگویی که مایکروسافت با سایت The Verge داشته، اعلام کرده که با همکاری با توسعه‌دهندگان، این مشکلات را برطرف خواهند کرد. مایکروسافت درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «ما از این مشکلات اجرایی به وجود آمده در برخی از بازی‌های بهینه‌شده برای ایکس باکس سری ایکس/ اس آگاه هستیم و با همکاری توسعه‌دهندگان در حال شناسایی و رفع این مشکلات هستیم تا از تجربه‌ی بهینه و مطلوب بازی‌ها مطمئن شویم. وقتی یک نسل جدید را شروع می‌کنیم، توسعه‌دهندگان باید با چیزهای تازه‌ی زیادی سروکار بزنند و باگ‌ها را رفع کنند و در نهایت با کار کردن با آن‌ها بتوانند به‌مرور از ظرفیت کامل کنسول‌ها استفاده کنند. ما قصد داریم همچنان با توسعه‌دهندگان مختلف همکاری کنیم تا آن‌ها بتوانند در آینده از ظرفیت‌های کامل و بیش‌تر ایکس باکس سری ایکس و سری اس بهره ببرند.»

همان‌طور که سازندگان بازی درت ۵ و همین‌طور خود مایکروسافت گفته است، احتمالاً بسیاری از این مشکلات با به‌روزرسانی‌هایی که منتشر خواهد شد، برطرف می‌شوند اما سؤال اصلی اینجاست که چرا این مشکل به وجود آمده است؟ با توجه به چیزی که سایت The Verge‌ می‌گوید، کیت توسعه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ چندین ماه زودتر از کیت توسعه‌ی ایکس باکس سری ایکس به دست استودیوها و توسعه‌دهندگان بازی رسیده بوده است و آن‌ها فرصت بیش‌تری برای آشنایی با کنسول و ابزارهای آن داشته‌اند. به همین خاطر شاید کمی بیش‌تر طول بکشد تا توسعه‌دهندگان کاملاً با کنسول سری ایکس آشنا شوند.

این مشکل وقتی برای مایکروسافت پررنگ‌تر می‌شود که باوجود عدم عرضه‌ی بازی‌های انحصاری بزرگ برای ایکس باکس سری ایکس/ اس در زمان عرضه، مایکروسافت امید بسیاری به بازی‌های مولتی پلتفرم و عملکرد بهتر آن‌ها روی کنسول خود داشت. اتفاقی که به خاطر این مشکل در بعضی از بازی‌های فراهم نشده است.

منبع: Eurogamer

