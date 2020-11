بخش آنلاین Watch Dogs Legion فعلا عرضه نخواهد شد

شرکت یوبی‌سافت اعلام کرده که به دلیل باگ‌های فراوان بازی واچ داگز لژیون قصد دارد عرضه‌ی حالت آنلاین این بازی را به تعویق بیاندازد.

مدتی از عرضه‌ی بازی واچ داگز لژیون می‌گذرد و مانند تمام بازی‌های شرکت یوبی‌سافت این بازی لبریز از مشکلات و باگ‌هایی است که تجربه‌ی بازی را مختل می‌کنند. این بازی مثل دیگر نسخه‌های سری بازی‌های واچ داگز حول محور گروه هک «ددسک» (DedSec) است اما در آن می‌توان از تمام شخصیت‌هایی که در محیط بازی پیدا می‌شوند به عنوان شخصیت قابل‌بازی استفاده کرد و به نبرد با حکومت تمامیت‌خواه رفت. به دلیل مقیاس بسیار بزرگ این بازی امکان وجود خطاهای برنامه‌نویسی بالا رفته و مشکلات بسیاری برای بازی‌کنان ایجاد شده.

پیش از این قرار بود در تاریخ ۳ دسامبر (۱۳ آذر) آپدیت جدیدی برای بازی واچ داگز لژیون همراه با حالت آنلاین برای این بازی منتشر شود؛ اما شرکت یوبی‌سافت بیان کرده که مشکلات فنی این بازی به قدری زیاد هستند که قرار نیست حالت آنلاین بازی واچ داگز لژیون در این تاریخ آماده شود و برای دسترسی به آن باید تا سال ۲۰۲۱ صبر کرد.

جدیدترین آپدیت بازی واچ داگز لژیون که در هفته‌ی جاری منتشر می‌شود قرار است مشکل خراب شدن فایل ذخیره‌ی بازی‌کنان را برطرف کند. البته این آپدیت مشکلات دیگری مانند چندین کرش شناخته شده از بازی را نیز رفع می‌کند و به بازی‌کنان نسخه‌ی کامپیوتر شخصی امکان ذخیره کردن بازی به صورت دستی را می‌دهد.

حالت آنلاین بازی واچ داگز لژیون قرار است به بازی‌کنان علاوه بر مراحل همکاری، اجازه‌ی گشت‌زنی آزاد در شهر را بدهد. همچنین بخش رقابتی مخصوصی هم در این حالت وجود خواهد داشت که بازی‌کنان در آن به شکل آزادانه با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

بازی واچ داگز لژیون هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا در دسترس است. عرضه‌ی حالت آنلاین این بازی به سال ۲۰۲۱ موکول شده.

منبع: Video Games Chronicle

