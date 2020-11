صدها ستاره‌ی فوتبال تصمیم گرفته‌اند به خاطر استفاده شدن از ظاهر آن‌ها در بازی فیفا ۲۱ از شرکت الکترونیک آرتز (EA) شکایت کنند و ادعا می‌کنند این حق استفاده وجود ندارد. این ماجرا با توییتی از زلاتان ابراهیموویچ شروع شد و همچنان ادامه دارد.

مجموعه‌ی بازی‌های فیفا، در دنیا محبوب‌ترین بازی ویدیویی فوتبالی محسوب می‌شوند. به لطف جیب‌های پرپول شرکت الکترونیک آرتز، لایسنس‌هایی که در این بازی استفاده می‌شوند بسیار غنی‌تر از بازی رقیب، یعنی PES هستند. با این وجود ظاهرا دعوای حقوقی بزرگی در راه است زیرا بازیکنان فوتبال ادعا دارند بستن قرارداد با باشگاه‌ها و لیگ‌ها کافی نیست و برای استفاده از ظاهر آن‌ها باید با خود بازیکن نیز هماهنگی صورت گیرد.

در هفته‌ی اخیر، ستاره‌ی تیم آ.ث. میلان، زلاتان ابراهیموویچ توییتی منتشر کرد و در این توییت به سود الکترونیک آرتز با استفاده‌ی بدون اجازه، از حضور این بازیکن در بازی فیفا اعتراض کرد. متن توییت ابراهیموویچ به شرح زیر است:

سال‌هاست افرادی در حال سود کردن از اسم و چهره‌ی من بدون هیچ‌گونه توافقی هستند.

زمان رسیدگی فرا رسیده

این بازیکن در ادامه، توییت دیگری را با متن زیر منتشر کرد:

چه کسی به الکترونیک آرتز اجازه‌ی استفاده از اسم و چهره‌ی من را داده؟ فدراسیون بین‌المللی بازیکن‌های حرفه‌ای فوتبال (FIFPro)؟ به یاد ندارم که عضو FIFPro بوده باشم و اگر در این فدراسیون قرار گرفته‌ام با استفاده از ترفندهایی بدون اطلاع شخصی من بوده.

و مطمعنم هیچ‌گاه به فدراسیون فیفا یا FIFPro اجازه‌ی درآمدزایی با استفاده از شخص خودم را نداده‌ام

در ادامه گرت بیل، ستاره‌ی دیگر فوتبال توییتی به دنبال توییت‌های ابراهیمموویچ همراه با هشتگ «زمان رسیدگی فرا رسیده» منتشر کرد:

جالب شده… FIFPro دیگر چیست؟

مدیر برنامه‌ی ابراهیموویچ در مصاحبه‌ای با وب‌سایت تلگراف بیان کرد که حدود ۳۰۰ بازیکن دیگر در اعتراض به فعالیت‌های الکترونیک آرتز به پا خواسته‌اند و قرار است از راه‌های قانونی با این شرکت مقابله کنند. او بیان کرده که هدف این اعتراضات تغییر دادن سیستم بازی‌های ورزشی الکترونیک آرتز است و تا زمانی که شفافیت کافی به وجود نیاید مبارزه ادامه خواهد یافت و حتی پای الکترونیک آرتز به دادگاه باز خواهد شد.

شرکت الکترونیک آرتز در پاسخ به این اعتراضات اعلام کرد که قرارداد‌های قانونی با لیگ‌ها، باشگاه‌ها و بازیکنان تنظیم شده و حق استفاده از نام و چهره‌ی بازیکنان به شکل قانونی وجود دارد.

با وجود اطلاعیه‌ی الکترونیک آرتز، مدیر برنامه‌ی ابراهیموویچ ادعا دارد که این قراردادها با افرادی بسته شده‌اند که حق بستن قرارداد را ندارند. به گفته‌ی این مدیر برنامه، این کار شبیه به خریدن خانه از کسی است که صاحب خانه نباشد. او اضافه کرده که مشکل اصلی بسیار ساده‌است؛ فدراسیون‌های فوتبال از فروختن حق استفاده از بازیکنان به راحتی سود می‌برند و الکترونیک آرتز هم با رضایت این خریدها را انجام می‌دهد. هویت بازیکنان متعلق به فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها نیست و فقط برای خود بازیکن است.

در پاسخ به این چالش شرکت الکترونیک آرتز دوباره حرف خود را تکرار و بیان کرد که به صورت قانونی کاملا حق استفاده از بازیکنان در بازی خود را دارد. شرکت الکترونیک آرتز ادعا می‌کند که تمام قراردادها به شکل کاملا قانونی تنظیم شده‌اند و این شرکت تمام تلاش خود را می‌کند تا بهترین بازی فوتبال موجود را بسازد.

با وجود این که کلیت قضیه بیش‌تر شبیه به مشکلات جهان اولی است، از نظر منطقی کاملا صحیح است که بازیکنان فوتبال اصلی‌ترین مالک هویت خود هستند و هیچ نهادی اجازه‌ی فروش حق استفاده از آن‌ها را ندارد. در حال حاضر، از نظر قضایی و قانونی خرید حق استفاده از بازیکنان فوتبال از فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها ممکن است اما اگر این ماجرا جدی شود اصلا بعید نیست تغییراتی در قانون ایجاد شود. این تغییرات ممکن است تمام بازی‌ها ویدیویی فوتبال و حتی تمام بازی‌های ورزشی را تحت شعاع قرار دهند و باعث شوند دیگر نتوانیم حضور گسترده‌ی تمام بازیکنان را در این بازی‌ها ببینیم.

بازی فیفا ۲۱ همین حالا برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی در دسترس است. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس این بازی در تاریخ ۴ دسامبر (۱۴ آذر) عرضه خواهد شد.

منبع: Video Games Chronicle

