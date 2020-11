به‌تازگی ناشر و استودیو سازنده‌ی سری بازی مترو در جریان ۱۰ سالگی این مجموعه اعلام کرده‌اند که نسخه‌ی نسل بعدی بازی Metro Exodus که در حال حاضر آخرین شماره منتشر شده از این سری است، در سال ۲۰۲۱ برای کنسول‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ سری اس منتشر خواهد شد. بااین‌حال، این‌ تنها خبر هیجان‌انگیز آن‌ها نبوده است.

دیپ سیلور، ناشر بازی، و استودیو ۴A Games، سازنده‌ی سری مترو، درباره‌ی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس اعلام کرده‌اند که این نسخه دارای پیشرفت‌های عمده‌ای از جمله نرخ فریم بالاتر، رزولوشن ارتقاءیافته، زمان بارگذاری کوتاه‌تر و همین‌طور پشتیبانی از قابلیت گرافیکی رهگیری پرتو (ری تریسینگ) خواهند بود. افرادی که بازی Metro Exodus را به‌صورت دیجیتالی یا فیزیکی روی پلی‌استیشن ۴ یا ایکس باکس وان خریداری کرده باشند، می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ی اضافی Metro Exodus را به ترتیب روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس تجربه کنند.

همچنین استودیو سازنده‌ی بازی Metro Exodus اعلام کرده که نسخه‌ی بعدی سری بازی مترو که ساخت آن در ماه اوت سال گذشته تائید شده بود، هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/ اس و کامپیوترهای شخصی در حال ساخت است. ۴A Games اعلام کرده که موتور بازی‌سازی آن‌ها شاهد تغییراتی اساسی بوده تا بتواند از قدرت، حافظه و سخت‌افزار کنسول‌های جدید و همچنین ویژگی گرافیکی ری تریسینگ بهترین استفاده را ببرد.

اگرچه اطلاعات زیادی از نسخه‌ی بعدی مترو مشخص نشده، اما استودیو سازنده‌ی بازی تائید کرده که آن‌ها روی طرح‌های بخش چندنفره‌‌ای برای نسخه‌ی بعد کار می‌کنند.

ما تعهد داریم که یک تجربه‌ی تک‌نفره‌ی داستان محور عالی را تحویل مخاطبان دهیم. این چیزی است که سری مترو بر پایه آن بنا شده است. به‌عنوان یک استودیو، می‌خواهیم دائماً رو به جلو حرکت کنیم و خود را به ساخت بازی‌های بزرگ‌تر و بهتر تشویق کنیم؛ اما همچنین به سخن طرفداران خود هم توجه خواهیم کرد و می‌دانیم که چه چیزی برای شما اهمیت دارد. ما به‌صورت جدی وظیفه‌ی خود را نسبت به این مجموعه دنبال می‌کنیم و فکر می‌کنیم که شما از برنامه‌هایمان برای نسخه‌ی بعدی هیجان‌زده خواهید شد. در همین حال، همکاری ما با Saber Interactive این اجازه را به ما می‌دهد که به سراغ زمینه‌ی دیگری که همیشه یکی از جاه‌طلبی‌های ما بوده، برویم. در قالب یک استودیو کوچک، ما قادر نبودیم که تمامی جاه‌طلبی‌هایمان را به‌صورت کامل انجام دهیم و بعضی از ایده‌ها هرگز بیش‌تر طرح‌های اولیه ادامه پیدا نمی‌کردند اما با تجربه‌ی Saber Interactive در بازی‌های آنلاین، اکنون می‌توانیم طرح‌های مختلفی را در مورد حالت چندنفره بررسی کنیم و به دنبال راهی باشیم که تجربه‌ی حالت چندنفره هم به دنیای مترو وارد شود.

بااین‌وجود، استودیو ۴A Games اعلام کرده که نمی‌خواهد صرفاً به سراغ ترندهای روز بازی‌های چندنفره برود، بلکه آن‌ها قصد دارند تجربه‌ی چندنفره‌ای را مهیا کنند که با جهان و دنیای بازی مترو همخوانی داشته باشد و جور در بیاید. همچنین آن‌ها اعلام کردند: «این قضیه قرار نیست به جاه‌طلبی‌ها و خواسته‌های ما در بخش تک‌نفره لطمه بزند. این نیاز به یک تیم مجزا و متمرکز برای بخش چندنفره دارد که با همکاری با Saber Interactive می‌توانیم به این خواسته برسیم.»

بااین‌حال، آن‌ها تأکید می‌کنند که هیچ‌کدام از این حرف‌ها به این معنا نیست که بازی بعدی سری مترو فقط یک بازی چندنفره خواهد بود یا حتی اینکه بخش تک‌نفره و چندنفره در یک بسته عرضه شوند. ۴A Games می‌گوید که آن‌ها همچنان روی گزینه‌ها و حالت‌های مختلف فکر می‌کنند اما در وهله‌ی اول می‌خواهند یک تجربه‌ی تک‌نفره و داستان محور فوق‌العاده‌ دیگر را که طرفداران عاشقش هستند، در سری مترو خلق کنند.

در نهایت، آن‌ها اعلام کردند که هرچند انتظار دارند که برای سالیان زیادی روی سری بازی مترو کار کنند، اما همچنین علاقه‌ دارند به سراغ خلق مجموعه‌ها و تجربه‌های بزرگ دیگری هم در کنار مترو بروند. به همین خاطر، در حال حاضر در حال استخدام نیروهای جدیدی هستند تا شاید بتوانند به این خواسته بزرگ دست یابند.

