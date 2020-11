رد دد آنلاین به صورت جداگانه و مستقل عرضه خواهد شد

هرچند این روزها شایعه‌هایی در مورد سری رد دد ردمپشن و نسخه‌ی ریمستر نسل بعدی آن به‌ گوش می‌‌خورد اما اخیراً در خبری رسمی اعلام شده که بازی رد دد آنلاین قرار است به‌صورت جداگانه و مستقل در ماه دسامبر برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، استیم، راک‌استار گیم لانچر و همین‌طور فروشگاه اپیک گیمز منتشر شود.

اعلام این خبر چندان عجیب هم نیست و بسیاری انتظار آن را داشتند. بر اساس اعلام رسمی راک‌استار، بازی Red Dead Online قرار است در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ (۱ دسامبر ۲۰۲۰) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه شود. نسخه‌ی، کامپیوترها از طریق فروشگاه استیم، اپیک و راک‌استار در دسترس خواهد بود و نسخه‌ی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان هم به ترتیب جداگانه از طریق فروشگاه پلی‌استیشن و مایکروسافت در دسترس طرفداران قرار می‌گیرد. همچنین گفته شده این بازی تا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) با قیمت ۴.۹۹ دلار قابل خریداری خواهد بود که ۷۵ درصد قیمت اصلی آن است.

پس از این تاریخ، قیمت این اثر ۲۰ دلار خواهد بود. بنابراین اگر علاقه‌ به تجربه‌ی جداگانه و مستقل رد دد آنلاین هستید و نمی‌خواهید هزینه‌ی کامل خرید بازی رد دد ردمپشن ۲ را بپردازید، این فرصت میان ۱۱ آذر تا ۲۷ بهمن زمان بسیار مناسبی برای تهیه رد دد آنلاین است. بنا بر گفته‌ی راک‌استار، بازی به ۱۲۳ گیگابایت فضای حافظه نیاز دارد و همین‌طور با خرید اثر، گزینه‌ای در مقابلتان پدیدار خواهد شد که با آن می‌توانید بخش داستانی بازی رد دد ردمپشن ۲ را هم جداگانه خریداری کنید.

با توجه به استقبال عظیمی که از بخش آنلاین بازی‌هایی نظیر رد دد آنلاین یا جی‌تی‌ای آنلاین صورت گرفته، عرضه جداگانه‌ی بخش آنلاین چندان هم عجیب نیست و اتفاقاً برای افرادی که فقط علاقه‌مند به تجربه‌ی بخش آنلاین این آثار باشند، گزینه‌ی ایده آلی خواهد بود. هرچند قیمت جداگانه‌ی این بخش بعد از ۲۷ بهمن به‌یک‌باره افزایش پیدا خواهد کرد و شاید این قضیه چندان برای طرفداران خوشایند نباشد. این بخش جداگانه‌ی آنلاین به همراه گسترش‌دهنده‌ی جدید بازی یعنی Bounty Hunters عرضه خواهد شد تا تجربه‌ی کامل‌تر و بهتری را در اختیارتان قرار دهد.

راک‌استار در گذشته نیز اعلام کرده بود که روی بخش آنلاین رد دد ردمپشن ۲ تمرکز بیش‌تری خواهد کرد و با پشتیبانی‌های بیش‌تر در گذر زمان عمق بیش‌تری به آن خواهد داد زیرا به خاطر ماهیت بخش آنلاین و طولانی‌تر بودن آن نسبت به بخش داستانی و تک‌نفره، راک‌استار می‌داند که این بخش همانند جی‌تی‌ای آنلاین می‌تواند برای سالیان زیادی طرفداران را جذب کند و آن‌ها را به‌سوی بازی بیاورد.

