مدتی است که مایکروسافت برنامه‌های خود را برای سرویس ایکس‌کلاود جدی‌تر دنبال می‌کند و آن را روی گوشی‌های همراه شروع کرده است. هرچند مایکروسافت هنوز در مراحل اولیه‌ی اجرای سرویس مبتنی بر استریم ایکس‌کلاود در گوشی‌های همراه است، اما به نظر می‌رسد از همین حالا قدم بزرگ بعدی این سرویس مشخص شده است. ممکن است که این سرویس قرار است در گام بعدی خود به تلویزیو‌ن‌های هوشمند بیاید.

در مصاحبه‌ی اخیر فیل اسپنسر، رئیس ایکس باکس، اعلام کرد که احتمالاً به‌زودی برنامه‌ی ایکس باکس را روی تلویزیون‌های هوشمند خواهیم دید. او اعلام کرد: «من فکر می‌کنم در ۱۲ ماه آینده می‌توانید آن را روی تلویزیون‌های هوشمند ببینیم. فکر می‌کنم چیزی نتواند ما را از این تصمیم بازدارد.»

اسپنسر در ماه قبل هم از آمدن سرویس مبتنی بر استریم ایکس کلاود به تلویزیون‌ها سرنخ‌هایی داده بود. حال اشاره‌ی اخیر او توانسته احتمال وقوع این قضیه را جدی‌تر کند و باعث شود چیزی مشابه آنچه مایکروسافت در حال انجام آن روی گوشی‌های همراه است، در سال ۲۰۲۱ روی تلویزیون‌ها هم ببینیم. مایکروسافت در حال حاضر در تلاش است تا ایکس‌کلاود را از طریق وب به دستگاه‌های با سیستم‌عامل آی‌اواس بیاورد. با موفقیت در این راه، طبیعتاً مایکروسافت می‌تواند این سرویس را گسترش دهد و آن را برای تلویزیون‌ها، مرورگرها یا حتی دستگاه‌های دیگر در دسترس کند. در گذشته مایکروسافت در سال ۲۰۱۶ تلاش‌هایی برای سرویس‌های استریم را شروع کرده بود اما آن پروژه‌ متوقف شد. مایکروسافت تقریباً از زمان کار روی Halo 4 ایده‌هایی برای سرویس‌‌های مبتنی بر استریم در تلویزیو‌ن‌ها در سر داشته است.

هرچند مایکروسافت در حال افزایش مرزها و جامعه‌ی کاربران خود با ایکس‌کلاود است، اما مشخصاً در حال حاضر برنامه‌ای برای ترک بازار کنسول‌ها و سخت‌افزارها ندارد. در عوض، به نظر می‌رسد که آن‌ها قصد دارند یک برنامه موازی بین عرضه سخت‌افزار و ارائه سرویس‌های ابری مهیا کنند. اسپنسر درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که این آخرین قطعه سخت‌افزار بزرگی باشد که ما عرضه خواهیم کرد. وقتی به سرویس ایکس‌‌کلاود فکر می‌کنیم، که به‌نوعی سیستمی همچون استیدیا شرکت گوگل و لونا شرکت آمازون است، من فکر می‌کنم نیاز به تکامل و گنجایشی دارد که باعث شود بازی‌هایمان در بهترین حالت در دو شکل سنتی و همین‌طور در قالب سرویس‌های ابری اجرا شوند. این در واقع ترکیبی بین هر دوی آن‌ها است.»

این می‌تواند به آن معنا باشد که سرویس ایکس‌کلاود به‌زودی در ایکس باکس سری ایکس و سری اس هم به‌صورت کامل و در مناطق بیش‌تری در دسترس شود تا بازیکنان بتوانند به حالت دلخواه خود به تجربه‌ی بازی‌ها از طریق گیم‌پس بپردازند. این قضیه شاید بتواند نمونه‌ی بسیار خوبی برای ایده‌ی گفته‌ی شده توسط اسپنسر باشد. ایده‌ای که بر مبنای ترکیب این دو حالت بنا شده است.

هنوز جزییات و تاریخی از آمدن سرویس ایکس‌کلاود به تلویزیون‌ها یا سیستم‌های دیگر گفته نشده اما با توجه به صحبت اسپنسر، نهایتاً باید در سال ۲۰۲۱ حداقل فازهای اولیه آن انجام بپذیرد. فیل اسپنسر مدتی قبل هم در یکی از مصاحبه‌ها اشاره کرده بود که اولویت‌ آن‌ها درباره‌ی ایکس‌کلاو‌د، آوردن این سرویس ابتدا به گوشی‌های همراه و سپس به تلویزیون‌های هوشمند است تا از این طریق خیل عظیمی از مخاطبانی که به بازار کنسول‌ها یا کامپیوترها توجهی ندارند، جذب ایکس باکس شوند.

