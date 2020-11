شرکت راک‌استار در جدیدترین توییت خود مختصات خاصی را قرار داده که مکان نمایش داده شده در این مختصات سرنخی به سوی بازی جی‌تی‌ای ۶ است. با وجود این که هیچ‌چیز به شکل رسمی تایید نشده، این اشاره به قدری واضح است که نمی‌توانیم بی‌خیال بمانیم.

به جرات می‌توان گفت نسخه‌های مختلف سری جی‌تی‌ای همیشه از عظیم‌ترین بازی‌های موجود به شمار می‌روند. کم‌تر کسی را می‌توان پیدا کرد که از این سری بزرگ بی‌خبر باشد. سری بازی‌های جی‌تی‌ای همیشه دنیای واقعی، مخصوصا جامعه‌ی فاسد آمریکا را با هجو‌های مخصوص به خود در قالب یک بازی بزرگ با فعالیت‌های فراوان ارایه می‌دهد.

چندین سال است که شرکت راک‌استار بازی جدیدی عرضه نکرده و می‌دانیم این شرکت به شکل مخفیانه در حال ساخت اثر بزرگ دیگری به سر می‌برد. نسل جدید کنسول‌ها هم عرضه شده‌اند و با توجه به مقیاس آثار راک‌استار برای کنسول‌های نسل هشتم، نمی‌توانیم تصور کنیم چه بازی بزرگی توسط راک‌استار در حال آماده شدن است.

فعالیت‌های علنی شرکت راک‌استار در حال حاضر به ساخت محتوای جدید برای بخش آنلاین بازی‌های جی‌تی‌ای ۵ و رد دد ریدمپشن ۲ محدود می‌شوند. توییت اخیر شرکت راک‌استار ضمن معرفی نقشه‌ی جدیدی که قرار است به جی‌تی‌ای آنلاین اضافه شود، هم‌چنین یک نکته‌ی کوچک دیگر را هم در خود جای داده؛ نکته‌ای که کمتر افراد به آن دقت می‌کنند. ویدیویی که همراه با این توییت است را در ادامه برای شما قرار داده‌ایم.

به ظاهر چیز عجیبی در این ویدیو وجود ندارد اما اگر با دقت پایین ویدیو را بررسی کنید می‌توانید اعدادی ببینید که مربوط به مختصات نقطه‌ای از کره‌ی زمین می‌شوند. حالا اگر تصاویر ماهواره‌ای از این نقطه را در نقشه‌های آنلاین پیدا کنید می‌توانید جاده‌ای در ایالت ویرجینیا از ایالات متحده‌ی آمریکا ببینید.

تمام نسخه‌های اصلی سری بازی‌های جی‌تی‌ای با اعداد رومی نام‌گذاری شده‌اند و شکل این جاده بی‌شباهت به عدد شش رومی، یعنی VI نیست. امکان ندارد که اشاره به این جاده در تیزر محتوای جدید بازی جی‌تی‌ای آنلاین اتفاقی یا بی‌دلیل باشد. می‌توانیم بگوییم خود راک‌استار عملا در حال اشاره به بازی جی‌تی‌ای ۶ است.

بسیاری از شایعات به این موضوع اشاره می‌کنند که نسخه‌ی ششم بازی جی‌تی‌ای در شهر وایس سیتی جریان دارد. این اتفاق اولین اشاره به بازی جی‌تی‌ای ۶ نیست و پیش از این، شرکت راک‌استار دامنه‌ای با نام این بازی را به ثبت رسانده بود که هیجان دیگری برای طرفداران این سری ایجاد کرد. البته با توجه به موفقیت‌های بی‌همتای بازی جی‌تی‌ای ۵ از نظر مالی امکان ندارد شرکت راک‌استار سراغ ساخت نسخه‌ی ششم سری بازی‌های جی‌تی‌ای نرود.

این اتفاقات بی‌حاصل نیستند و باعث می‌شوند بدانیم که در حال نزدیک شدن به معرفی رسمی بازی جی‌تی‌ای ۶ هستیم. البته این کار راک‌استار می‌تواند شیطنتی برای تزریق هیجان میان طرفداران این سری باشد و فعلا خبری از نسخه‌ی ششم بازی جی‌تی‌ای نباشد. هم‌اکنون راک‌استار قصد دارد نسخه‌ی پنجم سری بازی‌های جی‌تی‌ای را برای کنسول‌های نسل نهم دوباره عرضه کند.

نکته: عکس این مطلب دستکاری وایس سیتی برای جی‌تی‌ای ۵ است.

