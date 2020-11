محتوای دانلودی Cuphead باز هم به عقب افتاد

سازندگان بازی کاپ‌هد در جدیدترین توییت خود اعلام کردند که قرار است محتوای دانلودی این بازی برای بار دوم تاخیر بخورد. این محتوای دانلودی در سال ۲۰۱۸ به هدف عرضه در سال ۲۰۱۹ معرفی شد که بعد از مدتی عرضه‌ی آن به سال ۲۰۲۰ موکول شد. حالا خبردار شده‌ایم که باید تا سال ۲۰۲۱ برای عرضه‌ی این محتوای دانلودی صبر کنیم.

بازی کاپ‌هد از بهترین آثار دهه‌ی گذشته به شمار می‌رود. این بازی در کنار گیم‌پلی سخت اما متعادل خود یکی از منحصر به فردترین سبک‌های گرافیکی را در میان تمام بازی‌های ویدیویی تاریخ دارد. این سبک هنری باعث شده بازی کاپ‌هد به یکی از خاص‌ترین بازی‌های موجود تبدیل شود. نکته‌ی ویژه‌ی کاپ‌هد این‌جاست که تمام تصاویر و موسیقی‌های این بازی با الهام گرفتن از انیمیشن‌های دهه‌ی ۳۰ میلادی خلق شده‌اند؛ تا حدی که حتی خود انیمیشن‌های دهه‌ی ۳۰ هم تا این حد شبیه به انیمیشن‌های دهه‌ی ۳۰ نیستند!

بازی کاپ‌هد انواع و اقسام ستایش‌ها و موفقیت‌های مختلف را از جمله جوایز متعدد، فروش قابل‌توجه و حتی راه‌یابی آلبوم موسیقی متن به صدر جدول بیلبورد کسب کرده. این موفقیت‌ها باعث شدند سازنده‌های این بازی به فکر ساخت محتوای دانلودی به نام «آخرین غذای خوش‌مزه» (The Delicious Last Course) برای این بازی بیافتند. این محتوای دانلودی در مورد شخصیت جدید این بازی «نمک‌دان آشپز» (Saltbaker) است و یک جزیره‌ی جدید حاوی مراحل و غول‌آخر‌های تازه به این بازی اضافه می‌کند. همچنین در این محتوای دانلودی شخصیت «جام خانوم» (Ms. Chalice) یک شخصیت قابل‌بازی به حساب می‌آید.

متاسفانه با وجود برنامه‌ی اصلی استودیوی MDHR، سازندگان بازی کاپ‌هد مبنی بر عرضه‌ی این محتوای دانلودی در سال ۲۰۱۹، زمان انتشار آن تا سال جاری میلادی تاخیر خورد. اما این تاخیر آخرین تاخیر محتوای دانلودی این بازی نبود و سازنده‌های بازی کاپ‌هد به سبک و سیاق خودشان، نامه‌ی شبیه‌ به نامه‌های دهه‌ی ۳۰ میلادی منتشر کرده‌اند. سازندگان بازی بیان کرده‌اند توسعه‌ی این محتوای دانلودی در شرایط فعلی ساده چندان نیست.

استودیوی سازنده‌ی این بازی اعلام کرده که برای ساخت محتوای دانلودی بازی کاپ‌هد از تجارب کسب شده به وسیله‌ی ساخت بازی اصلی استفاده شده. این استودیو تصمیم دارد تا این بخش اضافه از بازی را به بهترین شکل ممکن خلق کند اما سرعت توسعه در شرایط فعلی قرنطینه پایین است. در نتیجه سازندگان بازی کاپ‌هد تصمیم گرفته‌اند تا به جای عجله کردن در ساخت این محتوای دانلودی، آن را با تاخیر و در سال ۲۰۲۱ عرضه کنند.

بازی کاپ‌هد همین حالا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی در دسترس است. با توجه به کیفیت کاری بالای تیم سازنده‌ی بازی کاپ‌هد، به تصمیم آن‌ها احترام می‌گذاریم و در نتیجه به جهت تحویل گرفتن یک اثر باارزش دیگر، مدتی دیگر دندان روی جگر می‌گذاریم.

در ادامه می‌توانید تریلر محتوای دانلودی بازی کاپ‌هد را ببینید.

دانلود mp4

The post محتوای دانلودی Cuphead باز هم به عقب افتاد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala