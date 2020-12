شکی نیست که بازی‌های ویدیویی از زمان شروع حیاتشان تا به امروز با تغییرات زیادی روبه‌رو شده‌اند. مدت نسبتاً زیادی از دورانی که بازی‌های ویدیویی به‌عنوان فرم ضعیف و کم‌اهمیتی در رسانه‌ها به‌حساب می‌آمدند، گذشته است. اکنون چه از نظر سرگرم‌کنندگی و چه از نظر قصه‌گویی و تأثیرگذاری خاصشان در جامعه، از سوی افراد و انجمن‌های مختلف بیش‌تر ارج داده می‌شوند. جدیدترین اتفاق مهم، اضافه شدن دسته‌بندی جدیدی برای بازی‌های ویدیویی در جایزه هوگو سال ۲۰۲۱ است.

جایزه هوگو که یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین جوایز ادبی برای داستان‌نویسی آثار علمی‌ تخیلی یا فانتزی است که اعتبار زیادی دارد و زمینه‌های مختلفی را شامل می‌شود. این رویداد برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ برگزار شد و از سال ۱۹۵۵ به بعد هر ساله برگزار می‌شود. جوایز این رویداد از رأی اعضای مجمع جهانی داستان‌های علمی تخیلی یا به‌اختصار ورلدکان (Worldcon) انتخاب می‌شود. در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، قدمت و عمر این جایزه از عمر بازی‌های ویدیویی و ظهور جدی آن‌ها نیز بیش‌تر است. اکنون برای اولین بار در تاریخ این رویداد، بخشی برای بهترین بازی به آن اضافه خواهد شد. این بخش که قرار است در جایزه هوگو ۲۰۲۱ اضافه شود، احتمالاً بهترین قصه‌گویی بازی‌های سال ۲۰۲۰ را در نظر خواهد گرفت.

این اعلامیه توسط اکانت توییتر رسمی DisCon III (برگزارکننده رویداد) اعلام شد. طبق قوانین تعیین‌شده، هرسال یک بخش ویژه و موقت می‌تواند به این رویداد اضافه شود. بخش بازی‌های ویدیویی هم در حال حاضر به‌عنوان یک بخش ویژه به جایزه هوگو ۲۰۲۱ اضافه شده و موقتی است. یعنی هنوز بخش دائمی مخصوصی برای بازی‌های ویدیویی در این رویداد تعیین نشده است و احتمال دارد سال‌ بعد شاهد این بخش نباشیم. البته از آن‌طرف اعلام شده که انجمن مطالعات جایزه هوگو در حال حاضر، ایجاد و حضور بخشی دائمی با نام بهترین بازی یا بهترین تجربه تعاملی را بررسی می‌کند و اگر مورد تائید قرار بگیرد، احتمال ایجاد چنین بخشی و دائمی شدن آن در آینده وجود دارد.

در این رشته توییت نوشته شده است:

در سال ۲۰۲۱، یک جایزه هوگو برای بهترین بازی ویدیویی اختصاص داده شده است. با توجه به قوانین، انجمن DisCon III تصمیم گرفته که این بخش ویژه فقط برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شود. از اوایل سال ۲۰۲۰، بسیاری از ما وقت بیش‌تری را نسبت به همیشه و چیزی که انتظار داشتیم، با بازی‌های ویدیویی سپری کرد‌ه‌ایم. جایزه هوگو ۲۰۲۱ به طرفداران این فرصت را می‌دهد تا موفقیت بازی‌های معنادار، شادی‌بخش و استثنایی امسال را جشن بگیرند. این یک بخش دائمی برای در نظر گرفتن بهترین قصه‌گویی تعاملی در جایزه هوگو نیست. بااین‌حال، انجمن مطالعات هوگو تحقیقات و بررسی‌های خود را جهت اضافه کردن احتمالی یک دسته‌ی دائمی برای بازی‌های ویدیویی یا تجربه‌های تعاملی انجام خواهد داد.

همان‌طور که از این رشته توییت‌ مشخص است، یکی از دلایل مهمی که باعث شده بازی‌های ویدیویی به‌عنوان بخش ویژه‌ی امسال قرار بگیرد، همه‌گیری ناخواسته‌ و شوم ویروس کرونا بوده که باعث شده بسیاری در خانه‌های خود وقت بیش‌تری برای بازی‌های ویدیویی بگذارند و از قضا امسال بازی‌های ویدیویی سال بسیار شلوغ و مهمی را سپری کرد.

هرچند دلیل اضافه شدن بخش بازی‌ها همان‌طور که گفته شد بیش‌تر به خاطر اقبال زیاد از این صنعت در سال ۲۰۲۰ بود و در حال حاضر دائمی هم نیست اما شاید بالاخره وقت آن فرا رسیده باشد که جایزه هوگو بازی‌های ویدیویی را به‌صورت رسمی به دسته‌بندی‌های خود اضافه کند.

در واقع، اولین باری که تلاش جدی برای اضافه شدن دسته‌بندی بازی‌های ویدیویی در جایزه هوگو صورت گرفت، به سال ۲۰۰۶ بازمی‌گردد. متأسفانه در آن موقع اضافه کردن این بخش توسط انجمن رأی چندانی نیاورد و مورد استقبال قرار نگرفت اما اکنون زمانه‌ی دیگری فرا رسیده و می‌بینیم که برای اولین بار این بخش در میان دسته‌بندی‌های مراسم قرار گرفته و همان‌طور که گفته شد، تلاش‌ها و بررسی‌های جدی برای اضافه کردن دائمی آن وجود دارد. ازآنجایی‌که جایزه هوگو یکی از معتبرترین جایزه‌های ادبی موجود است، اضافه شدن موقت یا دائمی بازی‌های ویدیویی به آن می‌تواند به اعتبار قصه‌گویی بازی‌ها در میان افراد خارج از این صنعت بیفزاید.

