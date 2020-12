شرکت بتسدا تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ بازی دووم اترنال را مشخص کرد. این نسخه‌ی بازی قرار است حدود یک سال بعد از عرضه‌ی بازی اصلی، در تاریخ ۸ دسامبر (۱۸ آذر) برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود.

سری بازی‌های دووم از مهم‌ترین آثار اول شخص در تاریخ بازی‌های ویدیویی به شمار می‌روند. بعد از حدود یک دهه غیبت، این سری دوباره به صحنه بازگشته. به جرات می‌توان گفت جدید ترین نسخه‌ی دووم که دووم اترنال نام دارد جزو بالارده‌ترین اکشن‌های اول شخص موجود به شمار می‌رود. این بازی پارسال عرضه شد و قرار بر این بود همانند قسمت قبلی خود، مدتی بعد از عرضه‌ی اولیه برای کنسول نینتندو سوییچ هم منتشر شود.

حالا تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی دووم اترنال و اطلاعات کلی در مورد این نسخه مشخص شده. بر اساس وب‌سایت رسمی بازی دووم اترنال، این بازی در تاریخ ۸ دسامبر (۱۸ آذر) به شکل دیجیتالی برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. هنوز برنامه‌ای برای عرضه‌ی این نسخه از بازی به شکل فیزیکی وجود ندارد. همچنین محتوای دانلودی «خدایان باستانی» (Ancient Gods) نیز برای نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی دووم اترنال در دسترس خواهد بود.

البته مانند نسخه‌ی سوییج قسمت قبلی بازی دووم، نسخه‌ی نینتندو سوییچ این قسمت از بازی دووم هم با کاهش‌های گرافیکی فراوان همراه است. کنسول سوییچ قدرت بسیار کم‌تری در مقایسه با دیگر پلتفرم‌ها دارد. با وجود این که بازی دووم اترنال از نظر فنی به خوبی بهینه شده، گرافیک بالایی دارد و به عنوان یکی از سنگین‌ترین بازی‌های نسل فعلی شناخته می‌شود؛ در نتیجه اجرا کردن آن روی کنسول نینتندو سوییچ با کیفیت قابل‌قبول چالش بزرگی به شمار می‌رود.

وظیفه‌ی ساخت نسخه‌ی سوییچ بازی دووم اترنال به استودیوی «پنیک باتن» (Panic Button) سپرده شده. این استودیو وظیفه‌ی ساخت دیگر بازی‌های اول شخص بتسدا، یعنی نسخه‌ی قبلی بازی دووم و بازی‌های سری ولفنشتاین برای کنسول نینتندو سوییچ را به عهده داشته است. هنوز نسخه‌ی سوییچ بازی دووم اترنال عرضه نشده و از جزییات آن خبری نداریم؛ اما در تریلر این بازی می‌توانیم به خوبی ببینیم که وضوح بازی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در این نسخه‌ی بازی از بافت‌هایی با کیفیت پایین‌تر و جلوه‌های بصری کم‌تری استفاده شده. سازندگان بازی اعلام کرده‌اند که این نسخه از بازی قرار است حدود ۱۸ گیگابایت حجم داشته باشد که به مراتب کم‌تر از بازی اصلی است. از حجم بازی هم می‌توانیم به این که منابع بازی کاهش کیفیت بزرگی داشته‌اند پی ببریم.

احتمال می‌دهیم این نسخه از بازی دووم همانند نسخه‌ی قبلی خود روی کنسول نینتندو سوییچ با وضوح تصویری کم‌تر یا مساوی با ۷۲۰p و نرخ فریم ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا شود. البته با وجود این تغییرات در بازی برای کاهش کیفیت، هنوز هم بازی دووم اترنال زیبا است و یکی از بهترین گرافیک‌های موجود را روی کنسول نینتندو سوییچ را دارد.

بازی دووم اترنال هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر‌های شخصی و گوگل استیدیا در دسترس است. علاوه بر این که قرار است این بازی در تاریخ ۸ دسامبر (۱۸ آذر) برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود، سازنده‌های بازی دووم اترنال برنامه دارند این بازی را در تاریخی نامشخص برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس عرضه کنند.

در ادامه تریلر نسخه‌ی سوییچ بازی دووم اترنال را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید آن را ببینید.

دانلود mp4

The post تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ DOOM Eternal مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala