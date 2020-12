گنشین ایمپکت به عنوان بهترین بازی اندروید ۲۰۲۰ معرفی شد

به پایان سال جاری میلادی نزدیک شده‌ایم و مثل هر سال، گوگل اقدام به معرفی بهترین اپ‌ها و بازی‌ها در پلتفرم پلی‌استور کرده است. بخش‌های مختلفی چه برای بازی‌ها و چه برای اپ‌ها در نظر گرفته شده که همگی توسط خود گوگل انتخاب می‌شوند. امسال، گنشین ایمپکت (Genshin Impact) به عنوان بهترین بازی اندروید ۲۰۲۰ از سوی گوگل انتخاب شده است.

مشاهده‌ی موفقیت بسیار بزرگ گنشین ایمپکت، نه فقط از سوی بازی‌کننده‌ها و از دیدگاه فروش و بلکه از سوی منتقدان، از کیفیت بالای بازی می‌گوید. گنشین ایمپکت در یکی دو ماهی که از عرضه‌ی آن می‌گذرد، به لطف روند بازی بسیار خوب خود و محتوای زیادی که ارایه می‌دهد، چه بین گیمرهای موبایل و چه بین گیمرهای دیگر پلتفرم‌ها، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

به غیر از گنشین ایمپکت، که قبلا به اندازه‌ی کافی درباره‌ی آن صحبت کرده‌ایم، گوگل هم‌چنین به معرفی بازی‌های مختلف دیگری پرداخته است؛ بازی‌هایی که در دسته‌های جداگانه به عنوان بهترین انتخاب شده‌اند.

در کنار بخش بهترین بازی سال، گوگل هم‌چنین چند بخش دیگر با عناوین «بهترین بازی مستقل»، «بهترین بازی ساده»، «بهترین بازی خلاقانه» و هم‌چنین «بهترین بازی رقابتی» دارد.

گوگل به مخاطبان پلی‌استور هم‌چنین این اجازه را می‌دهد تا با رای خود، یک بازی، فیلم، کتاب و اپ را به عنوان بهترین سال انتخاب کنند.

بازی انتخاب شده از سوی مخاطبان یک بازی مدیریتی باب اسفنجی به نام SpongeBob: Krusty Cook-Off است.

لیست کامل بازی‌های برتر ۲۰۲۰ در گوگل پلی‌استور را می‌توانید در ادامه ببینید.

بهترین بازی ۲۰۲۰

Genshin Impact

بهترین بازی مستقل

Cookies Must Die

Maze Machine

Sky: Children of the Light

Inbento

GRIS

بهترین بازی کژوال

Harry Potter: Puzzles & Spells

Trolls Pop: Bubble Shooter

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Frozen Adventure

EverMerge

بهترین بازی خلاقانه

Fancade

Minimal Dungeon

The Gardens Between

Genshin Impact

بهترین بازی رقابتی

Legends of Runeterra

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Bullet Echo

Gwent: The Witcher Card Game

Brawlhalla

بازی انتخابی کاربران

SpongeBob: Krusty Cook-Off

