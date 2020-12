پس از عرضه‌ی فیلم «سونیک» و استقبال طرفداران از آن، انتظار داشتیم که دنباله‌ای از آن فیلم منتشر شود و پارامونت پیکچرز هم زیاد ما را معطل نکرد و ساخت دنباله‌ی فیلم را مدتی بعد از اکران تائید کرد. اکنون، پارامونت اطلاعات بیش‌تری از فیلم بعدی سونیک منتشر کرده‌ و در مورد تاریخ اکران آن سخن گفته‌ است..

بر اساس اعلام رسمی پارامونت پیکچرز، دنباله‌ی فیلم سونیک خارپشت در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ (۸ آوریل ۲۰۲۲) اکران خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دنباله‌ی این فیلم که با نام رمز Emerald Hill (تپه زمرد) در دست بررسی قرار دارد و از میانه‌های ماه مارس ۲۰۲۱ قرار است پروسه‌ تولید آن آغاز شود. همچنین طبق این گزارش‌ها، تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای پایان‌ فیلم‌برداری این فیلم تعیین شده است.

هرچند به احتمال زیاد تیم بازیگران و صداپیشگان قسمت قبل شامل بازیگرانی نظیر جیمز مارسدن، جیم کری و بن شوارتز (صداپیشه سونیک) برای این پروژه بازخواهند گشت، اما تاکنون هیچ خبر دقیقی اعلام نشده و این قضیه مشخص نیست. منابع مختلف هنوز در این مورد صحبتی نکرده‌اند و هر احتمالی وجود دارد.

قسمت اول سونیک ماجرای جالبی را پشت سر گذاشته و با حاشیه‌هایی هم همراه بود. وقتی برای اولین بار ساخت قسمت اول تائید و اولین نمایش رسمی آن منتشر شد، به دلایل زیادی از جمله طراحی ظاهری سونیک در تریلر به نمایش درآمده، با انتقادات بسیار شدیدی از سوی طرفداران مواجه شد. انتقاداتی که در حرکتی جالب و عجیب باعث شد کارگردان فیلم واکنش نشان دهد و با عذرخواهی از طرفداران سونیک، فیلم را با تأخیر روبه‌رو کنند تا طراحی سونیک دوباره انجام شود و شباهت بیش‌تری به این شخصیت محبوب دنیای بازی‌های ویدیویی پیدا کند. اوضاع کاملاً تغییر کرد و پس از عرضه‌ی فیلم واکنش‌ها دگرگون شد و این اثر مورد استقبال طرفداران قرار گرفت. سونیک توانست در هفته‌ی افتتاحیه خود با فروش ۷۶.۶ میلیون پوندی بهترین افتتاحیه تاریخ یک فیلم اقتباسی از بازی‌های ویدیویی را به نام خود ثبت کند.

دایساکه ساتو، تهیه‌کننده و یکی از اعضای کلیدی استودیو بازی‌سازی Ryu Ga Gotoku، به‌تازگی اعلام کرده که دوست دارد حداقل برای یک‌بار در کارنامه‌ی کاری خود روی یک بازی سونیک کار کند. در واقع، در طی مصاحبه‌ی ۶۰ سالگی شرکت سگا، از ساتو پرسیده شد که بیش از همه دوست دارد روی کدام یکی از عناوین سگا کار کند؟ او در پاسخ اشاره کرد که پاسخ این سؤال آسان نیست اما دوست دارد روزی روی مهم‌ترین بازی و نماد شرکت سگا یعنی سونیک کار کند. ازآنجایی‌که این استودیو یکی از استودیوهای مهم سگا است و ساتو هم نقشی کلیدی در آن دارد، می‌توان امید داشت که شاید روزی این خواسته‌ی دایساکه ساتو برآورده شود.

منبع: Eurogamer

