به‌تازگی یونیورسال استودیو ژاپن اعلام کرده که برنامه‌های آن‌ها برای افتتاح پارک تفریحی نینتندو تغییر کرده و این پارک تفریحی که با نام سوپر نینتندو ورلد (Super Nintendo World) شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ (۴ فوریه ۲۰۲۱) افتتاح خواهد شد.

این خبر به همراه اولین تصویر رسمی از منطقه‌ای با محوریت بازی ماریو کارت و همین‌طور قلعه‌ی باوزر در بازی سوپر ماریو برادرز منتشر شد. تاریخ مشخص‌شده، کمی زودتر از آن چیزی است که در ابتدا اعلام شده بود. مدتی قبل، نینتندو اعلام کرده بود که این شهر بازی که با محوریت آثار محبوب و خاطره‌انگیز این شرکت ساخته شده است، قرار است در فصل بهار بازگشایی شود اما اکنون تاریخ افتتاح آن مدتی جلو افتاده و در فوریه از این پارک تفریحی رونمایی خواهد شد. در حال حاضر هم یک کافه و فروشگاه رسمی با محوریت این آثار در پارک «یونیورسال استودیو ژاپن» تأسیس شده است. این کافه و فروشگاه در ماه اکتبر افتتاح شده بودند.

برنامه‌ی اولیه این بود که سوپر نینتندو ورلد هم‌زمان با برگزاری المپیک سال ۲۰۲۰ توکیو و در کنار آن افتتاح شود اما پس از اینکه به خاطر کرونا به‌صورت رسمی اعلام شد که زمان برگزاری المپیک توکیو به هر قیمتی باید به سال ۲۰۲۱ تغییر پیدا کند، ناخواسته برنامه‌ها برای تأسیس این پارک تفریحی هم عوض شد و باعث شود در زمان زودتری این اتفاق رخ دهد.

در این بین، بلومبرگ این فرصت را پیدا کرده تا نگاهی به پارک تفریحی نینتندو در ژاپن داشته باشد. بلومبرگ در بازدید خود به بخش‌هایی نظیر بخش رانندگی با محور ماریو کارت اشاره کرده و اعلام کرده که این پارک با بخش‌های مربوط به دانکی کونگ در ادامه گسترش پیدا خواهد کرد.

بنا بر گزارش‌های موجود، «یونیورسال استودیو ژاپن» حدود ۶۰ میلیارد ین (۵۷۸ میلیون دلار) بابت این پارک و راه‌اندازی آن خرج کرده است تا ماریو و رفقایش را به دنیای واقعی بیاورد. هرچند این پارک قرار است به‌زودی افتتاح شود اما اعلام شده که این پارک تا اطلاع فعلی با همکاری با وزارت بهداشت ژاپن و با پروتکل‌های بهداشتی راه‌اندازی خواهد شد و تمام سعی در این است که سلامت بازدیدکنندگان و همچنین کادر خدماتی پارک حفظ شود. اخیراً کرونا در شهر اوساکا ژاپن خیزش داشته و آمار در هفته‌ی گذشته‌ به میزان ۴۹۰ آزمودن مثبت روزانه رسیده است.

به همین دلیل، بازگشایی پارک تفریحی نینتندو علاوه بر جذابیت‌هایش برای طرفداران بازی‌های ویدیویی و به‌خصوص این شرکت ژاپنی، می‌تواند برای صنعت پارک‌های تفریحی در سراسر جهان هم اهمیت زیادی داشته باشد چراکه این پارک‌ها هم مانند بسیاری از مشاغل با همه‌گیری کرونا با ضربه‌های زیادی مواجه شده‌اند. برای مثال، دیزنی چندی پیش ۳۲ هزار نفر از کارمندان خود را که اغلب در بخش‌های مختلف پارک‌های عظیم تفریحی دیزنی کار می‌کردند، تعدیل و از کار بیکار کرد.

نینتندو همچنین در نظر دارد در آینده و در سال‌های بعد پارک‌های تفریحی بیش‌تری را در مکان‌های دیگر تأسیس کند.

The post شهر بازی نینتندو بهمن ماه در ژاپن افتتاح می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala