فروش نینتندو سوئیچ در ژاپن از مرز ۱ میلیون واحد گذشت

نینتندو سوئیچ که از ماه مارس امسال عرضه شده، بعد از گذشت چهار ماه به فروش ۱ میلیون واحد دست یافته است.

طبق آخرین آمار و ارقام Media Create، در این هفته ۲۲٫۳۶۱ واحد از نینتندو سوئیچ به فروش رفته و به­‌صورت کلی، فروش این کنسول به ۱٫۰۱۴٫۰۲۰ رسیده است.

این فروش یک میلیونیِ نینتندو سوئیچ پس از گذشت چهار ماه، طبیعتاً با لاین‌آپ قوی آن ارتباط دارد و عناوینی نظیر The Legend of Zelda: Breath of the Wild ،Mario Kart 8 Deluxe و ARMS حتماً در فروش هرچه بیشتر این کنسول نقش داشته‌اند.

به‌نظر می‌رسد که نینتندو سوئیچ در زمینه‌ی فروش ۱ میلیونی در بازار ژاپن عملکرد بهتری نسبت به پلی‌استیشن ۴ داشته است، زیرا پلی‌استیشن ۴ بعد از گذشت ۴۶ هفته موفق به فروش ۱ میلیون واحد شده بود، اما سوئیچ پس از ۱۷ هفته به این مرحله رسیده است.

دلیل فروش کم پلی‌استیشن ۴ تا سال ۲۰۱۵ در ژاپن به کمبود عناوین مخصوص بازی‌بازان این کشور برمی‌گردد. همچنین بسیاری از طرفداران قیمت پلی‌استیشن ۴ را بالا می‌دانستند و عرضه‌ی بازی‌ها برروی کنسول نسل هفتمی پلی‌استیشن ۳ نیز در فروش کم این کنسول نسل هشتمی نیز تاثیرگذار بود. با این حال، سونی با بهبود لاین‌آپ و کاهش قیمت پلی‌استیشن ۴، باعث افزوش فروش آن شد؛ تا جایی که تاکنون ۴٫۸۵ میلیون واحد از این کنسول فقط در ژاپن فروخته شده است. رسیدن نینتندو سوئیچ به این فروش چند میلیونی نیز کمی زمان‌بر خواهد بود.

گذشته از مقایسات نینتندو سوئیچ و پلی‌استیشن ۴، هنوز کار سوئیچ در ژاپن به اتمام نرسیده و قرار است که در سال جاری، بازی‌هایی مانند Splatoon 2 ،Super Mario Odyssey ،Fire Emblem Warriors و Xenoblade Chronicles 2 برای این کنسول منتشر شوند. علاوه بر این، باید منتظر ماند و دید که آیا Dragon Quest 11 نیز در سال جاری روانه‌ی بازار می‌شود یا خیر.

منبع متن: gamefa