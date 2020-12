در کنار همه‌ی اتفاقات عجیب سال ۲۰۲۰، بعد از سال‌ها، بالاخره بازی شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت بازگشت و عملکرد درخشانی را هم از خود نشان داد. اتفاقی که باعث شد طرفداران شبیه‌سازهای جدی پرواز ساعت‌ها وقت خود را با این بازی سپری کنند. اخیراً اعلام شده که به‌زودی بازی Microsoft Flight Simulator با دریافت یک به‌روزرسانی، از قابلیت واقعیت مجازی پشتیبانی خواهد کرد.

استودیو آسوبو در جریان یک پخش زنده در توییچ اعلام کرد که در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ پشتیبانی از هدست‌های واقعیت مجازی در قالب به‌روزرسانی دوم بازی در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین اعلام شده که این بازی از همه‌ی هدست‌های مجازی مثل هدست آکیولس و دستگاه‌های ولو پشتیبانی خواهد کرد.

شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت؛ تجربه‌ای فراتر از واقعیت

حالت واقعیت مجازی برای بازی شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت اولین بار در ماه ژوئن معرفی شد. در آن زمان، سازندگان بازی به سایت Polygon گفتند با همکاری‌هایی که دارند، قصد دارند زمان انتشار این حالت را به عرضه‌ی هدست Reverb G2 برساند. استودیو آسوبو همچنین در آن زمان اعلام کرده بود که پشتیبانی از هدست‌های واقعیت مجازی دیگر در زمان عرضه اضافه نخواهد شد ولی اکنون با خبر جدید متوجه شدیم که از همان روز انتشار به‌روزرسانی از دیگر هدست‌ها هم پشتیبانی خواهد کرد.

تهیه‌کننده اجرایی بازی در گفتگوی اخیر خود اعلام کرده است: «ما حالت واقعیت مجازی را برای همه فراهم می‌کنیم. همه به این حالت دسترسی خواهند داشت. وقتی می‌گویم همه، منظورم این است که هر فردی که به هر کدام از دستگاه‌های واقعیت مجازی نظیر دستگاه‌های آکیولس، ولو و واقعاً هر دستگاه دیگر دسترسی داشته باشد، می‌تواند از حالت واقعیت مجازی در بازی بهره ببرد.»

طبق گفته‌ی سازندگان، تجربه‌ی بخش واقعیت مجازی این بازی بدون وقفه خواهد بود و تمامی بخش‌های قبل از پرواز و رابط کاربری و منو آن را هم در بر خواهد گرفت. به همین خاطر، بازیکن هیچ‌گاه در زمان استفاده از حالت واقعیت مجازی مجبور نخواهد شد که هدست را از سر خود بردارد و به این شکل وقفه‌ای در بازی خود ایجاد کند. همچنین، به‌روزرسانی ۲ قرار است دو بخش آموزش جدید برای هواپیمای ایرباس ای۳۲۰نئو به بازی اضافه کند.

به دنبال به‌روزرسانی ۲، استودیو آسوبو روی کارهای نهایی به‌روزرسانی ۳ که مربوط به جهان بازی است، تمرکز خواهد کرد. به‌روزرسانی ۳ قرار است در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ منتشر شود. این به‌روزرسانی رایگان جزییات و گیم‌پلی بیش‌تری را به بخش‌های مربوط به جهان بازی و بخش مربوط به انگلستان اضافه می‌کند. در نهایت، در جریان پخش زنده‌ی جدید استودیو در توییچ، اعلام شد که ویژگی بازپخش پرواز که توسط بسیاری از طرفداران درخواست شده بود، در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۲۱ به بازی اضافه خواهد شد. همچنین بالگردهای قابل پرواز هم برای سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده‌اند.

هرچند در حال حاضر بازی شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت تجربه‌ی فوق‌العاده‌ای را در اختیار طرفداران بازی‌های شبیه‌ساز هوایی قرار داده و آن‌ها را در آسمان‌های سراسر جهان سرگردان کرده، اما بااین‌حال اضافه شدن پشتیبانی از هدست واقعیت مجازی می‌تواند در غوطه‌ور کردن بازیکنان تأثیر بسزایی داشته باشد و تجربه‌ی حرفه‌ای‌تری را هم برای آن‌ها رقم بزند. در حال حاضر این اثر فقط برای کامپیوترهای شخصی عرضه شده و اگرچه قبلاً عرضه‌ی شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت برای کنسول‌های خانواده‌ی ایکس باکس وعده داده شده است اما هنوز تاریخ دقیق عرضه‌ی آن برای این کنسول‌ها مشخص نیست و دارندگان کنسول‌های مایکروسافت همچنان برای تجربه‌ی این اثر باید منتظر بمانند.

منبع: Polygon

The post حالت واقعیت مجازی به شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت اضافه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala