سازنده‌های بازی ایپکس لجندز توییت جدیدی منتشر کرده‌اند که در این توییت می‌توانیم ۵ شخصیت برتر از محبوب‌ترین شخصیت‌های این بازی را ببینیم. این لیست بر اساس تعداد انتخاب شدن این شخصیت‌ها مرتب شده.

در حال حاضر بازی ایپکس لجندز یکی از محبوب‌ترین بازی‌های بتل رویال موجود به شمار می‌رود. این بازی توسط استودیوی «ریسپاون» (Respawn) ساخته شده که می‌توان گفت به عنوان یکی از خبره‌ترین تیم‌های ساخت بازی‌های تیراندازی اول شخص به شمار می‌رود. شخصیت‌های بازی ایپکس لجندز که «افسانه» (Legend) نامیده می‌شوند یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت این بازی به شمار می‌روند؛ زیرا هر کدام از آن‌ها ویژگی مخصوص به خود را دارند و هر بازی‌کن می‌تواند با توجه به سبک بازی خود، شخصیت مناسب را انتخاب کند.

سازندگان بازی ایپکس لجندز تصمیم گرفته‌اند تا لیست محبوب‌ترین شخصیت‌های این بازی را در اختیار ما قرار دهند. در جدیدترین توییت حساب توییتر رسمی بازی ایپکس لجندز، ۵ افسانه‌ای که بیش‌تر از دیگران توسط بازی‌کنان انتخاب شده‌اند را به ترتیب می‌بینیم. لیست موردنظر به شکل زیر است:

Wraith Bloodhound Horizon Octane Lifeline

شماره‌ی یک این لیست تعجبی ندارد. ریث همواره از محبوب‌ترین و کارآمد‌ترین شخصیت‌های بازی ایپکس لجندز بوده. قابلیت اصلی این شخصیت، یعنی نامریی شدن در شرایط بسیار زیادی از جمله حمله، فرار، ملحق شدن به تیم یا جدا شدن از تیم به درد می‌خورد و حقیقتا به محبوبیت این شخصیت عادت کرده‌ایم.

شخصیت دوم این لیست بلادهاند است که با توانایی دیدن دشمنان از پشت دیوار همیشه باعث شده تا تیم خود را در جایگاهی دست بالاتر از تیم حریف قرار دهد. دو شخصیت اول این لیست هر دو رایگان بودند که این موضوع تاثیر زیادی روی انتخاب شدن آن‌ها دارد. سه شخصیت باقی‌مانده پولی هستند و باید توسط بازی‌کن خریداری شوند. شخصیت جدید این بازی که در فصل هفتم این بازی اضافه شده، یعنی هورایزن به دلیل تازگی برای بازی‌کنان توجه زیادی به خود جلب کرده و موفق شده در مکان سوم لیست جای بگیرد.

جای‌گیری آکتین در رده‌ی چهارم لیست باعث تعجب بسیاری از بازی‌کنان این سری شده؛ زیرا این شخصیت اصلا برای همکاری تیمی ساخته نشده و قابلیت‌های او برای تک‌روی مناسب هستند. در پایان هم شخصیت لایف‌لاین قرار دارد. این شخصیت به خاطر فایده‌ی فراوان برای تیم، به خاطر افزایش سلامتی بازی‌کنان طرفداران زیادی دارد

البته عدم حضور ربات خوش‌قلب این بازی، Pathfinder در لیست محبوب‌ترین شخصیت‌ها ناراحت کننده است. این شخصیت پیش از این، یکی از پراستفاده‌ترین افسانه‌های بازی به شمار می‌رفت اما حالا به دلیل کاهش قدرت‌های مکرر، محبوبیت کم‌تری دارد.

بازی ایپکس لجندز همین حالا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی از طریق اورجین و استیم در دسترس است. همچنین قرار است در سال ۲۰۲۱ نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی عرضه شود.

شخصیت مورد علاقه‌ی شما در بازی ایپکس لجندز کدام است؟ آیا با لیست ارایه شده موافق هستید یا به نظر شما شخصیت‌های بهتری در این بازی وجود دارند؟

