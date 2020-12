گنشین ایمپکت فقط روی موبایل روزی ۶ میلیون دلار درآمد دارد

موفقیت‌های گنشین ایمپکت (Genshin Impact) با قدرت ادامه دارند. این بازی رایگان توانسته تا در دو ماه نخست عرضه‌ی خود، ۳۹۳ میلیون دلار روی اپ‌استورهای موبایل درآمد داشته باشد.

آمار جدید فروش گنشین ایمپکت، مثل همیشه توسط موسسه‌ی سنسورتاور منتشر شده است. این موسسه‌ی آماری ضمن انتشار آمار فروش دو ماه گذشته‌ی گنشین ایمپکت و صد البته دیگر بازی‌های موبایل، به روند رشد گنشین ایمپکت هم اشاره کرده است. طبق این اطلاعات، بازی گنشین ایمپکت در هفته‌ی اول عرضه‌ی خود ۶۰ میلیون دلار درآمد داشت. این رقم در پایان ماه نخست به ۲۴۵ میلیون دلار رسید. درآمد گنشین ایمپکت در دومین ماه عرضه هم ۱۴۸ میلیون دلار گزارش شده است.

به صورت میانگین، گنشین ایمپکت روزانه درآمدی معادل ۶ میلیون دلار داشته است.

گنشین ایمپکت به‌عنوان بهترین بازی اندروید ۲۰۲۰ معرفی شد

گنشین ایمپکت در دو ماه نخست عرضه، دومین بازی موبایل پرفروش دنیا بوده است. این بازی در لیست پردرآمدترین بازی‌های موبایل، پس از Honor of Kings شرکت تنسنت قرار گرفته که با درآمدی ۴۶۷ میلیون دلاری، در صدر لیست پرفروش‌ترین‌ها قرار دارد. پس از گنشین ایمپکت هم بازی پابجی موبایل قرار دارد که با درآمدی ۳۸۴ میلیون دلاری، در رتبه‌ی سوم نشسته است.

بزرگترین بازار گنشین ایمپکت، کشور سازنده‌ی بازی یعنی چین بوده است. ۱۲۰ میلیون دلار از درآمد کسب شده مختص کشور چین بوده، اما ۶۹.۵ درصد کل درآمد، مربوط به کشورهای دیگر است. کشور ژاپن و ایالات متحده، به ترتیب با تخصیص ۲۵ درصد و ۱۸.۸ درصد از کل درآمد گنشین ایمپکت، پس از چین قرار گرفته‌اند.

آمار محاسبه شده مختص دو استور موبایل گوگل و اپل بوده و بین این دو، ۵۷.۵ درصد فروش روی اپ‌استور اپل صورت گرفته است؛ طوری که ۲۲۶ میلیون دلار از درآمد دو ماه گذشته‌ی گنشین ایمپکت از سوی کاربران اپل بوده. از طرف دیگر، گوگل پلی‌استور هم ۴۲.۵ درصد فروش و رقم ۱۶۷ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

نقد و بررسی بازی Genshin Impact

حتما باید به این نکته اشاره کنیم که این آمار و ارقام ارایه شده، فقط پلی‌استور و اپ‌استور را در نظر گرفته‌اند؛ در حالی که گنشین ایمپکت در استورهای موبایلی دیگری هم عرضه شده و مشخصا در چین، که بیشترین میزان فروش را داشته، مخاطبان اصلی بازی روی اپ‌استور و پلی‌استور نیستند. از طرف دیگر، آمار فروش گنشین ایمپکت روی کامپیوتر و کنسول هم بخش بزرگ و مهمی از فروش بازی را تشکیل داده است؛ طوری که نهایتا می‌توانیم این نتیجه‌گیری را کنیم که درآمد کلی بازی، حتی بسیار بیشتر از این رقم گزارش شده است.

واضح است که گنشین ایمپکت، درآمد بسیار بزرگ خود در ماه نخست عرضه را در ماه دوم، تکرار نکرده است. در واقع، چالش بزرگ مقابل استودیوی سازنده‌ی گنشین ایمپکت یعنی شرکت miHoYo حفظ درآمد بازی و صد البته گسترش آن در سال‌های آینده است؛ موضوعی که نه فقط با عرضه‌ی محتوای جدید و پشتیبانی صحیح از بازی، بلکه با افزایش تبلیغات و ورود به رسانه‌های دیگر ممکن می‌شود. باید دید‌ که آیا سازندگان گنشین ایمپکت می‌توانند این موفقیت را حفظ کنند یا نه.

بازی گنشین ایمپکت روی اندروید، iOS، کامپیوتر و پلی‌استیشن برای دانلود موجود است.

منبع: SensorTower

The post گنشین ایمپکت فقط روی موبایل روزی ۶ میلیون دلار درآمد دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala