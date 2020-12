در این سال‌ها در صنعت بازی‌های ویدیویی همواره بازی‌های چندنفره آنلاین بیش‌ترین سر و صداها را داشته‌اند و پرسودترین عناوین بوده‌اند. به همین خاطر، برخی گمان می‌کردند که دوران سقوط بازی‌های تک‌نفره‌ فرارسیده و بسیاری از آن‌ها به موفقیت‌های خوبی دست پیدا نکرده‌اند. بااین‌حال، سونی با گزارشی که مدتی قبل برای برخی از توسعه‌دهندگان فرستاده، دقیقاً خلاف این را اعلام کرده است. در واقع، به‌گفته‌ی سونی بازی‌های تک‌نفره پررونق‌تر شده‌اند. حداقل این اتفاق برای بازی‌های خوب تک‌نفره رخ داده است.

اخیراً گزارشی منتشرشده که خبر می‌دهد با استقبال طرفداران از بازی‌های تک‌نفره، سونی از مدت‌ها قبل برای برطرف کردن مشکلات بعضی از بازیکنان و بهتر کردن تجربه‌ی آنان در این آثار تصمیم گرفته کارت‌های مختلفی را در کنترل سنتر رابط کاربری پلی‌استیش ۵ طراحی کند. قابلیتی که به‌گفته‌ی سونی هدف آن برداشتن موانع گیم‌پلی این بازی‌ها است تا بازیکنان بتوانند مستقیماً به هر مرحله یا ماموریت خاصی که خواستند، بروند و در وقت خود صرفه‌جویی کنند. سونی از سال قبل جزییاتی را در این خصوص به برخی از توسعه‌دهندگان ارائه داده است. یکی از این توسعه‌دهندگان ناشناس این جزییات را بعد از یک سال با سایت VICE در جریان گذاشته است.

در بخشی از توضیحات این ارائه، سونی به‌صورت رسمی اعلام کرده که بازی‌های تک‌نفره در کنسول‌های پلی‌استیشن رونق بیش‌تری پیدا کرده‌اند. این ارائه این‌گونه آغاز می‌شود: «همه می‌دانند و می‌گویند که بازی‌های تک‌نفره در حال مردن هستند. همانگونه که در صدر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۴ بازی‌هایی مثل جی تی ای ۵ و کال او دیوتی بلک اپس ۳ قرار دارند که برای بخش چندنفره‌ی خود همجنان مورد توجه قرارگرفته‌اند و توانسته‌اند بازار را جذب خود کنند. اما در واقعیت، داده‌های ما نشان می‌دهد که بازی‌های تک‌نفره در حال ترقی هستند و رونق آن‌ها بیش‌تر شده است و نسبت به بازی‌های چندنفره‌ی آنلاین، کاربران پلی‌استیشن وقت بیش‌تری را صرف بازی‌های تک‌نفره‌ی آفلاین می‌کنند.»

این موضوع نشان می‌دهد که بازی‌های تک‌نفره آفلاین همچنان برای صنعت و در اینجا به‌خصوص برای سونی اهمیت زیادی دارد. البته، این چیز عجیبی هم نیست. سونی در این سال‌ها همیشه به عرضه‌ی آثار تک‌نفره‌ی داستانی ممتاز معروف بوده و اغلب این آثار سونی با استقبال منتقدان و طرفداران روبه‌رو شده است. به همین خاطر، تاحدی منطقی است که طرفداران کنسول‌های سونی بیش‌تر از همه مشتاق تجربه‌ی بازی‌های تک‌نفره‌ی داستان‌محور باشند. با توجه به موفقیت بعضی از انحصاری‌های سونی، حتی این احتمال وجود دارد که برخی صرفاً فقط برای تجربه‌ی چند اثر همچون «خدای جنگ» و «آخرین ما» کنسول‌های پلی‌استیشن را تهیه کنند و زیاد سراغ بازی‌های آنلاین آن نروند.

جیم رایان، رییس پلی‌استیشن، در ژوئن ۲۰۱۹ گفته بود که این شرکت هرگز از ساخت بازی‌های داستان‌محور دست نمی‌کشد. او در مصاحبه‌ی خود با CNET گفته بود: «ما در گذشته هیچگاه به‌اندازه‌ای که اکنون در ساخت بازی‌های داستان‌محور موفق هستیم، توفیق نداشته‌ایم. ما احساس خوبی درباره‌ی این موضوع داریم و قطعاً هرگز از ساخت چنین آثاری دست نخواهیم کشید.»

در این نسل‌ بسیاری از بازی‌های داستان محور تک‌نفره‌ی سونی به فروش بسیار بالایی دست یافتند. این اتفاق در نسل گذشته به‌راحتی برای تعداد زیادی از بازی‌های سونی رخ نمی‌داد اما اکنون آن‌ها برای چندین بازی بزرگ خود به چنین موفقیت‌های عظیمی دست یافته‌اند و حتی مجموعه‌ بازی‌های جدید سونی همچون گوست او سوشیما و هورایزن زیرو داون هم توانسته‌اند موفقیت بسیاری را کسب کنند.

