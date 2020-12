کیسی هادسن و مارک دارا استودیوی بایوویر را ترک کردند

«کیسی هادسن»، مدیر استودیوی بازی‌سازی بایوویر و «مارک دارا»، تهیه‌کننده‌ی سری بازی‌های عصر اژدها، استودیوی بایوویر را ترک کرده‌اند. کیسی هادسن و مارک دارا، تنها باقی‌مانده‌های عصر طلایی بایوویر در این استودیو بودند؛ طوری که دیگر چیزی از استودیوی بایوویر قدیمی در الکترونیک آرتز باقی نمانده است.

کیسی هادسن و مارک دارا، هر دو بیش از بیست سال فعالیت حرفه‌ای خود را در بایوویر گذرانده بودند. آن‌ها در ساخت نقش‌آفرینی‌های کلاسیک معروف بایوویر نقش داشتند و مجموعه‌های بزرگ اخیر این استودیو یعنی عصر اژدها و مس افکت هم زیر نظر این دو شکل گرفته بود. کیسی هادسن کارگردانی «جنگ ستارگان: شوالیه‌های جمهوری قدیم» و هم‌جنین کارگردانی سه‌گانه‌ی مس افکت را در بایوویر برعهده داشت و مارک دارا هم در کنار «مارک لیدلا»، مجموعه‌ی عصر اژدها را خلق کرده و تهیه‌کنندگی آن را تا قبل از اعلام این خبر جدید، به دست داشت.

کیسی هادسن پس از اتمام ساخت سه‌گانه‌ی مس افکت، بایوویر و الکترونیک آرتز را ترک کرد، اما چند سال بعد و پس از عرضه‌ی «مس افکت: آندرومدا» و حین توسعه‌ی «آنتم» که بایوویر به هیچ وجه حال و روز خوبی نداشت، الکترونیک آرتز از کیسی هادسن درخواست کرد تا به عنوان مدیر، به بایوویر بازگردد. هادسن سه سال گذشته به عنوان مدیر استودیو در بایوویر فعالیت کرده بود.

الکترونیک آرتز اعلام کرده است که خروج کیسی هادسن و مارک دارا، هیچ تاثیری روی پروژه‌های بایوویر نخواهد داشت؛ طوری که توسعه‌ی پروژه‌های ساخت دوباره‌ی آنتم، قسمت بعدی عصر اژدها و بازسازی مس افکت، بدون تغییر در بایوویر ادامه پیدا خواهند کرد.

«سامانتا رایان» به جای کیسی هادسن، به عنوان مدیر بایوویر منصوب شده است. «کریستین دیلی» هم که چند وقت پیش از بلیزارد جدا شد و به بایوویر پیوست، جایگزین مارک دارا خواهد شد و از این پس به عنوان تهیه‌کننده‌ی مجموعه‌ی عصر اژدها کار خود را در بایوویر ادامه خواهد داد. «متیو گلدمن» هم که از ابتدای ساخت پروژه‌ی «عصر اژدها ۴» به عنوان کارگردان بازی انتخاب شده بود، سمت خود را حفظ خواهد کرد. تهیه‌کنندگی مس افکت، چه بازسازی آن و چه دنباله‌ای که مراحل پیش‌تولید آن آغاز شده، به «مایک گمبل» در بایوویر سپرده شده است. گمبل پیش از این تهیه‌کننده‌ی مس افکت: آندرومدا بود.

هادسن و دارا هر دو پیغام‌هایی طولانی منتشر کرده و در آن، ضمن ابراز ناراحتی به خاطر ترک بایوویر، به طرفداران اطمینان داده‌اند که مراحل توسعه‌ی مس افکت و عصر اژدهای بعدی، به‌خوبی در حال پیشرفت است. هر دو هم‌چنین از موسسان بایوویر یعنی «گرگ زسچاک» و «ری موزایکا» تشکر کرده‌اند. موسسان بایوویر کمی پس از فروختن استودیو به الکترونیک آرتز، آن را ترک کردند.

خروجی‌های اخیر بایوویر رنگ و بویی از نقش‌آفرینی‌های خوب گذشته‌ی این استودیو نداشته‌اند و سیاست‌های همیشگی الکترونیک آرتز در ساخت بازی، کاملا در آن‌ها نمود کرده است. دیگر چیزی از بایوویر قدیم در این استودیو باقی نمانده و با اینکه امیدواریم آینده‌ی خوبی در انتظار بایوویر باشد، ولی نشانه‌ها خبر از عکس این موضوع می‌دهند. زمانی که کیسی هادسن دوباره به بایوویر بازگشته بود، طی مصاحبه‌ای گفت که مشکلات این استودیو بسیار جدی هستند. این‌طور که به نظر می‌رسد، مشکلات قابل حل نبوده‌اند.

استودیوی بازی‌سازی بایوویر در حال حاضر مشغول ساخت قسمت بعدی مجموعه‌ی عصر اژدها، بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت، پیش‌تولید دنباله‌ی بزرگ مس افکت و هم‌چنین کار روی بازنگری بازی آنتم است.

