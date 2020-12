شرکت‌هایی همچون سونی، نینتندو و مایکروسافت سال‌های زیادی روی طرح و برنامه‌‌ریزی کنسول‌های هر نسل خود فکر می‌کنند. از لحظه‌ای که کنسولی منتشر می‌شود، این شرکت‌ها رفته‌رفته ایده‌ها و طرح‌های جدید خود را برای کنسول‌های بعدی مطرح می‌کنند، حتی اگر قرار باشد آن کنسول تا چندین سال بعد عرضه نشود. این قضیه برای سونی و کنسول پلی‌استیشن ۵ هم صادق بوده است. یکی از ویژگی‌های مهم و کاربردی رابط کاربری PS5 یعنی کارت‌های فعالیت که در کنترل سنتر این رابط کاربری وجود دارند، از مدت‌ها قبل طراح آن ریخته شده بوده است.

این کارت‌های جدید در رابط کاربری پلی‌استیشن ۵ وجود دارد و با نام کارت‌های فعالیت‌ (Activities) شناخته می‌شود، یکی از این ویژگی‌هایی است که مورد استقبال بعضی از کاربران قرار گرفته است. با استفاده از این ویژگی، می‌‌توانید در زمان کوتاهی به بخش‌های مختلفی از یک بازی یا مأموریت‌های آن بروید. همچنین در بخشی از این کارت‌ها، زمان احتمالی انجام و تمام کردن مأموریت‌ها یا آن بخش بازی هم نوشته شده تا با همه‌ی این‌ها بتوانید در وقتتان صرفه‌جویی کنید. برای مثال، در بازی مرد عنکبوتی: مایلز مورالز، در حین گشت‌وگذار در خیابان‌ها، می‌توانید با استفاده از این کارت‌ها، به سراغ یکی از مأموریت‌های فرعی که قبلاً انجام نداده‌اید، بروید یا برای گرفتن یک تروفی به بخشی از بازی بروید و آن را دریافت کنید و سپس ادامه‌ی بازی خود را از مسیر قبل انجام دهید.

بهتر است به این نکته بپردازیم که سونی چرا این تصمیم مهم را برای رابط کاربری PS5 گرفته است. بر اساس مستنداتی که اخیراً توسط یکی از توسعه‌دهندگان به دست سایت VICE رسیده، سونی دلایل منطقی و جالبی برای این کار داشته است. این گزارش در سال ۲۰۱۹ از سوی سونی برای چندین توسعه‌دهنده فرستاده شده است و شامل چند اسلاید برای توضیحات قابلیت کارت‌های فعالیت و همچنین کمک‌های ویدیویی درون بازی است که بازیکن را از مشاهده‌ی ویدیوهای آموزشی یوتیوب بی‌نیاز می‌کند. البته، سایت VICE نمی‌تواند منبع خود را به‌صورت عمومی اعلام کند چراکه نمی‌خواهد نام آن افشا شود و این قضیه برای آن منبع مشکل‌ساز شود.

سونی در این گزارش گفته که بازی‌های تک‌نفره روی کنسول‌های آن‌ها استقبال بسیار خوبی داشته‌اند اما مشکلاتی هم وجود دارد که بعضی از بازیکنان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سونی ۴ مورد از مشکلات بعضی از کاربران با بازی‌های تک‌نفره را در این اسلاید ارسالی به توسعه‌دهندگان ذکر کرده است:

بازیکنان هیچ‌ ایده‌ای از زمان اتمام بازی یا یک بخش ندارند و به همین خاطر تا زمانی که بیش از ۲ ساعت وقت آزاد داشته باشند، آن بازی را تجربه نمی‌کنند.

وقتی در بخشی از بازی گیر کرده‌اند زمان زیادی را برای جستجو و تماشای ویدیوهای آموزشی سپری می‌کنند.

به دلیل خطر لو رفتن داستان یا ویژگی‌های بازی، برای تعامل با دیگر بازیکنان در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در میان دوستان خود در پلی‌استیشن نتورک نگرانی دارند.

فراموش می‌کنند که آخرین باری که یک بازی مشخص را انجام داده‌اند، مشغول چه کاری بوده‌اند و برگشتن به فضای آن بازی برایشان دشوار است.

سونی در آن زمان در این ارائه اعلام کرده بود که نظر بسیاری از کاربران را جمع‌آوری کرده تا بتواند بهترین تجربه‌ را در بازی‌های تک‌نفره برای آن‌ها رقم بزند. در یکی از نظرسنجی‌ها، سونی از ۳۰۰۰ بازیکن نظرخواهی کرده است. سونی در این رابطه می‌گوید:

در یک جهان ایدئال، تمامی بازیکنان هر روز چندین ساعت برای بازی کردن وقت دارند اما در واقعیت، اغلب مردم مشغول شغل، بچه‌‌های خود یا حتی مدرسه هستند. بالاتر از همه‌ی این‌ها، گاهی وقت آزاد در میان کارهای اصلی و تعهداتمان جای می‌گیرد و به همین خاطر حالتی گسیخته پیدا می‌کند. یک ساعت قبل از خواب، ۳۰ دقیقه استراحت بین تکالیف درسی یا حتی چند دقیقه قبل از یک دور بازی آنلاین، لحظاتی است که می‌توانید داشته باشید اما این‌ها در کنار هم نیستند.

مسئله‌ای که سونی با این موضوع مطرح می‌کند، این است که بسیاری از مردم نمی‌دانند در چه زمانی و چگونه در وقت آزاد خود به تجربه‌ی بازی‌های تک‌نفره بپردازند. چراکه برخلاف بازی‌های چندنفره آنلاین که اغلب رقابتی هستند و هر دور آن مدت کمی طول می‌کشد، بازی‌های تک‌نفره مسیر مشخص و طولانی‌تر دارند. به همین خاطر، سونی سیستم کارت‌های فعالیت‌ رابط کاربری پلی‌استیشن ۵ را طراحی کرده تا برای مثال بازیکنان هم بتوانند به‌راحتی بین مأموریت‌های مختلف یک بازی اپن‌ورلد تعویض کنند و علاوه بر این بدانند یک مأموریت خاص چه میزانی از وقتشان را در بر می‌گیرد. این قضیه می‌تواند برای بسیاری از افراد که درگیری‌هایی نظیر شغل دارند، کاملاً مفید باشد. سونی در ادامه می‌گوید:

در یک جهان شلوغ، وقتی‌که برای بازی کردن فراهم می‌شود شاید زیاد برای عده‌ای فراهم نشود. وقتی هم که چنین افرادی یک ساعت آزاد برای بازی پیدا می‌کنند، فراموش می‌کنند که آخرین بار در چه بخشی و مشغول چه کاری بوده‌اند. ما می‌توانیم کاری کنیم که بازیکن به‌جای پرسش ” آیا باید دوباره بازی را از ابتدا شروع کنم؟” با خود بگوید که “باید بازی را از کدام بخش شروع کنم؟”. وقتی چنین گزینه‌ای فراهم باشد، انتخاب بازیکن آشکار است. بازی او را فرا می‌خواهد و او هم به‌راحتی کنترلر را برمی‌دارد و به بازی کردن مشغول می‌شود.

رابط کاربری PS5؛ انقلابی بزرگ در تجربه‌ی کاربری

البته این نکته را باید ذکر کرد که استفاده از این ویژگی اجباری نیست و سازندگان خود باید برای بازی‌ها از آن استفاده کنند. تاکنون چنین چیزی در بازی‌های انحصاری سونی نظیر آستروبات پلی‌روم، مرد عنکبوتی: مایلز مورالز و دیمونز سولز به‌خوبی اعمال شده و برخی از بازی‌های دیگر هم از آن استفاده کرده‌اند. نکته‌ی جالب اینجاست که در حال حاضر، هر کدام از سازندگان به‌گونه‌ای‌ از ویژگی‌ کارت‌های فعالیت در رابط کاربری PS5 استفاده کرده‌اند.

