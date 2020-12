زمان بازی کردن در ۲۰۲۰ رشد چشمگیری کرده، آن هم بین افراد بالای ۴۵ سال

اگر در سال ۲۰۲۰ اخبار فروش بازی‌ها و استقبال از این صنعت را بررسی کرده‌ باشید، احتمالاً بارها شنیده‌اید که امسال اگرچه برای بسیاری از صنعت‌ها سال ناامید‌کننده‌ای بود، اما اوضاع بازی‌های ویدیویی کاملاً متفاوت بوده و یکی از بهترین سال‌های خود را از نظر فروش و جذب مخاطب پشت سر گذاشته است. امروز NPD Group آماری را از یک نظرخواهی در ماه آوریل منتشر کرده‌ که نشان می‌دهد بازی‌های ویدیویی چگونه بعضی از عادت‌ها را در سال ۲۰۲۰ تغییر داده است و همین‌طور باعث رشد زمان بازی کردن افراد مختلف شده است.

در گزارش تکامل سرگرمی در سال ۲۰۲۰، گروه NPD در پنل آنلاین خود از ۵۰۰۰ آمریکایی در مورد شیوه‌ها و عادت‌های بازی کردن آن‌ها پرسیده است. طبق پاسخ‌های داده‌شده، ۷۹ درصد از این افراد در ۶ ماه گذشته حداقل به تجربه‌ی یک بازی‌ ویدویی پرداخته‌اند. آخرین بار که این آمار گرفته شد، این رقم ۷۳ درصد بود که این قضیه رشد زمان بازی کردن افراد را در آمریکا نشان می‌دهد.

در میان پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی، همچنین به‌صورت کلی مدت زمانی که افراد با بازی‌های ویدیویی سپری کرده‌اند، ۲۶ درصد نسبت به آمار قبل افزایش داشته است. آن‌ها گزارش می‌دهند که به‌صورت میانگین ۳۳ درصد بیش‌تر روی بازی‌های ویدیو وقت گذاشته‌اند. تقریباً همه‌ی پلتفرم‌ها هم از نظر فروش دستگاه و بازی‌‌ها و هم از نظر مدت زمانی که بازیکنان پای پلتفرم‌ها سپری‌کرده‌اند، با افزایش روبه‌رو بوده‌اند اما این قضیه برای گوشی‌های همراه و بازی‌های آن و همین‌طور کنسول‌ها به‌صورت مشخص و قابل‌توجهی در میان بقیه پلتفرم‌ها بیش‌تر بوده است.

یکی از نکات جالبی که طبق نتایج این نظرسنجی به‌دست آمده، افزایش درصد افراد بالای ۴۵ سالی است که در این مدت به تجربه‌ی بازی‌های ویدیویی پرداخته‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که در این ایام افراد بین سنین ۴۵ تا ۵۴ سال حدود ۵۹ درصد بیش از گذشته به تجربه‌ی بازی پرداخته‌اند و همین‌طور ۷۶ درصد پول بیش‌تری برای بازی‌ها خرج‌ کرده‌اند. این درحالی است که افراد بین سنین ۵۵ تا ۶۴ سال حدودا ۴۸ درصد زمان و ۷۳ درصد پول بیش‌تری برای بازی‌ها مصرف کرده‌اند. حتی افراد مسن بالای ۶۵ سال هم ۴۵ درصد بیش‌تر از قبل به بازی پرداخته‌اند و ۲۹ درصد پول بیش‌تری برای بازی‌ها داده‌اند.

مت پیسکاتلس، تحلیل‌گر NPD، اعلام کرده که بازی های ویدئویی امسال از نظر مشارکت کلی و سرمایه گذاری نسبت به سال گذشته یکی از بهترین و ثابت‌ترین رشدهای خود را داشته‌‌اند. او می‌گوید: «این قضیه می‌تواند به‌سادگی در ادامه‌ی روند رو به رشد بازی‌های قبل از دوران همه‌گیری کرونا باشد. اگر این چنین بوده باشد، پس بازار بازی‌های ویدیویی می‌توانند بدون عقب‌نشینی در دوران‌ پس از کرونا هم به این روند رو به رشد ادامه دهند. اگر این چنین نباشد و دلیل دیگری موجب آن شده است، ممکن است در دوران پس از کرونا با یک کاهش مواجه شویم و رشد همانند گذشته شود. این تماماً به میزان سرگرمی و درگیر‌کنندگی بازی‌ها و صنعت بستگی دارد.»

سال‌های زیادی است که این صنعت رفته‌رفته در حال رشد است اما به نظر‌ می‌رسد همه‌گیری کرونا که باعث شد افراد بیش‌تر در خانه‌هایشان بمانند و وقت بیش‌تری داشته باشند، در رشد مسیر بازی‌های ویدیویی نقش زیادی داشته‌اند و موجب شده‌اند که حتی افرادی که در ایام قبل از کرونا فرصت بازی را نداشته‌اند، در این سال بیش‌تر به تجربه‌ی بازی‌های ویدیویی بپردازند تا این سرگرمی جایگاه ایمن آن‌ها شود.

