خالق سایلنت هیل سونی را ترک و استودیوی مستقل خود را تاسیس کرد

«کئیچیرو تویاما»، خالق بازی‌های ترسناکی مثل سایلنت هیل، سایرن و هم‌چنین مجموعه‌ی Gravity Rush، خبر از ترک سونی و تاسیس استودیوی بازی‌سازی مستقل خود را داده است. این شرکت جدید Bokeh Game Studio نام دارد و این‌طور که به نظر می‌رسد، روی یک بازی اکشن ترسناک کار می‌کند.

تویاما حدودا بیست سال گذشته را به عنوان کارگردان در استودیوی ژاپن سونی سپری کرده بود. او پس از ساخت سایلنت هیل برای پلی‌استیشن وان، از کونامی خارج می‌شود و به سونی می‌پیوندد. تویاما در سونی هم به ساخت بازی‌های ترسناک ادامه می‌دهد و بازی‌های «سایرن» و «سایرن ۲» را برای کنسول پلی‌استیشن ۲ می‌سازد.

پس از ساخت یک بازسازی از قسمت اول سایرن برای پلی‌استیشن ۳، تویاما مجموعه‌ی دیگری به نام Gravity Rush روی پلی‌استیشن ویتا خلق می‌کند. آخرین بازی تویاما، بازی Gravity Rush 2 برای پلی‌استیشن ۴ بود.

دو نفر از همکاران تویاما هم سونی را ترک کرده و به استودیوی «بوکه» ملحق شده‌اند. «کازونوبو ساتو» که پیش از این به عنوان طراح انیمیشن روی بازی سایرن کار کرده و هم‌چنین به عنوان تهیه‌کننده روی پروژه‌ی آخرین محافظ فعالیت کرده بود، از افراد کلیدی استودیوی بوکه خواهد بود. «جونیا اوکورا» هم که طراح ارشد سری بازی‌های سایرن و Gravity Rush بوده، به عنوان کارگردان و مدیر فنی در استودیوی بوکه فعالیت خواهد کرد.

ویترین بازی: Siren

درباره‌ی اسم استودیو، کئیچیرو تویاما توضیح داده است که کلمه‌ی انگلیسی Bokeh در واقع ریشه‌ای ژاپنی دارد و عکاسان ژاپن برای اولین بار استفاده از واژه‌ی ژاپنی «بوکه» را برای تکنیک تار کردن تصویر به کار گرفتند. تویاما گفته که او انتظار دارد بازی‌های آن‌ها هم ابهام خاصی در خود داشته باشند و برای همین این نام را انتخاب کرده.

پس از اعلام این خبر، نشریه‌ی فامیتسو مصاحبه‌ای با تویاما منتشر کرد و در آن از دلایل او برای تاسیس این استودیو پرسید. تویاما گفته است که سونی بیشتر به ساخت بازی‌های پرهزینه با تیم‌هایی بزرگ علاقه دارد و چنین بازی‌هایی باید برای مخاطبی وسیع و با اهداف تجاری ساخته شوند، در حالی که تویاما بیشتر علاقه دارد تا بازی‌های مستقل کوچک‌تر با ایده‌های جدید و در واقع آنچه خودش می‌خواهد را بسازد.

خالق مجموعه‌ی سایرن اضافه کرده که سونی از این حرکت او حمایت کرده و او هم قصد دارد تا رابطه‌ی خوبش را با سونی حفظ کند. هدف فعلی استودیوی بوکه، ساخت مجموعه‌هایی کاملا جدید مختص این استودیو است، ولی تویاما امیدوار است که بتواند در آینده و با همکاری سونی، روی مجموعه‌های خودش هم دوباره کار کند.

در حال حاضر، استودیوی بازی‌سازی بوکه روی یک بازی ماجراجویی اکشن ترسناک کار می‌کند. مراحل پیش‌تولید بازی آغاز و سرمایه‌گذار هم برای بازی پیدا شده است. طبق گفته‌ی تویاما، اولین پروژه‌ی آن‌ها از نظر وسعت، هم‌اندازه‌ی بازی‌های قبلی او خواهد بود. برنامه‌ی استودیوی بوکه این است که اولین ساخته‌شان را تا دو سه سال آینده و روی تمام پلتفرم‌ها عرضه کنند.

می‌توانید در ادامه ویدیویی که برای معرفی Bokeh Game Studio معرفی شده است را ببینید.

