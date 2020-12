بازیگر نقش اسنیک در فیلم متال گیر سالید انتخاب شد

طبق اطلاعاتی که ساعتی پیش خبرگزاری «ددلاین» منتشر کرد، «اسکار آیزاک» به عنوان بازیگر نقش «اسنیک» در فیلم متال گیر سالید انتخاب شده است.

خبر انتخاب اسکار آیزاک به عنوان اسنیک در حالی منتشر می‌شود که فیلم «متال گیر سالید» در مراحل پیش‌تولید قرار دارد و نه‌تنها به این‌زودی‌ها قرار نیست تولید آن آغاز شود، بلکه حتی از کلید خوردن نهایی فیلم مطمئن نیستیم. اطلاعات مبنی بر انتخاب اسکار آیزاک هم توسط منابعی غیررسمی منتشر شده‌اند. البته منابع وب‌سایت ددلاین و اطلاعاتی که این وب‌سایت منتشر کرده، همیشه درست از آب درآمده‌اند و در واقع مطمئن هستیم که انتخاب اسکار آیزاک توسط تولیدکنندگان فیلم متال گیر سالید، تصمیمی نهایی است.

اسکار آیزاک را به خاطر بازی در فیلم‌هایی مثل «اکس ماکینا» و قسمت‌های اخیر «جنگ ستارگان» می‌شناسیم. او چند بار شخصا نسبت به بازی در نقش اسنیک ابراز علاقه کرده بود. کارگردان فیلم متال گیر سالید هم چند وقت پیش در توییتر گفته بود که یکی از گزینه‌های انتخابی او برای اسنیک، اسکار آیزاک است.

در نظر داشته باشید که اسکار آیزاک قرار است نقش «سالید اسنیک» را بازی کند، نه «بیگ باس» که عکسش را در بالای مطلب قرار داده‌ایم؛ یعنی خبری از چشم‌بند و این‌ها نخواهد بود. مخصوصا که فیلم متال گیر سالید قرار است داستان قسمت‌های نخست مجموعه را بازگو کند، که اسنیک در آن نسبتا جوان است. اسکار آیزاک اساسا به جوانی اسنیک در قسمت‌های اولیه‌ی متال گیر نیست، ولی به انتخاب کارگردان فیلم متال گیر سالید احترام می‌گذاریم، چون می‌دانیم او حسابی با مجموعه آشناست.

فیلم متال گیر سالید را «جردن وویت رابرتز» کارگردانی می‌کند. او سابقه‌ی کارگردانی فیلم مستقل «پادشاهان تابستان» و فیلم اکشن «کونگ: جزیره‌ی میمون» را در کارنامه دارد. جردن وویت رابرتز از دوستان نزدیک هیدئو کوجیما و از طرفدارن دوآتشه‌ی مجموعه‌ی متال گیر است؛ طوری که شکل‌گیری پروژه‌ی فیلم متال گیر سالید و پیشرفت آن، کاملا به خاطر تلاش‌های جردن بوده. هیدئو کوجیما مشخصا چند سال پیش گفته بود که اگر قرار باشد فیلمی از متال گیر ساخته شود، تنها کسی که باید آن را بسازد، جردن وویت رابرتز است. وویت رابرتز تمام و کمال مجموعه‌ی متال گیر را می‌شناسد و با عناصر مختلف آن آشناست. با تمام این اوصاف، هرگز نمی‌توانیم تا دیدن نتیجه‌ی نهایی تلاش‌های او، درباره‌ی فیلمی که می‌خواهد بسازد، قضاوت کنیم.

فیلم متال گیر سالید، هنوز رسما معرفی نشده و در نتیجه تاریخ اکرانی هم ندارد. بازی جدیدی که قرار نیست در مجموعه‌ی متال گیر ساخته شود، در نتیجه به عنوان طرفداران مجموعه، دل‌مان را به این فیلم خوش خواهیم کرد.

The post بازیگر نقش اسنیک در فیلم متال گیر سالید انتخاب شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala