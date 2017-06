تمامی بازی های سرویس Xbox Game Pass | هفت عنوان به لیست اضافه شد

سرویس Xbox Game Pass پس از انتظار مشتاقانه‌ی کاربران بالاخره در دسترس قرار گرفته است. این سرویس مجهز به لیستی از صدها بازی جالب و سرگرم کننده است که کاربران اکس باکس می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیز ۱۰ دلار به صورت ماهیانه به این لیست دسترسی پیدا کنند و تمام بازی‌های آن را بدون هزینه […]

سرویس Xbox Game Pass پس از انتظار مشتاقانه‌ی کاربران بالاخره در دسترس قرار گرفته است. این سرویس مجهز به لیستی از صدها بازی جالب و سرگرم کننده است که کاربران اکس باکس می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیز ۱۰ دلار به صورت ماهیانه به این لیست دسترسی پیدا کنند و تمام بازی‌های آن را بدون هزینه دیگری تجربه کنند.

بازی‌های ذکر شده تنها بازی‌های اکس باکس وان نیست و در این لیست بازی‌های اکس باکس ۳۶۰ نیز، که البته از قابلیت پشتیبانی از نسل قبل بهره‌مند هستند، به چشم می‌خورند. به گفته مایکروسافت لیست بازی‌های هر ماه بروز رسانی خواهد شد و هر ماه عناوین جدیدی به آن اضافه خواهد شد. هدف مایکروسافت مجهز کردن لیست بازی‌های Xbox Game Pass با عناوین متعددی در ژانرهای مختلفی چون اکشن، شوتر، ماجراجویی، معمایی، استراتژی و آر-پی-جی است. لیست آغازین مدتی پیش منتشر شد و گفته شده است که ۷ بازی تا آغاز جولای، ۲۲ روز دیگر، به این لیست اضافه خواهد شد.

این ۷ بازی از زمان در دسترس قرار گرفتن سرویس Xbox Game Pass اولین سری عناوینی هستند که به این لیست اضافه شده‌اند. مایکروسافت همچنین به کاربران این سرویس قول داده است که در آغاز ماه جولای مجموعاً ۷ عنوان از وان و ۳۶۰ قابل بازی بر روی وان خواهد بود. در بین این ۷ بازی شاید بزرگ‌ترین اسامی Resident Evil 6 و Dead Island: Definitive Edition باشند. علاوه بر این‌ها عنوان بی نظیر Guacamelee: Super Turbo Championship Edition و بازی زیبای در سبک بقاء The Flame in the Flood نیز حضور دارند. عناوین دیگر اضافه شده به لیست Xbox Game Pass عنوان اتومبیلرانی F1 2015، و عنوان Bard’s Gold در سبک سکو بازی، و در آخر نیز عنوانی در سبک مخفی کاری با نام Monaco: What’s Your Is هستند.

در اعلامیه مایکروسافت چیزی درباره‌ی حذف بازی‌ها از این لیست ذکر نشده است اما مایکروسافت ماه گذشته خاطر نشان کرد که «هر ماه تعدادی بازی به این لیست اضافه و چند عنوان حذف خواهد شد» اما به نظر نمی‌رسد این حذفیات تفاوت خاصی در آن ایجاد کنند و لیست کامل بازی‌ها، که امروز شامل بیش از ۱۰۰ عنوان است،به طور کلی ثابت خواهند ماند و تنها چند عنوان ممکن است هر ماه یا چند ماه یک بار از آن حذف شود. در آخر باید گفت، همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، عناوین اکس باکس ۳۶۰ حاضر در این لیست از قابلیت اجراء عناوین نسل قبل بر روی وان (Backwards Compatibility) پشتیبانی می‌شوند و تمامی آن ها بر روی اکس باکس وان شما قابل بازی خواهند بود. در ادامه می‌توانید لیست کامل بازی‌های سرویس Xbox Game Pass را مشاهده کنید.

Xbox One

Bard’s Gold

Blood Bowl 2

The Book of Unwritten Tales 2

Brothers: A Tale of Two Sons

D4: Darks Dreams Don’t Die

Dead Island: Definitive Edition

Defense Grid 2

Devil May Cry: Definitive Edition

Electronic Super Joy

F1 2015

Farming Simulator 15

The Flame in the Flood

Gears of War: Ultimate Edition

Guacamelee: Super Turbo Championship Edition

The Golf Club

Halo 5: Guardians

Halo: Spartan Assault

IDARB

JumpJet Rex

Knight Squad

Kyub

Layers of Fear

Lumo

Mad Max

Massive Chalice

Max: The Curse of Brotherhood

Mega Coin Squad

Mega Man Legacy Collection

NBA 2K16

OlliOlli

Payday 2: Crimewave Edition

Pumped BMX+

Resident Evil 0

Roundabout

Saints Row IV: Re-elected

ScreamRide

Shantae and the Pirate’s Curse

Steredenn

Strider

Sunset Overdrive

Super Mega Baseball: Extra Innings

Super Time Force

The Swapper

Terraria

WWE 2K16

Xbox 360 (Playable on Xbox One)

A Kingdom for Keflings

A World of Keflings

Age of Booty

Alex Kidd & Co. (Sega Vintage Collection)

Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Banjo-Tooie

Bionic Commando: Rearmed 2

BioShock

BioShock 2

BioShock Infinite

Borderlands

Bound by Flame

Braid

Capcom Arcade Cabinet

CastleStorm

Comic Jumper

Comix Zone

Dark Void

De Blob 2

Defense Grid

Dig Dug

Double Dragon Neon

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

Fable III

Final Fight: Double Impact

Flock

Galaga Legions DX

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Golden Axe (Sega Vintage Collection)

Grid 2

Hexic 2

IDARB

Iron Brigade

Jetpac Refuelled

Joe Danger: Special Edition

Joe Danger 2: The Movie

Joy Ride Turbo

Kameo

King of Fighters ’98: Ultimate Match

Lego Batman: The Video Game

The Maw

Metal Slug 3

Monaco: What’s Yours Is Mine [arrives July 1]

Monday Night Combat

Ms. Splosion Man

MX vs. ATV Reflex

N+

Neo Geo Battle Coliseum

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Pac-Man CE DX+

Pac-Man Museum

Perfect Dark Zero

Sacred 3

Sam & Max: Beyond Time and Space

Sam & Max: Save The World

Samurai Shodown II

SoulCalibur

SoulCalibur II HD

Spelunky

Splosion Man

Stacking

Streets of Rage (Sega Vintage Collection)

Tekken Tag Tournament 2

Toy Soldiers

Toy Soldiers: Cold War

Virtua Fighter 5: Final Showdown

Viva Pinata

Viva Pinata: Trouble in Paradise

XCOM: Enemy Within

منبع متن: gamefa