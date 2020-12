معمولاً آمار هفتگی فروش بازی‌ها در انگلستان را در تاریخ زودتری منتشر می‌کردیم اما به خاطر اوضاع کنونی جهان و افزایش روزافزون فروش دیجیتالی بازی‌ها، تصمیم بر آن شد که مدتی بیش‌تر صبر کنیم تا آمار فروش دیجیتالی هم منتشر شود و آمار فروش فیزیکی و دیجیتالی را هم‌زمان منتشر کنیم. آماری که نشان می‌دهد این هفته بازار انگلستان را بازی‌های فوتبال از جمله فوتبال منیجر ۲۰۲۱ و فیفا ۲۱ در اختیار خود گرفته‌اند.

این هفته که با جمعه سیاه (بلک فرایدی) مصادف شده بود، شاهد افزایش ۵۰ درصدی فروش دیجیتالی نسبت به سال گذشته بودیم و میزان فروش بازی‌ها عظیم بوده است. این در حالی است که در گزارش چند روز پیش اعلام شده بود که اگرچه فروش فیزیکی بازی‌ها هم بزرگ بوده اما نسبت به سال گذشته با ۲۰ درصد کاهش مواجه شده است. این قضیه به‌وضوح نشان می‌دهد که چقدر تأثیر فروش دیجیتالی بالاتر رفته است. اگر بخواهیم دقیق‌تر حساب کنیم، درمجموع در این بازه‌ی زمانی مشابه فروش دیجیتالی و فیزیکی بازی‌ها ۱.۸۵ میلیون بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۱.۵ درصد افت داشته است.

اگرچه قطعاً جمعه سیاه در رشد فروش کلی بازی‌ها نسبت به هفته‌‌ی قبل تأثیر گذاشته است اما بیش‌ترین نفع را در این میان، بازی فوتبال منیجر ۲۰۲۱ برده است که این هفته پرفروش‌ترین بازی انگلستان از نظر فروش دیجیتالی بوده است. این بازی هفته‌ی پیش توسط سگا و اسپورت اینترکتیو منتشر شد. درمجموع، فروش دیجیتالی و فیزیکی این نسخه نسبت به فروش افتتاحیه نسخه‌ی سال قبل با ۲.۵ درصد افزایش رو‌به‌رو شده است. البته‌، این نکته را هم باید ذکر کرد که فروش فوتبال منیجر ۲۰۲۱ مانند بسیاری از بازی‌های کامپیوترهای شخصی اغلب دیجیتالی بوده و به همین خاطر در آمار فروش فیزیکی حضور قدرتمندی نداشته است. این یعنی اگر بخواهیم مجموع فروش فیزیکی و دیجیتالی را حساب کنیم، فوتبال منیجر ۲۰۲۱ جایگاه نخست را کسب نمی‌کند.

اگر بخواهیم فقط فروش فیزیکی را در نظر بگیریم، در این هفته فیفا ۲۱ پرفروش‌ترین بازی بوده است. این بازی در آمار فروش دیجیتالی هم توانست رتبه‌ی سوم لیست را به نام خود ثبت کند. فروش دیجیتالی بازی فیفا ۲۱ در این هفته ۳۱ درصد افزایش داشته است. از آن‌طرف، بازی Call of Duty: Black Ops Cold War هم در جدول فروش فیزیکی و هم در جدول فروش دیجیتالی در مکان دوم قرار گرفته است. آمار فروش دیجیتالی بازی Call of Duty: Black Ops Cold War نسبت به هفته‌ی قبل ۵۸ درصد کاهش داشته است.

نکته‌ی جالب دیگر در آمار دیجیتالی این است که این هفته بازی جی‌ تی ای ۵ دوباره به لیست ۵ بازی پرفروش دیجیتالی انگلستان بازگشته است. این اثر در هفته‌ی جاری افزایشی ۶۴ درصدی را در فروش تجربه کرده است و توانسته جایگاه چهارم لیست را در اختیار بگیرد. بازی «اساسینز کرید: والهالا» که به‌تازگی منتشر شده و موفق شده بود تا در هفته‌ی اولش عملکرد بسیار خوبی را به نام خود ثبت کند، این هفته در جدول فروش دیجیتالی بازی‌ها ۴۴ درصد کاهش فروش داشته و در رتبه‌ی پنجم قرار گرفته است. هرچند این هفته به‌صورت کلی هفته‌ی بسیار خوبی برای فرنچایز اساسینز کرید بوده زیرا بازی «اساسینز کرید: اودیسه» توانست با افزایش فروش ۱۸۴ درصدی به جدول پرفروش‌ترین بازی‌های دیجیتالی انگلیس بازگردد و در رتبه‌ی هفتم قرار گیرد. حتی «اساسینز کرید اوریجینز» هم با ۱۹۲ درصد افزایش فروش در رتبه‌ی پانزدهم جدول فروش دیجیتالی این هفته جای گرفته است.

علاوه بر عرضه‌ی بازی‌های جدید و جو ایجادشده به خاطر کنسول‌های نسل بعد، یکی از دلایل مهم افزایش فروش نسبت به هفته‌ی قبل، مصادف شدن این هفته با جمعه‌ی سیاه است. حراج‌های انجام‌شده و تخفیف‌های فراوانی که روی بازی‌های مختلف – چه فیزیکی و چه دیجیتالی – اعمال ‌شده، به همراه دلایل قبل همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این هفته عملکرد بسیار خوبی را شاهد باشیم.

نکته‌ی مهم دیگر هفته‌ی قبل این بود که کنسول پلی‌استیشن ۵ توانست بزرگ‌ترین افتتاحیه تاریخ کنسول‌ها در انگلستان را از آن خود کند. اگر بخواهیم با آمار کلی‌تر نگاه کنیم و صرفاً انگلستان را در نظر نگیریم، کنسول نسل نهمی سونی در واقع پرفروش افتتاحیه کنسول‌ها در سراسر جهان را هم به نام خود کرده است.

شما می‌توانید آمار فروش دیجیتالی و فیزیکی این هفته را به تفکیک در زیر مشاهده کنید. این آمار فروش تا تاریخ ۸ آذر حساب شده است.

آمار فروش دیجیتالی بازی‌ها:

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی قبل Football Manager 2021 ۱ بازی جدید Call of Duty: Black Ops Cold War ۲ ۱ FIFA 21 ۳ ۲ Grand Theft Auto 5 ۴ ۴ Assassin’s Creed Valhalla ۵ ۳ Watch Dogs Legion ۶ ۶ Assassin’s Creed Odyssey ۷ ۱۱ Spider-Man: Miles Morales ۸ ۵ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ۹ ۱۲ God of War ۱۰ ورود دوباره به جدول

آمار فروش فیزیکی بازی‌ها:

نام بازی‌ رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی قبل FIFA 21 ۱ ۲ Call of Duty: Black Ops Cold War ۲ ۱ Animal Crossing: New Horizons ۳ ۸ Mario Kart 8: Deluxe ۴ ۹ Assassin’s Creed Valhalla ۵ ۴ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ۶ ۳ Marvel’s Avengers ۷ ۱۲ Minecraft (Switch) ۸ ۱۰ Super Mario 3D All-Stars ۹ ۱۱ Just Dance 2021 ۱۰ ۱۵

