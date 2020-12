هرچند امسال با عرضه‌ی بازی پرسونا ۵ رویال طرفداران سری پرسونا دوباره این فرصت را پیدا کردند تا وارد دنیای خاص این سری شوند و ساعت‌های زیادی را در آن سپری کنند، اما این اقبال برای آن‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و در سال ۲۰۲۱ هم با عرضه‌ی بازی پرسونا ۵ استرایکرز طرفداران پروپاقرص سری می‌توانند چنین فرصتی را دوباره پیدا کنند و وارد جهان این اثر شوند؛ با این تفاوت که این بار در قالب بازی و ژانر دیگری باید آن را تجربه کنند.

آتلوس در اوایل سال ۲۰۱۹ به‌صورت رسمی بازی پرسونا ۵ استرایکرز را معرفی کرد و چندین ماه بعد هم از اولین جزییات روند بازی پرده‌برداری کرد. طبق گفته‌ی آتلوس این اثر که توسط امگا فورس، خالق سری Dynasty Warriors، ساخته می‌شود قرار است در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ (۲۳ فوریه ۲۰۲۱) در غرب برای پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) عرضه شود. این بازی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ با نام کامل Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers در ژاپن برای پلی‌استیشن ۴ و سوییچ منتشر شده بود اما مانند بسیاری از بازی‌های آتلوس، عرضه‌ی نسخه‌ی غربی آن به تاریخ دیگری موکول شد که اکنون از آن آگاه شدیم.

اگر با آثار امگا فورس یا سری Dynasty Warriors آشنایی داشته باشید، شاید تصوری کلی در مورد این اثر پیدا کرده باشید اما باید گفت که پرسونا ۵ استرایکرز به نظر فراتر از آثار رایج این استودیو است و قرار است عمق بیش‌تری داشته باشد. در واقع می‌توان آن را ترکیبی میان دو سری بازی Dynasty Warriors و Persona دانست. از یک‌طرف ساختار اکشن بازی شبیه ساخته‌‌های امگا فورس است اما از طرف دیگر داستان، شخصیت‌ها و همین‌طور برخی از المان‌های مبارزات یا المان‌های نقش‌آفرینی سری پرسونا در این بازی هم وجود دارد. در واقع، حتی مبارزات هم کمی جنبه‌های سری پرسونا را در خود دارد. همچنین اعلام شده که مبارزات از راه دور – به‌صورت تیراندازی – هم در این بازی وجود خواهد داشت.

امگا فورس می‌گوید که آن‌ها از طرفداران جدی سری پرسونا هستند و به همین خاطر ساخت اثری وفادار و شایسته از این مجموعه برای آن‌ها اهمیت زیادی داشته است. به همین خاطر قرار است داستان بازی مهم و قابل‌توجه باشد و با این تفکر ساخته شود که بخشی از بازی پرسونا ۵ است و ابعاد جدیدی از آن را مشخص می‌کند.

همان‌طور که انتظار می‌رود، شخصیت‌های محبوب و شناخته‌شده‌ی گروه Phantom Thieves که در پرسونا ۵ با آن‌ها آشنا شدید، در بازی حضور مهمی خواهند داشت اما در کنار آن‌ها، شخصیت‌های جدیدی هم از جمله شخصیتی به‌ نام «سوفیا» در بازی Persona 5 Strikers دیده خواهند شد که هرکدام از شخصیت‌ها ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و شیوه‌ی بازی کردن با هر یک از آن‌ها متفاوت خواهد بود.

داستان بازی پرسونا ۵ استرایکرز حدوداً ۶ ماه پس از وقایع بازی پرسونا ۵ رخ می‌دهد. درحالی‌که اعضای اصلی گروه می‌خواهند با یکدیگر دیداری تازه کنند، اتفاق عجیبی رخ می‌دهد که باعث می‌شود آن‌ها ماجرای تازه‌ای را در پیش رویشان ببینند و به خاطرش مجبور می‌شوند که به شهرهای گوناگونی در سراسر ژاپن سفر کنند تا مشکلات مختلفی را که در آن مکان‌ها رخ داده، برطرف کنند.

در هفته‌ی اول عرضه، این بازی توانست ۱۶۲ هزار و ۴۲۰ نسخه‌ به فروش برساند که این یعنی به تفکیک توانسته حدود ۱۱۶ هزار نسخه در کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۴۶ هزار نسخه در کنسول نینتندو سوییچ فروش داشته باشد. با توجه به استقبال مخاطبان غربی از پرسونا ۵ و موفقیت‌ها و تحسین‌هایی که از سوی منتقدان و طرفداران دریافت کرد، می‌توان به‌راحتی گفت که بازی پرسونا ۵ استرایکرز این پتانسیل را دارد که نظر طرفداران سری بازی پرسونا و همچنین منتقدان را دوباره به خود جلب کند.

