نیل دراکمن به ریاست استودیوی ناتی داگ رسید

هرچند که این قضیه کمی رؤیایی به نظر می‌رسد اما نیل دراکمن، فردی که روزی در نقش کارآموز وارد ناتی داگ شده بود، اکنون به‌عنوان رئیس این استودیو منصوب شده است. سمتی که احتمالاً در پی موفقیت‌های عظیم او در سال‌های زیاد حضورش در ناتی داگ به‌دست آمده است.

طبق بیانیه‌ی جدیدی که ناتی داگ در سایت رسمی خود منتشر کرده است، چندین فرد قدیمی و باسابقه‌ی این استودیو ترفیع شغلی گرفته‌اند. نیل دراکمن که تقریباً ۳ سال پیش به‌عنوان نائب رئیس استودیو منصوب شده بود، اکنون به‌صورت مشترک همراه با ایوان ولز ریاست استودیو ناتی داگ را بر عهده دارند. البته، این ارتقاهای شغلی فقط مربوط به دراکمن نبوده است. ایوان ولز که در این سال‌های اخیر به‌تنهایی رئیس استودیو بوده، در بیانیه جدید منتشرشده اعلام کرده است:

درحالی‌که به اواخر سالی نزدیک می‌شویم که همه‌ی مردم سختی‌ها و چالش‌های زیادی را باوجود شرایط همه‌گیری ویروس در جهان تجربه‌ کرده‌اند، اما به‌هرحال لحظه‌های شیرینی و درخشانی هم وجود دارند. یکی از لحظات هیجان‌انگیز امسال برای ناتی داگ، انتشار بازی بسیار مورد انتظار The Last of Us Part II در ماه ژوئن بود. لحظه‌ی درخشان دیگر، امروز اتفاق افتاد که قصد داریم آن را با شما در میان بگذاریم. در جلسه‌‌ی رسمی امروز استودیو، ترفیع‌های شغلی مهم و شایسته‌ای را اعلام کردیم. اکنون پس از تقریباً حدود ۳ سال فعالیت به‌عنوان نائب رئیس استودیو، نیل دراکمن در کنار من به‌عنوان رئیس ناتی داگ فعالیت خواهد کرد. همچنین، از این پس سمت آلیسون موری و کریستین گیرلینگ به سمت نائب رئیسی ناتی داگ ارتقا پیدا خواهد کرد. آلیسون موری قبل از این به‌عنوان مدیر اجرایی و کریستین گیرلینگ به‌عنوان یکی از مدیران برنامه‌نویسی در استودیو فعالیت داشته‌اند. ما تیم فوق‌العاده‌ای را در ناتی داگ در اختیار داریم و کار کردن در کنار هرکدام از افراد تیم در این روز‌ها معنا و ارزش بسیار ویژه و خاصی دارد. وقتی موفقیت‌ها و مشارکت آن‌ها را در استودیو می‌بینم، به تیم افتخار می‌کنم.

بااین‌حال، این خبر به آن معنا نیست که نیل دراکمن قرار است کمتر در ساخت بازی‌ها یا کارگردانی و نویسندگی آن‌ها نقش داشته باشد. او حتی در پیامی در حساب توییتری خود این نکته را اعلام کرد که قرار است همچنان به کارگردانی و نویسندگی ادامه بدهد و در این عین حال می‌خواهد در این میان در نقش یک مربی و راهنما به موج بعدی افراد خلاق استودیو کمک‌رسانی کند. اکنون وظیفه‌‌ی نیل دراکمن در استودیو ناتی داگ بیش‌تر شده و او پس از موفقیت‌های عظیمی که در نقش کارگردان بازی‌هایی همچون The Last of Us (پارت ۱ و ۲) و آنچارتد ۴ کسب کرده، وظیفه‌ی سنگین ریاست استودیو را هم باید در کنار ایوان ولز بر عهده بگیرد. این قضیه برای آلیسون موری و کریستین گیرلینگ صادق است که باید در سمت قبلی دراکمن یعنی به‌عنوان نائب رئیس ناتی داگ فعالیت کنند و اکنون آن‌ها دشوارتر شده است.

این روزها نام The Last of Us Part II در جوایز آخر سال بسیار دیده می‌شود و علاوه بر کسب جایزه‌ی اصلی مراسم جوی‌استیک اواردز، در گیم اواردز امسال هم در بخش‌های مهمی نامزد شده است. با‌این‌وجود، این تنها چیزی نیست که طرفداران این روزها از ناتی داگ انتظار دارند. هرچند به‌صورت رسمی اعلام نشده اما در گذشته به‌خصوص از سوی نیل دراکمن اشاره‌هایی شده بود که به‌زودی بخش چندنفره‌ی آنلاین بازی The Last of Us Part II هم منتشر خواهد شد. اکنون که در آستانه‌ی مراسم گیم اواردز قرار داریم، این مراسم می‌تواند گزینه‌ی احتمالی و مناسبی برای معرفی رسمی این بخش مورد انتظار باشد.

