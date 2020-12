بازی Bloodstained: Ritual of the Night برای موبایل عرضه شد

نسخه‌ی موبایلی بازی Bloodstained: Ritual of the Night برای پلتفرم‌های اندروید و آی‌او‌اس منتشر شده و می‌توانید همین حالا آن را دریافت کنید. نسخه‌ی موبایلی این بازی تفاوتی با نسخه‌ی اصلی ندارد و قیمت آن برابر با ۱۰ دلار است.

بازی Bloodstained: Ritual of the Night دنباله‌ی معنوی بازی افسانه‌ای Castlevania: Symphony of the Night به شمار می‌رود و توسط برخی از اعضای قدیمی تیم کونامی که روی بازی‌های کلاسیک این شرکت کار کرده‌اند ساخته شده است. سبک این بازی «مترویدوانیا» (Metroidvania) است‌؛ یعنی این بازی نقشه‌ی بزرگی را در اختیار شما قرار می‌دهد که همه‌جای آن به هم متصل است و باید به مرور زمان با کسب قابلیت‌های بیش‌تر، در آن پیشروی کنید. ساخت بازی‌های مترویدوانیا به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست و به همین خاطر بازی Bloodstained: Ritual of the Night را که یکی از خوش‌ساخت‌ترین آثار این سبک است، دوست‌داریم.

این بازی تا به حال برای تمام پلتفرم‌های مرسوم منتشر شده بود و حالا برای گوشی‌های هوشمند هم عرضه شده. نسخه‌ی موبایلی بازی Bloodstained: Ritual of the Night هیچ تفاوتی با نسخه‌ی اصلی آن ندارد و تمام مراحل و اسلحه‌های این بازی در آن وجود دارند. این نسخه‌ی بازی از نظر ظاهری هم هیچ فرقی با بازی کنسولی ندارد و گرافیک دقیقا مشابه‌ای را ارایه می‌دهد.

تمام محتوای اضافه‌ی بازی Bloodstained: Ritual of the Night در نسخه‌ی موبایلی این بازی وجود دارند و این نسخه از بازی تجربه‌ی کاملی را از نظر محتوایی ارایه می‌دهد. موسیقی‌ها و صداگذاری شخصیت‌های بازی هم به طور کامل در این نسخه وجود دارند. البته به گفته‌ی خریداران اولیه، نسخه‌ی موبایلی این بازی از مشکلات فنی جدی مانند نرخ فریم پایین دارد که امیدواریم به زودی رفع شوند.

Bloodstained یک بازی فرعی ۸ بیتی شبیه به کسلوانیا ۳ خواهد داشت

بازی Bloodstained: Ritual of the Night همین حالا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوتر‌های شخصی، اندروید و آی‌او‌اس در دسترس است. می‌توانید نسخه‌ی موبایلی این بازی را به قیمت ۱۰ دلار خریداری کنید.

