سی دی پراجکت رد از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که بخش چندنفره‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ وجود خواهد داشت اما از آنجا که تاکنون زیاد درباره‌ی آن صحبتی نشده بود، در این مدت ابهام‌های زیادی برای کاربران به وجود آمد. اکنون اعلام شده که قرار است شاهد چیزی بیش‌تر از یک حالت چندنفره برای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ باشیم.

آدام کیچینسکی، مدیر اجرایی سی دی پراجکت رد، در گفتگوی اخیر خود درباره‌ی این موضوع شفاف‌سازی کرده است. بر اساس گفته‌ی او، این به‌عنوان یک محصول مستقل چندنفره بر پایه جهان سایبرپانک ساخته خواهد شد و قرار نیست صرفاً یک حالت چندنفره ساده باشد. به همین خاطر درست نیست که آن را فقط حالت چندنفره خطاب کنیم. او در این خصوص می‌گوید: «در ابتدا بگذارید بگویم که ما آن را یک حالت خطاب نمی‌کنیم. این قرار است فرآیند تولید مجزا و عظیمی را داشته باشد. به همین خاطر آن را یک محصول جدا و مستقل در نظر می‌گیریم.»

البته، در ادامه اشاره می‌شود که سایبرپانک ۲۰۷۷ چندنفره با بخش تک‌نفره مرتبط خواهد بود اما سی دی پراجکت رد آن را همچون یک محصول مستقل می‌بیند و تیم مجزایی نسبت به تیم بازی اصلی روی آن کار می‌کنند. این قضیه می‌تواند باعث شود که این بخش چندنفره عظیم‌تر باشد و با وسواس بیش‌تری ساخته شود.

کیچینسکی در ادامه می‌گوید که آن‌ها از روی قصد اطلاعات زیادی از بخش چندنفره‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ ارائه نداده‌اند زیرا در حال حاضر تمامی هدف‌ها آن‌ها روی تبلیغات و بالا بردن هیجان مخاطبان برای بازی اصلی و بخش تک‌نفره آن است. بااین‌حال، او اعلام کرد که در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۱ می‌توانید منتظر ارائه‌ی اطلاعات بیش‌تری از بازی چندنفره‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ باشید.

در گذشته اعلام شده بود که بازی چندنفره‌ی سایبرپانک به‌گونه‌ای دارای پرداخت‌ درون برنامه‌ای خواهد بود. البته دقیقاً مشخص نشده که این قضیه به چه شکل در بازی اجرا خواهد شد و در آن از چه شیوه‌های پرداخت‌ درون برنامه‌ای استفاده شده است. بااین‌حال سی دی پراجکت رد وعده داده که سیستمی را فراهم خواهد کرد که عادلانه باشد و در این قضیه رویکرد مناسبی را نسبت به کاربران در پی بگیرد.

این بازی چندنفره قرار نیست به‌زودی منتشر شود. آخرین مرتبه‌ای که سی دی پراجکت رد در این مورد سخن گفته بود، اعلام کرد که بهترین و سریع‌ترین حالت برای انتشار این بازی، سال ۲۰۲۲ خواهد بود و قبل از آن نباید انتظار عرضه‌اش را داشته باشید. شهرت عمده‌ی سی دی پراجکت به خاطر بازی‌های تک‌نفره‌ است اما آن‌ها دوست دارند با بازی چندنفره‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ چالش جدیدی را هم تجربه کنند و توانایی خود در ساخت چنین آثاری را هم به اثبات برسانند.

بعد از چند تأخیر که باعث شد طرفداران حتی عصبانی شوند، بالاخره تا دو روز دیگر سایبرپانک ۲۰۷۷ برای پلتفرم‌های ایکس باکس وان، پلی‌استیشن ۴، گوگل استیدیا و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهند شد. هرچند این بازی‌ از همان روز عرضه‌ روی کنسول‌های نسل بعد در دسترس خواهد بود اما به‌روزرسانی ویژه و مخصوص کنسول‌های نسل بعد در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد. حال پس از عرضه‌ی بازی اصلی، باید کم‌کم منتظر بمانیم تا بعد از مدتی اطلاعاتی از بازی چندنفره‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ هم منتشر شود.

