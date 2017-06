لوله‌کش ایتالیایی نینتندو جوایز بهترین بازی‌های E3 2017 را درو کرد. عنوان Super Mario Odyssey سه جایزه و Mario + Rabbids: Kingdom Battle نیز دو جایزه را به خانه بردند.عنوان Super Mario Odyssey جایزه بهترین نمایش E3 را به دست آورد. این عنوان علاوه‌بر جایزه بهترین نمایش E3، جایزه بهترین بازی کنسولی و همچنین بهترین […]

لوله‌کش ایتالیایی نینتندو جوایز بهترین بازی‌های E3 2017 را درو کرد. عنوان Super Mario Odyssey سه جایزه و Mario + Rabbids: Kingdom Battle نیز دو جایزه را به خانه بردند.عنوان Super Mario Odyssey جایزه بهترین نمایش E3 را به دست آورد. این عنوان علاوه‌بر جایزه بهترین نمایش E3، جایزه بهترین بازی کنسولی و همچنین بهترین بازی اکشن ماجراجویی را نیز به دست آورد. بازی Mario + Rabbids: Kingdom Battle، از ساخته‌های یوبیسافت نیز جایزه بهترین بازی اصلی و بهترین بازی استراتژیک را توانست کسب کند.

در بخش دیگری از این جوایز، بازی FIFA 18 از ساخته‌های شرکت EA توانست جایزه بهترین بازی ورزشی را برنده شود و جایزه بهترین بازی آنلاین چند نفره هم به Star Wars Battlefront II رسید. مایکروسافت نیز توانست دو جایزه دریافت کند: ایکس‌باکس وان ایکس جایزه بهترین سخت‌افزار/وسایل جانبی را برنده شد و بازی Forza Motorsport 7 نیز بهترین بازی مسابقه‌ای لقب گرفت.

عنوان Super Mario Odyssey در پی رقابت بر سر جایزه بهترین نمایش E3، عناوین بسیار زیادی از جمله Assassin’s Creed: Origins, Middle-earth: Shadow of War, Wolfenstein II: The New Colossus, و بازی فوق‌الذکر Mario + Rabbids را کنار زد. ما در این مراسم دیدیم اگرچه که نگرانی‌ها بابت Super Mario Odyssey زیاد بود، اما در نهایت این بازی توانست عملکرد درخشان و قابل قبولی از خودش نشان دهد و نگرانی‌های که حتی شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto) را نیز درگیر کرده بود،‌ از بین ببرد.

برای مشاهده لیست کامل برندگان می‌توانید در ادامه این خبر با ما همراه باشید.

برندگان جوایز بهترین بازی‌های E3 2017

بهترین نمایش (بهترین بازی E3)

Super Mario Odyssey

بهترین بازی اصلی

Mario + Rabbids: Battle Kingdom

بهترین بازی کنسولی

Super Mario Odyssey

بهترین بازی واقعیت مجازی

Lone Echo

بهترین بازی رایانه‌های شخصی

Destiny 2

بهترین بازی دستی

Metroid: Samus Returns

بهترین سخت افزار/وسایل جانبی

Xbox One X

بهترین بازی اکشن

Wolfenstein II: The New Colossus

بهترین بازی اکشن ماجراجویی

Super Mario Odyssey

بهترین بازی نقش‌آفرینی

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

بهترین بازی مسابقه‌ای

Forza Motorsport 7

بهترین بازی مبارزه‌ای

Dragon Ball FighterZ

بهترین بازی ورزشی

FIFA 18

بهترین بازی استراتژیک

Mario + Rabbids: Battle Kingdom

بهترین بازی خانوادگی

Hidden Agenda

بهترین بازی آ«لاین چندنفره

Star Wars Battlefront II

بهترین بازی مستقل

The Artful Escape

