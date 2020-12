هرچند بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 تاکنون چند بار با تأخیر مواجه شده و طرفدارانش هم به‌شدت منتظر عرضه‌اش هستند، اما رئیس شرکت پارادوکس انتظار ندارد که این اثر در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ منتشر شود. خبری که می‌تواند برای طرفداران این بازی بسیار ناخوشایند باشد.

ابا لیونگرود، مدیرعامل شرکت پارادوکس، در گفتگوی اخیر خود با نشریه مالی سوئدی Placera اعلام کرده است: « فکر نمی‌کنم بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در نیمه‌ی اول سال بعد عرضه شود اما خواهیم دید که چه می‌شود.». اگرچه این قضیه می‌تواند به بهتر شدن اثر کمک کند اما از آن‌طرف می‌تواند باعث نگرانی طرفداران شود چراکه به ‌نظر می‌رسد همه‌چیز بر میل توسعه‌دهندگان بازی دنبال نمی‌شود.

Bloodlines 2 می‌آید تا خلا بازی‌های خون‌آشامی را پر کند

بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در ابتدا قرار بود در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۰ عرضه شود اما دو بار با تأخیر مواجه شد و اکنون نیز خبر تازه‌ای از آن به گوش نمی‌خورد. اگر سخنان اخیر مدیر شرکت پارادوکس، ناشر بازی، را در نظر بگیریم باید هنوز در انتظار عرضه بازی بمانیم. همین تأخیرها و اتفاقات باعث شد حاشیه‌‌های زیادی هم دور بازی شکل بگیرد. یکی از حاشیه‌های مهم در ماه ژوئن ۲۰۲۰ رخ داد که احتمالاً تأثیر زیادی هم روی روند ساخت بازی گذشت. در آن زمان و در پی حواشی ایجادشده و اتهام تعرض جنسی که به کریس اولون زده شد، پارادوکس تائید کرد که هر محتوایی که کریس اولون برای این بازی نوشته و طراحی کرده باشد، از بازی حذف خواهد کرد و او دیگر در پروژه حضور نخواهد داشت. از آنجایی که اولون یکی از نویسندگان و طراحان این بازی بود، این قضیه باعث شد تا بازنگری‌هایی در داستان یا حداقل بعضی از بخش‌های بازی صورت بگیرد.

علاوه بر این، در ماه اوت سال ۲۰۲۰ اشاره‌هایی مبنی بر وقوع تغییرات بزرگ در تیم توسعه‌ی بازی انجام شد. در آن زمان، استودیو Hardsuit (سازنده‌ی بازی) و شرکت پارادوکس (ناشر) ضمن اعلام خبر تأخیر در عرضه‌ی بازی، بیان کردند که آن تأخیر برای اطمینان از ارائه‌ی بهترین تجربه‌ی ممکن صورت گرفته است. در بخش دیگری از آن بیانیه، اشاره‌ شده بود که در این مدت تغییرات سازمانی مختلفی در تیم سازنده‌‌ رخ داده است که در آینده جزییات آن اعلام می‌شود. اواخر آن ماه، اعلام شد که برایان میتسودا، طراح روایت اصلی بازی، و همین‌طور کای کلونی، کارگردان بازی، از سمت خود اخراج شده‌اند. تصمیمی که برای آن‌ها هم شوکه کننده و غیرمنتظره بوده است. به دنبال آن، کارا الیسون، طراح ارشد روایت بازی، از پروژه و استودیو Hardsuit کناره‌گیری کرد. همه‌ی این مسائل دلایل قانع‌کننده‌ای را برای نگران شدن طرفداران از وضعیت بازی ایجاد کرد.

تریلر گیم‌پلی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

بر اساس مقاله‌ی Placera، دلایلی نظیر بهینه‌ کردن بازی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس، خروج بعضی از اعضای ارشد تیم توسعه‌دهندگان بازی و همچنین شرایط خاص ایجادشده با همه‌گیری کرونا، همگی در طولانی شدن روند ساخت بازی و تأخیر در زمان انتشار آن تأثیر داشته‌اند. ابا لیونگرود می‌گوید:

برای اینکه بتوانید بازی را برای کنسول‌های نسل بعد توسعه دهید، باید به کیت توسعه این کنسول‌ها دسترسی داشته باشید و من کاملاً مطمئنم که همه‌گیری کرونا و شرایط خاص کنونی بر سونی و مایکروسافت اثر گذاشته زیرا آن‌ها تعداد بسیار زیادی کیت توسعه نداشتند.

در گذشته و در جریان GDC‌ سال ۲۰۱۹ تائید شد که بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 قرار است دنباله‌ی مستقیمی برای نسخه‌ی اول باشد که همیشه یکی از محبوب‌ترین بازی‌های نقش‌آفرینی تاریخ کامپیوترهای شخصی بوده و طرفداران خاص خودش را داشته است.

منبع: Eurogamer

