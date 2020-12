ویچر ۱ برای همیشه رایگان شد؛ ولی فقط از طریق GOG Galaxy

به‌راحتی می‌توان گفت که استودیو سی دی پراجکت رد یکی از استودیوهای محبوب نزد گیمرها است و یکی از دلایل آن هم تعامل و ارتباط مناسب میان این استودیو و مخاطبان بازی‌هایش است. به‌تازگی این استودیو کار جدید کرده که دوباره می‌تواند به محبوبیتش بیفزاید. با عرضه‌ی رایگان بازی ویچر ۱، سی دی پراجکت رد دوباره گیمرها را خشنود کرده است؛ آن هم در بهترین زمان ممکن.

اگرچه تاکنون و در زمان‌های مختلفی بازی ویچر ۱ برای مدتی رایگان شده بود، اما اکنون دوباره سی دی پراجکت رد تصمیم گرفته نسخه‌ی بهبودیافته و کامل آن را برای همیشه رایگان کند. آن هم در زمانی که نزدیک به انتشار بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ هستیم و این تصمیم می‌تواند حکم یک تبلیغات و انگیزه‌ی مضاعف برای گیمرها و استقبال آن‌ها از اثر جدید سی دی پراجکت رد باشد. اگر اولین نسخه‌ی سری ویچر را تجربه نکرده‌اید یا می‌خواهید دوباره نسخه‌ی بهبودیافته و کامل آن را بازی کنید، این شاید بهترین فرصتی باشد که بتوانید آن را به صورت رایگان دریافت کنید و تا قبل از آمدن اثر نقش آفرینی جدید و بزرگ سی دی پراجکت رد، به تجربه‌ی The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut بپردازید.

برای این کار، باید ابتدا برنامه GOG Galaxy را دانلود کنید و در لیست «تازه‌ها» در آن برنامه، بازی ویچر ۱ را انتخاب کنید. پس از این کار، ویچر ۱ در لیست بازی‌های شما در GOG نمایش داده خواهد شد و از این طریق می‌توانید آن را دانلود کنید و به تجربه‌ی آن بپردازید. البته، باید توجه داشته باشید که دریافت این بازی فقط از طریق برنامه‌ی GOG Galaxy امکان‌پذیر است و نمی‌توان از طریق سایت برای دریافت رایگان آن اقدام کرد اما پس از اینکه اقدام به دریافت آن کردید، ویچر ۱ در فهرست بازی‌هایتان هم در برنامه GOG Galaxy و هم در سایت GOG نمایش داده خواهد شد. هرچند، این قضیه کمی مورد انتقاد طرفداران قرار گرفته چراکه بسیاری از آن‌ها از برنامه GOG Galaxy و مشکلاتش ناراضی هستند و از دید آن‌ها دریافت بازی از طریق سایت انتخاب بهتری بود. بااین‌وجود، این اولین باری نیست که سی دی پراجکت رد طرفداران را به‌سوی برنامه فروشگاه خود سوق می‌دهد.

در این سال‌ها، بسیاری به تجربه‌ی سری بازی تحسین‌شده‌ی ویچر و به‌خصوص نسخه‌ی سوم آن پرداخته‌اند اما با‌این‌حال درصد افرادی که موفق نشده‌اند اولین قسمت این مجموعه را تجربه کنند یا به سراغ آن نرفتند، کم نبوده است. از همین رو رایگان شدن بازی از طریق فروشگاه دیحیتالی سی دی پراجکت رد، بهترین زمان و موقعیت را برای تجربه‌ی بازی The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut فراهم کرده است. به‌هرحال، ماجرای گرالت در بازی‌ها، از این نسخه آغاز می‌شود و برای فهم وقایع کامل و سیر داستانی بازی‌ها تجربه‌ی آن می‌تواند جذاب باشد.

