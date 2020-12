پس از پنج سال، دو لباس جدید به Batman: Arkham Knight اضافه شدند

با وجود این که ۵ سال از عرضه‌ی بازی بتمن آرکام نایت می‌گذرد، استودیوی «راک‌استدی» (Rocksteady) در حساب توییتر خود اعلام کرده آپدیت جدیدی را برای این بازی منتشر کرده. این آپدیت، دو پوسته‌ی جدید به این بازی اضافه می‌کند. این پوسته‌ها مربوط به کمیک بتمن «Zur-En-Arrh» و انیمه‌ی بتمن هستند.

بازی بتمن آرکام نایت آخرین قسمت سه‌گانه‌ی بتمن محسوب می‌شود. این بازی، ویژگی‌های سری بتمن آرکام را به بهترین و کامل‌ترین شکل ممکن در خود دارد و ماجرای بتمن در این سری را به سرانجام می‌رساند. همچنین بازی بتمن آرکام نایت یکی از چشم‌نوازترین گرافیک‌ها میان بازی‌های نسل هشتم را به نمایش می‌گذارد که حتی با وجود گذشتن ۵ سال از عرضه‌ی این بازی، به معنای واقعی کلمه زیبا است.

ظاهرا حتی بعد از سپری شدن نیم دهه، کار استودیوی راک‌استدی با بازی بتمن آرکام نایت تمام نشده و این استودیو تصمیم گرفته با انتشار آپدیت جدیدی برای این بازی، دو پوسته‌ی جدید به آن اضافه کند. البته این دو پوسته‌ی کاملا جدید نیستند و حقیقتا تمام این مدت در بازی اصلی وجود داشته‌اند.

ماجرا از این قرار است که دو پوسته‌ی بازی بتمن آرکام نایت در زمان عرضه‌شان تنها برای معدود افرادی در دسترس بوده‌اند که حساب کاربری WB Games خود را به انجمن رسمی بازی بتمن آرکام نایت متصل کرده‌اند. حالا استودیوی راک‌استدی تصمیم گرفته تا با عرضه‌ی یک آپدیت رایگان برای این بازی، دو پوسته‌ی مورد نظر را برای تمامی بازی‌کنان آزاد کند.

پوسته‌ی اولی که با این آپدیت باز می‌شود مربوط به کمیک‌های بتمن در سیاره‌ی Zur En Arrh است. این کمیک‌ها از کمیک‌های قدیمی بتمن به شمار می‌روند و کمک‌های این ابرقهرمان به ساکنین این سیاره را نشان می‌دهند. پوسته‌ی دیگر اضافه شده به بازی بتمن آرکام نایت مربوط به انیمه‌ی «شوالیه‌ی گاتهام» مربوط می‌شود.

هم‌اکنون دنباله‌ی غیرمستقیم بازی بتمن آرکام نایت به نام «شوالیه‌های گاتهام» در حال ساخته شدن است. بر اساس تریلری که از این بازی دیده‌ایم نظر چندان مثبتی در مورد آن نداریم. البته این بازی توسط استودیوی راک‌استدی ساخته نمی‌شود. خود استودیوی راک‌استدی در حال ساختن یک بازی با محوریت جوخه‌ی انتحار به نام «جوخه‌ی انتحار: لیگ عدالت را بکش» است. چیز زیادی از این بازی ندیده‌ایم اما با توجه به استعداد بالای تیم راک‌استدی به این بازی امید داریم.

