شرکت «گارنا» (Garena) از رویداد «عملیات کرونو» (Operation Chrono) برای بازی فری فایر که بازیکن مشهور فوتبال، کریستیانو رونالدو در آن حضور دارد خبر داد. این رویداد روز ۲۹ دسامبر (۲۹ آذر) برگزار می‌شود.

بازی فری فایر، محصول شرکت گارنا در میان دیگر بازی‌های بتل رویال موبایلی است. اکثر افرادی که در بازی‌های رقابتی آنلاین فعالیت دارند شرکت گارنا را می‌شناسند. این شرکت فعالیت‌های مختلفی در دنیای بازی‌های رقابتی آنلاین دارد و بازی فری فایر حضور گارنا را در دنیای بازی‌های بتل رویال موبایلی رقم می‌زند.

در طول مدت فعالیت بازی فری فایر رویدادهای مختلفی برای این بازی مانند همکاری با چهره‌های دنیای موسیقی و سریال «سرقت پول» (Money Heist) رخ داده. حالا در جدیدترین همکاری بازی فری فایر می‌بینیم که کریستیانو رونالدو در این بازی حاضر شده.

هنوز اطلاعات رسمی زیادی از این همکاری منتشر نشده. تنها می‌دانیم در رویداد عملیات کرونو می‌توان در نقش کریس رونالدو این بازی را تجربه کرد. این شخصیت قابلیت‌ها و آیتم‌های مختلفی دارد که اطلاعات بیش‌تر از آن‌ها در یک وب‌سایت جداگانه مربوط به عملیات کرونو اعلام خواهند شد.

این رویداد علاوه بر کریس رونالدو، ماموریت‌ها و آیتم‌های جدیدی به بازی فری فایر اضافه می‌کند. همچنین تغییرات دیگری همراه با آپدیت عملیات کرونو در بازی فری فایر اعمال می‌شوند. ظاهر رونالدو در این رویداد جالب است و حالتی آینده‌ای دارد. خدا می‌داند با چه مبلغی رونالدو راضی به حضور در بازی فری فایر شده اما می‌دانیم این کار اصلا به سادگی انجام نشده.

همین حالا می‌توانید بازی فری فایر را برای موبایل‌های با سیستم‌عامل اندروید و آی‌او‌اس دریافت کنید. این بازی رایگان است اما خرید‌های درون‌برنامه‌ای دارد.

شرکت گارنا تیزری برای رویداد عملیات کرونو از بازی فری فایر منتشر کرده که می‌توانیم در آن شخص کریستیانو رونالدو را ببینیم که از باختن در بازی فری فایر شاکی می‌شود و تصمیم می‌گیرد عملیات کرونو را آغاز کند. در ادامه می‌توانید این تیزر را ببینید.

دانلود mp4

