«ایوانف سرگی نیکولاویچ»، نویسنده‌ی مجموعه بازی‌های استاکر، در سن ۶۶ سالگی درگذشته است. سرگی ایوانف نویسندگی بازی «استاکر: سایه‌ی چرنوبیل» را برعهده داشت و با استودیوی سازنده‌ی این مجموعه بازی‌ها، در طول ساخت سه‌گانه‌ی اصلی استاکر همکاری می‌کرد.

با اینکه مجموعه‌ بازی‌های استاکر برگرفته از رمان «پیکنیک کنار جاده»، نوشته‌ی «برادران استروگاتسکی» هستند، اما فیلم‌نامه‌ای متفاوت و قصه‌ای مختص به خود دارند. سرگی ایوانف فیلم‌نامه‌ی سایه‌ی چرنوبیل را با الهام از کتاب پیک‌نیک کنار جاده، ولی با دیدگاه خود نوشته بود.

این نویسنده‌ی اوکراینی، پیش از اینکه به نوشتن داستان‌های علمی-تخیلی روی بیاورد، چند دهه‌ای به عنوان استاد علوم سایبرنتیک در دانشگاه‌های اوکراین مشغول به کار بود. او حین تدریس خود به نوشتن داستان‌های علمی-تخیلی در روزنامه‌ها و نشریات اوکراین روی می‌آورد.

علاقه‌ی ایوانف به بازی‌های ویدیویی، او را ترغیب می‌کند تا در سال ۱۹۹۱ فیلم‌نامه‌ای براساس رمان پیکنیک کنار جاده بنویسد. این فیلم‌نامه کاملا با در نظر گرفتن طبیعت تعاملی یک ویدیوگیم نوشته شده و کاملا برگرفته از رمان اصلی بود. نهایتا هم استودیوی بازی‌سازی GSC Game World که مجموعه بازی‌های استاکر را ساخته، بر اساس این فیلم‌نامه ساخت قسمت اول بازی استاکر را شروع می‌کند.

این بازی که قرار بود دقیقا از روی نوشته‌های سرگی ایوانف و عینا شبیه به رمان اصلی ساخته شود، S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost نام داشت. سرگی ایوانف با اسودیوی GSC Game World مستقیما در ساخت این بازی همکاری کرده بود. با این حال، ساخت Oblivion Lost لغو شد.

چند سال بعد، استودیوی GSC Game World تصمیم گرفت تا دوباره ساخت استاکر را آغاز کند و این بار با تغییر فیلم‌نامه‌ی سرگی ایوانف، قصه‌ای متفاوت برای بازی استاکر در نظر بگیرند. نتیجه‌ی نهایی این تلاش، بازی S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl بود که به یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های اول شخص زمان خود تبدیل شد. سایه‌ی چرنوبیل، یک پیش‌درآمد و یک دنباله به نام‌های Clear Sky و Call of Pripyat داشت.

ایوانف پس از دو سال کار فعالیت استودیوی GSC Game World همکاری‌اش را با آن‌ها به پایان رساند و تا سال ۲۰۱۲ سه رمان بزرگ فانتزی نوشت. او هفته‌ی گذشته به خاطر ابتلا به کووید ۱۹ در گذشت.

استودیوی بازی‌سازی GSC Game World در حال حاضر مشغول ساخت STALKER 2 برای کامپیوتر و ایکس‌باکس سری است.

منبع: GamingBible

The post نویسنده‌ی مجموعه بازی‌های استاکر درگذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala