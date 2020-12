یوبی‌سافت رسما تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کامل بازی اسکات پیلگریم را اعلام کرده است. طبق این خبر، بازی Scott Pilgrim vs. The World در روز ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ روی تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد.

خبر عرضه‌ی دوباره‌ی بازی اسکات پیلگریم طی مراسمی که یوبی‌سافت در تابستان برگزار کرده بود، اعلام شد. بازی اسکات پیلگریم که عرضه‌اش به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد، فقط روی دو کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ عرضه شده بود؛ طوری که امکان تجربه‌ی آن روی هیچ پلتفرم دیگری وجود نداشت.

بازی اسکات پیلگریم دوباره عرضه می‌شود

نسخه‌ی جدید این بازی که Scott Pilgrim vs. The World – Complete Edition نام دارد، همانطور که از نامش پیداست، تمام محتوای دانلودی عرضه شده را در خود جای داده است. محتوای دانلودی بازی اسکات پیلگریم شامل شخصیت‌های جدیدی مثل «نایوز» و «والاس» و هم‌چنین یک بخش چند نفره‌ی آنلاین می‌شود.

بازی اسکات پیلگریم در سبک اکشن دو بعدی و شبیه به بازی‌های «بزن و بکش» قدیمی ساخته شده است. به راحتی می‌توانیم روند اسکات پیلگریم را با بازی‌های قدیمی «شورش در شهر» یا «فاینال فایت» مقایسه کنیم. یک تا چهار بازی‌کننده از بین شخصیت‌های مختلف دنیای اسکات پیلگریم یکی را انتخاب می‌کنند و در مراحل مختلف بازی (که برگرفته از کمیک اصلی و فیلم اسکات پیلگریم هستند) به مبارزه با دشمنان و غولاخرهای مختلف مشغول می‌شوند.

از نظر سبک ظاهری، بازی اسکات پیلگریم عینا شبیه به کمیک اصلی آن طراحی شده و در واقع «برایان اوملی»، طراح اصلی اسکات پیلگریم، در ساخت این بازی هم نقش داشته و میان‌پرده‌ها را کاملا او طراحی کرده است. بازی اسکات پیلگریم هم‌چنین موسیقی متن ۸ بیتی شگفت‌انگیزی دارد که برای این نسخه‌ی بازسازی شده،

بازی اسکات پیلگریم کمی پس از عرضه، از روی فروشگاه‌های پلی‌استیشن و ایکس‌باکس حذف شده بود. خوشبختانه این نسخه‌ی جدید و کامل، روی تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد.

در روز ۲۵ دی می‌توانید بازی Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition را روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس، پلی‌استیشن، نینتندو سوییچ و کامپیوتر تهیه کنید.

در ادامه تریلر رونمایی بازی را برای‌تان قرار داده‌ایم.

منبع: Ubisoft

