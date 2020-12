مدیرعامل شرکت بازی‌سازی تیک-تو آینده‌ای بسیار خوب را برای این صنعت پیش‌بینی می‌کند. «استراوس زلنیک» اخیرا در یک سخنرانی گفته است که انتظار دارد تا در آینده‌ای نزدیک، بازی‌ها کاملا گرافیکی واقع‌گرایانه و شبیه به واقعیت پیدا کنند.

استراوس زلنیک دیروز طی یک سخنرانی در کنفرانسی اقتصادی، درباره‌ی آینده‌ی صنعت بازی صحبت کرد. او با اشاره به رشد بسیار بزرگ مخاطب بازی‌های ویدیویی گفت و پیشرفت‌های تکنولوژی، پیش‌بینی کرد که ۳۰ تا ۴۰ سال آینده با هیجان‌انگیزترین دوران برای بازی‌های ویدیویی روبرو خواهیم شد.

مدیرعامل تیک-تو در صحبت‌های خود گفت: «می‌دانم که تجارت ما در ده سال آینده، بسیار متفاوت از تجارت‌مان در امروز خواهد بود. همانطور که امروزه با چیزی کاملا متفاوت از آنچه ده سال پیش وجود داشت، روبرو هستیم. ده سال پیش خبری از تجارت موبایل و ادامه‌ی هزینه کردن مخاطب روی یک محصول نبود.»

او ادامه داده است: «من دقیقا نمی‌توانم بگویم چگونه به چنین چیزی خواهیم رسید، ولی این را خواهید دید که به کمک تکنولوژی، بازی‌سازان کارهایی خواهند کرد که امکانش هرگز وجود نداشته است. بازی‌هایی ساخته خواهد شد که دقیقا شبیه به واقعیت هستند.»

زلنیک درباره‌ی گرافیک بازی‌ها ادامه داده است: «برخی از چیزهایی که همین حالا هم ساخته‌ایم بسیار به واقعیت نزدیک است، ولی هنوز می‌توانید ببینید که انیمیشن است. تا ده سال آینده، این انتخاب را خواهید داشت تا چیزهایی بسازید که کاملا واقعی به نظر می‌رسند و همه داخل یک کامپیوتر پردازش شده‌اند؛ دیگر پیشرفت‌های تکنولوژی‌ و کارهای دیگری که ممکن خواهد شد به کنار.»

زلنیک معتقد است که بازی‌های ویدیویی، بخش روایی دیگر رسانه‌ها را دارند، اما در کنار آن، موضوعاتی مثل گیم‌پلی، قابلیت‌های اجتماعی و چیزهایی دیگر قرار می‌گیرند؛‌ طوری که بازی‌های ویدیویی به کامل‌ترین رسانه تبدیل می‌شوند.

مدیر عامل تیک-تو می‌گوید که آینده‌ی بازی‌های ویدیویی بسیار بزرگ خواهد بود: «تمام این‌ها کاری می‌کنند تا من مطمئن باشم که حرکات بسیار بزرگی در صنعت ما صورت خواهد گرفت. بیشتر آن‌ها را حتی نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. در آینده باید منتظر رشد بزرگ تجارت و ایجاد ظرفیت‌هایی کاملا تازه چه از نظر خلاقیت در ساخت بازی و چه از نظر تجاری باشیم.»

شرکت بازی‌سازی تیک-تو مجموعه‌هایی مثل «جی‌تی‌ای»، «رد دد ردمپشن»، «ان‌بی‌ای»، «بایوشاک» و «بوردرلندز» را در اختیار دارد.

منبع: GameIndustry.biz

