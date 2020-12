استودیوی کوانتیک دریم ناشر بازی Dustborn خواهد بود

اگر به خاطر داشته باشید، بازی اکشن ماجرایی داستان محوری به نام Dustborn در ماه ژوئن گذشته معرفی شد. اثری که در آن موقع اعلام شد توسط استودیو Red Thread Games ساخته خواهد شد. حال در جدیدترین اخبار مشخص شده است که استودیو کوانتیک دریم (Quantic Dream) قرار است ناشر این بازی باشد.

با توجه به این خبر، همچنین اعلام شده که تاریخ عرضه‌ی بازی برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است. به گفته‌ی خالقان اثر، بازی Dustborn قرار است برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) منتشر شود. راگنار تورنکوئیست (Ragnar Tornquist)، کارگردان بازی، در بیانیه‌ی جدیدی که از سوی استودیو Read Thread Games منتشر شده، اعلام کرده است:

کوانتیک دریم خود را در اشتیاق و عشق ما به روایت‌های داستانی و داستان‌های تعاملی سهیم دانسته و از این بابت ما را کاملاً درک می‌کند. برای ما این از اهمیتی حیاتی برخوردار بود که فقط با افرادی کار کنیم که واقعاً کارمان را درک می‌کنند و قدردان آن هستند. ما نمی‌توانستیم شریکی بهتر از کوانتیک دریم برای عرضه‌ی Dustborn در سراسر جهان پیدا کنیم.

گیوم دو فونداومیر (Guillaume de Fondaumiere)، مدیرعامل استودیو کوانتیک دریم، درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

ما بسیار هیجان‌زده هستیم که با استودیو Red Thread Games روی این پروژه‌ی زیبا کار می‌کنیم. از همان ابتدا، مسحور جاه‌طلبی بازی Dustborn شدیم، جلوه‌های بصری و گیم‌پلی اصیل آن، شخصیت‌های گوناگون و متفاوت و مضامین مهمش همگی نظر ما را به خود جلب کردند. هدف ما به‌عنوان ناشر این است که بتوانیم کاری کنیم تا استودیو Red Thread Games بتواند چشم‌انداز خود را در بهترین حالت ممکن به اشتراک بگذارد و در معرض بیش‌ترین تعداد مخاطب ممکن قرار دهد. کوانتیک دریم همچنین قصد دارد منابع فنی و کمکی ممکن و خواسته شده را برای سازندگان بازی فراهم کند.

Dustborn یک بازی سوم شخص تک‌نفره داستان محور است که شما را راهی ماجرا و سفری جاده‌ای درباره‌ی امید، عشق، دوستی، ربات‌ها و البته قدرت کلمه‌ها می‌سازد. بازی در آمریکایی پرخطر و البته پرجنب‌وجوش جریان دارد. سبک گرافیکی جذاب بازی برگرفته شده از رمان‌های گرافیکی است. گروهی از افراد طردشده باید از میان قاره‌ی تقسیم‌شده‌ی آمریکا عبور کنند تا جعبه‌ای مرموز را از کالیفرنیا به نوا اسکوشیا برسانند. وقایع بازی در سال ۲۰۳۰ رخ می‌دهد و همان‌گونه که گفته شد باید این جعبه مرموز را در آمریکایی که از هم گسیخته‌ به مکان مشخصی برسانید. بااین‌حال، این کاری نیست که بتوانید به‌تنهایی انجام دهید و برای آن نیاز به گروهی دارید که می‌توانید با جذب افراد مختلف آن را شکل دهید. فیلم‌های جاده‌ای در تاریخ سینما خاطرات و لحظات جالب و خاصی را رقم زده‌اند اما جالب است که با یک بازی ویدیویی داستان محور مواجه هستیم که اساسش بر پایه یک سفر جاده‌ای بنا شده است و چنین حس و حالی را دارد.

