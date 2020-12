هیلو اینفینیت در پاییز ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد

هرچند در ابتدا قرار بود که بازی هیلو اینفینیت هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/ سری اس منتشر شود اما چند ماه پیش به‌صورت رسمی اعلام شد که این بازی تا تاریخ نامشخصی با تأخیر روبه‌رو شده است. اکنون بالاخره‌ بازه‌ی حدودی تاریخ عرضه‌ی هیلو اینفینیت مشخص شده است.

در جریان یک مطلب به‌روزرسانی در سایت رسمی بازی هیلو، بازه‌ی جدید عرضه‌ی این بازی مشخص شده است. بر اساس این مطلب، بازی هیلو اینفینیت قرار است در پاییز ۲۰۲۱ عرضه شود. این یعنی بازی حدوداً یک سال پس از تاریخ اولیه عرضه‌اش، در بازار منتشر خواهد شد.‌

در این مطلب طولانی، جوزف استاتن جزییاتی از پروسه‌ی ساخت بازی و بهبودهای صورت گرفته در آن را اعلام کرده است و اظهار داشته که استودیو در حال حاضر روی بهبود‌های گسترده‌ی گرافیکی کار می‌کند. به گفته‌ی استاتن، هدف آن‌ها ساخت یک بازی زنده است و اهداف مختلفی را هم در این بابت برنامه‌ریزی کرده‌اند. بااین‌حال، در کنار همه‌ی جزییات اعلام‌شده از روند بازی و اهداف آن‌، بزرگ‌ترین خبر جدید به مشخص شدن تاریخ حدودی عرضه‌ی هیلو اینفینیت باز می‌گردد. جوزف استاتن درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

به‌راستی هیلو اینفینیت دنیایی دارد که دوست دارم وقت خود را در آن سپری کنم و خوشحالم که به تیم سازنده‌ی بازی بازگشتم – هم به‌عنوان یک طراح و هم یک بازیکن. از طرف کل تیم، از صبر و اشتیاق شما برای بازی قدردان هستم. ما هم نمی‌توانیم صبر کنیم تا شما در پاییز سال ۲۰۲۱ به ماجراجویی خود را با این سری در بازی هیلو اینفینیت ادامه دهید.

مایکروسافت برای مدت زیادی تبلیغات کنسول‌های نسل نهمی خود را با این موضوع آغاز کرد که قرار است بازی هیلو اینفینت یکی از بازی‌های زمان عرضه‌ی آن باشد. این قضیه قطعاً برای طرفداران مایکروسافت بسیار هیجان‌انگیز بود چراکه هیلو معروف‌ترین بازی مایکروسافت و احتمالاً مهم‌ترین نماد ایکس باکس است و انتشار آن در روز عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهمی این شرکت می‌توانست بسیار خوشایند باشد. بااین‌حال پس از تریلر گیم‌پلی بازی که چندین ماه پیش منتشر شد، انتقادات زیادی به‌سوی استودیو ۳۴۳ Industries وارد شد و قطعاً آن‌ها نیز در آن برهه خود متوجه شده بودند که بازی‌ با مشکلات عدیده‌ای برخوردار است و عرضه‌ی آن در چنین شرایطی می‌تواند به کیفیت اثر نهایی و وجه بزرگ‌ترین بازی مایکروسافت لطمه بزند. به همین خاطر، مایکروسافت و استودیو سازنده‌ی بازی مدتی بعد از آن تریلر تصمیم گرفتند که تاریخ بازی را عقب بیندازند. این تأخیر یک‌ساله نشان می‌دهد که بازی نیاز به بهبودهای جدی و اساسی داشته و از همین رو تیم سازنده‌ی بازی با چالشی جدی روبه‌رو هستند.

البته، این قضیه تنها حاشیه‌ی بازی هیلو اینفینیت در این مدت و در این چند سال نبوده است. طی این مدت، تعدادی از اعضای کلیدی این پروژه از آن جدا شده و البته برخی از اعضای قدیمی و باتجربه از جمله جوزف استاتن که سابقه‌ی نویسندگی و طراحی هیلوهای استودیو بانجی را در کارنامه‌ی خود داشته، به تیم ۳۴۳ پیوسته‌اند و در ساخت بازی کمک خواهند کرد.

The post هیلو اینفینیت در پاییز ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala