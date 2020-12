اخیراً شرکت یوبیسافت اعلام کرده که بازسازی شاهزاده‌ی پارسی: شن‌های زمان با تأخیر مواجه شده و چند ماه دیرتر از تاریخ تعیین‌شده‌ی اولیه عرضه خواهد شد.

با انتشار مطلب جدیدی در سایت یوبیسافت، این خبر به‌صورت رسمی اعلام شده است. بازی Prince of Persia: Sands of Time Remake که قرار بود در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۹ عرضه شود، اکنون با تأخیری حدوداً ۲ ماهه مواجه شده و در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (۱۸ مارس ۲۰۲۱) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. هرچند هنوز اطلاعات خاصی درباره‌ی این موضوع مشخص نشده، اما شاید در آینده در اثر این تأخیر شاهد به‌روزرسانی ویژه‌ای برای این بازی در کنسول‌های نسل نهمی باشیم. یوبیسافت یکی از دلایل مهم این تأخیر را شرایط کنونی و خاص جهان دانسته که برای همه دردسرهایی ایجاد کرده است. تیم توسعه‌ی بازی در بیانیه‌ی اخیر خود نوشته:

در جریان کنفرانس دیجیتالی یوبیسافت فوروارد، ما این شانس را داشتیم که بتوانیم بازگشت سری شاهزاده پارسی را در قالب بازی Prince with Prince of Persia: The Sands of Time Remake معرفی کنیم.

ما خوشحالیم که این بازی را دوباره بعد از مدت‌ها در اختیار شما قرار می‌دهیم و داستان جذاب آن را دوباره به تصویر می‌کشیم. بااین‌وجود، سال ۲۰۲۰ مثل هیچ سال دیگری نبود. امروز، می‌خواهیم این را به شما بگوییم که در حال حاضر به زمان بیش‌تری برای کار روی بازی نیاز داریم. با توجه به این قضیه، تاریخ عرضه‌ی بازسازی شاهزاده‌ی پارسی: شن‌های زمان به ۱۸ مارس موکول خواهد شد. ما باور داریم که این تصمیم درستی است تا اطمینان پیدا کنیم که اثری در اختیارتان قرار بدهیم که از آن لذت ببرید. از صبر و حمایت‌های شما از بازسازی بازی شاهزاده‌ی پارسی قدردانیم و امیدواریم که در این تعطیلات زمستانی صحیح و سالم بمانید.

هرچند با شایعه‌های اولیه و خواسته‌های از قبل مطرح‌شده‌ی طرفداران، انتظار و هیجان برای عرضه‌ی بازسازی بازی شاهزاده‌ی پارسی: شن‌های زمان بسیار زیاد بود اما پس از معرفی آن در ماه سپتامبر، واکنش‌ها دقیقاً آن‌گونه نبود که یوبیسافت انتظار داشت. اگرچه برخی برای بازگشت این مجموعه‌ی محبوب هیجان‌زده شدند، اما از آن‌طرف بسیاری از کیفیت بصری این بازسازی ناراضی بودند و آن را قابل‌قبول نمی‌دانستند. البته، در آن زمان یوبیسافت اعلام کرد که این بخش نمایش داده‌شده کیفیت نهایی اثر را بازتاب نمی‌کند و مربوط به روند بازی در چند ماه پیش است و در آینده دچار بهبودهایی خواهد شد. نشان دادن تصاویر جدید‌تر از بازی که از نمایش‌ اولیه کیفیت بهتری داشتند، کمی امیدواری طرفداران را بیش‌تر کرد اما همچنان کیفیت نهایی مطابق با خواسته‌ی ایدئال برخی از آن‌ها نبود. البته، خارج از بحث گرافیک، تیم سازنده‌ی این بازسازی با ضبط دوباره میان‌پرده‌ها و مدرن کردن دوربین بازی سعی کرده این بازسازی را امروزی‌تر کند.

شاهزاده‌ی پارسی: شن‌های زمان برای PS۴ ،Xbox One و PC معرفی شد

باوجوداین بحث‌ها، بازگشت شاهزاده‌ی پارسی قطعاً خبر خوشحال‌کننده‌ای است. این سری که قدمتش به سال ۱۹۸۹ بازمی‌گردد و یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های یوبیسافت است، مدت‌هاست که نسخه‌ی اصلی و جدیدی نداشته و از سوی این شرکت فرانسوی به فراموشی سپرده شده است. حال با ساخت این نسخه‌ی بازسازی و استقبال احتمالی، شاید شانسی برای آینده‌ی این سری بازی پرطرفدار وجود داشته باشد.

