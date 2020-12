طی رویداد گیم اواردز ۲۰۲۰، استودیوی بایو‌ویر تیزری از قسمت بعدی مجموعه بازی‌های Mass Effect به نمایش گذاشت. این‌طور که از تیزر به نظر می‌رسد، مس افکت بعدی قرار است ادامه‌ای برای سه‌گانه‌ی اصلی «مس افکت» باشد.

اگر شما هم دلتنگ سری بازی مس افکت بودید و نگران نامعلوم بودن آینده‌ی مس افکت جدید، نمایش این تریلر خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق این روزها خواهد بود. با اینکه جزئیات زیادی از بازی منتشر نشده است، اما محسوس بودن ارتباط آن با سه‌گانه‌ی مس افکت کافی است تا امیدها برای بازگشت این مجموعه‌ی محبوب به اوج خود برسد.

مس افکت هنوز زنده است؛ قسمت جدید Mass Effect معرفی شد

در این تریلر سینمایی که با صحنه‌ای از سفر در فضا آغاز می‌شود، در حالی که صداهای رادیویی با مضمون علمی تخیلی در حال مخابره شدن است. کم کم بقایایی از ایستگاه‌ها و تجهیزات نمایان می‌شود که ایستگاه مخروبه‌ی مس افکت هم در میان آن‌ها به چشم می‌خورد و نقطه‌ی اوج این تریلر مربوط به سیاره‌ی یخی است، جایی که فردی از نژاد آساری را در حال گذر از برف و بوران میبینیم و این آساری همان لیارا معروف سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت است. او قطعه‌ای از زره N7 را از میان برف‌ها برداشته و تریلر با نگاه لیارا به هم‌رزمانش در دوردست و لبخندی بر لب پایان می‌گیرد.

بازی مس افکت ۳ با مرگ فرمانده شپرد، صاحب زره N7 و غیرفعال شدن ایستگاه‌های سفر بین کهکشانی مس افکت به پایان رسید. این بازی دنباله‌ای خواهد بود که به کاوش در کهکشان بعد از اتفاقات مس افکت ۳ می‌پردازد. جایی که شپرد با استفاده از سیتادل تغییری بنیادی در آن ایجاد کرده است.

حساب رسمی توئیتر مس افکت خبر از مرحله‌ی پیش تولید این بازی توسط استودیوی بایو ویر داد که احتمالا با نام مس افکت ۴ عرضه خواهد شد. استودیوی بایوویر هم تایید کرد که این پروژه از ماه نوامبر آغاز شده و گروهی از توسعه‌دهندگان باسابقه در حال توسعه‌ی بازی جدید هستند.

در ادامه می‌توانید تیزر کوتاه منتشر شده از مس افکت بعدی را ببینید.

