در میان اعطای جوایز مراسم گیم آواردز، استودیوی «ترتل راک» (Turtle Rock) اعلام کرد که قرار است بازی جدید خود با نام Back ۴ Blood را در تاریخ ۲۲ ژوئن (۱ تیر) منتشر کند. این بازی دنباله‌ی معنوی سری بازی‌های Left 4 Dead به شمار می‌رود و تهیه‌کننده‌ی آن شرکت «برادران وارنر» (.Warner Bros) است.

اکثر گیمر‌ها استودیوی ترتل راک را با مهم‌ترین اثر آن، یعنی Left 4 Dead می‌شناسند. این بازی‌ها در سبک همکاری ساخته شده‌اند و چهار بازی‌کن را در مقابل سیل زامبی‌ها قرار می‌دهند. بازی‌های Left 4 Dead تاثیر بسیار مهمی روی بازی‌های همکاری بعد از خود گذاشته‌اند و نه تنها بعد از آن‌ها بازی‌های زیادی مانند Killing Floor و World War Z به تقلید ساخته شده‌اند، بلکه بسیاری از بازی‌هایی که بخش همکاری یا زامبی‌ها را در خود قرار دادند نیز با نیم‌نگاهی به عناصر Left 4 Dead ساخته می‌شوند.

استودیوی ترتل راک بعد از ساخت دو نسخه‌ی بازی Left 4 Dead سراغ ساخت اثری کمی متفاوت به نام Evolve رفت. اگر اخبار چند سال پیش دنیای بازی‌های ویدیویی را دنبال کرده باشید می‌دانید سرنوشت بازی Evolve چندان جالب نیست و به دلایل مختلف شکستی جدی به شمار می‌رود. گیم‌پلی این بازی را می‌توان یک بازی چند نفره‌ی نامتقارن خطاب کرد؛ یعنی چهار بازی‌کن ضعیف‌تر یک تیم تشکیل می‌دهند و به نبرد با یک هیولای قدرتمند می‌روند که توسط یک بازی‌کن دیگر کنترل می‌شود. البته با این که بازی Evolve به خودی خود موفق نشد اما مسیر جدید را ایجاد کرد و بازی‌های دیگری مانند Dead by Daylight با الهام گیری از این بازی ساخته شدند که کیفیت قابل قبولی دارند.

حالا استودیوی ترتل راک به ریشه‌های خود بازگشته و در حال ساخت یک بازی جدید به نام Back 4 Blood است که همانند معروف‌ترین اثر این استودیو یک تیم چهار نفره را روانه‌ی مبارزه با هزاران زامبی می‌کند. با وجود این که ظاهر بازی Back 4 Blood حال و هوایی مدرن دارد اما می‌توانیم به خوبی حس و حال Left 4 Dead را با تماشای گیم‌پلی این بازی دریافت کنیم.

همانند Left 4 Dead یک انگل جدید فراگیر شده و تمام مردم را تبدیل به زامبی‌های خون‌خوار کرده. بازی‌کنان در نقش یکی از چهار شخصیت بازی که چندان از حمله‌ی زامبی‌ها ناراحت نیستند باید در این شرایط وخیم زنده بمانند.

حالت داستانی و همکاری تنها روش تجربه‌ی این بازی نیست و می‌توان با قرار گرفتن در نقش هیولا‌ها به مبارزه با بازی‌کنان دیگر پرداخت. این حالت از بازی ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد و شخصیت‌ها در این حالت می‌تواند از قابلیت‌ها، مهارت‌ها و اسلحه‌های اختصاصی این حالت استفاده کنند.

سازندگان بازی Back 4 Blood یک سیستم کارتی جدید را که شبیه به بازی‌های روگ-لایک است در این بازی قرار داده‌اند. با این سیستم نو، هر بار تجربه‌ی بازی می‌تواند تازگی داشته باشد و ارزش تجربه‌ی این اثر تا حد زیادی بالا برود. جزییات چندانی از این سیستم اعلام نشده و برای اطلاعات بیش‌تر از آن باید صبر کنیم.

با وجود این که Back 4 Blood نسخه‌ی سوم بازی Left 4 Dead نیست اما امیدواریم که این بازی موفقیت اثر قبلی استودیوی ترتل راک را تکرار کند و خاطرات جدیدی برای ما بسازد. بازی Back 4 Blood روز ۲۲ ژوئن‌ (۱ تیر) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد. یک نسخه‌ی آزمایشی محدود بازی Back 4 Blood هم از تاریخ ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر) تا ‍‍۲۱ دسامبر (۱ دی) برای کامپیوترهای شخصی در دسترس خواهد بود.

در ادامه تریلر گیم‌پلی بازی Back 4 Blood را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید آن را تماشا کنید.

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala