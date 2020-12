بازی Returnal در تاریخ ۲۹ اسفند منتشر خواهد شد

جدیدترین بازی استودیو Housemarque یکی از آثاری بود که چند ماه پیش در اولین رویداد معرفی‌ بازی‌های پلی‌استیشن ۵، برای نخستین بار به نمایش در آمد. اکنون در جریان مراسم گیم اواردز ۲۰۲۰ تاریخ عرضه و نمایش جدید بازی Returnal منتشر شده است.

طبق چیزی که در انتهای تریلر بازی Returnal دیدیم، این اثر یک روز قبل از آخرین روز سال شمسی یعنی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ (۱۹ مارس ۲۰۲۱) به‌صورت انحصاری برای کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ عرضه می‌شود تا اثری دیگر به لیست بازی‌های پلی‌استیشن ۵ در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۱ اضافه شود.

Returnal یک بازی شوتر سوم‌شخص روگ‌لایک است که توسط استودیو Housemarque ساخته و توسط شرکت سونی به‌صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر می‌شود. Housemarque در گذشته با ساخت آثاری همچون Resogun، Alienation و Nex Machina همکاری بسیاری خوبی را با سونی تجربه کرده است. حال آن‌ها در جدیدترین ساخته‌ی خود نیز این همکاری را با سونی ادامه داده‌اند. به‌ نظر می‌رسد که بازی Returnal ویژگی اصلی آثار قبلی این استودیو را در خود دارد و همچنان قرار است اکشنی سریع و بسیار پرهیجان را تحویل مخاطبان خود دهد. با این تفاوت که این بار بودجه و بزرگی پروژه از ساخته‌های قبلی بیش‌تر است. روگ لایک بودن بازی یکی از تفاوت‌های مهم و اساسی و از کلیدی‌ترین ویژگی‌های آن است. از آنجایی که این روزها بازی‌های روگ لایک طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند خوش بدرخشند، این فرصت خوبی است تا Returnal بتواند موردتوجه طیف بیش‌تری از مخاطبان قرار بگیرد.

در تریلر بازی مشاهده کردیم که روند و سرعت بازی بسیار سریع و با هیجان دنبال می‌شود و برای مقابله با موجودات ناشناخته و عجیب بازی شما باید همیشه در حال جنب‌وجوش و حرکت باشید و به‌سوی دشمن حمله کنید. هرچند Returnal یک بازی شوتر است، اما حتی در بخش کوتاهی از تریلر دیدیم که شخصیت اصلی از در مقابله با دشمنان از چیزی همانند شمشیر هم استفاده کرد.

همچنین در گذشته سازندگان اعلام کرده بودند که نام شخصیت اصلی بازی سِلین (Selene) است و بازی قرار است داستان او را دنبال کند. روگ لایک بودن بازی طبیعتاً نقش مهمی در شیوه‌ی روایت داستان بازی Returnal دارد و آن را کمی متفاوت می‌کند. علاوه بر این، گفته شده است که این بازی از ویژگی صدای سه‌بعدی پلی‌استیشن ۵ بهره‌ی مناسبی را خواهد برد تا بتواند از طریق صدا مخاطبان را به سطح‌ جدیدی از غوطه‌وری در بازی برساند. همچنین این عنوان از ویژگی‌های کنترلر دوال‌سنس که این روزها بسیار سر و صدا کرده و مورد استقبال گسترده‌ی گیمرها قرار گرفته است، استفاده خواهد کرد و از این طریق تجربه‌ی متفاوتی را ارائه خواهد داد.

